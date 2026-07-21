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Avtor:
M. P.

Torek,
21. 7. 2026,
18.00

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Ferran Torres Barcelona sprejem Madrid Španska nogometna reprezentanca

Torek, 21. 7. 2026, 18.00

1 ura, 34 minut

Junak španske zmage na SP 2026

Ferran Torres s pokalom na muralu v Barceloni #video

Avtor:
M. P.

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mural Ferran Torres Barcelona | Mural v Barceloni v čast španskega junaka mundiala Ferrana Torresa. | Foto Reuters

Mural v Barceloni v čast španskega junaka mundiala Ferrana Torresa.

Foto: Reuters

Skoraj dva milijona ljudi je z nogometaši španske reprezentance v Madridu dolgo v noč slavilo naslov svetovnih prvakov. Ferran Torres, ki je v finalu v New Yorku proti Argentini zabil za zmago, je s soigralci pel in plesal na velikem odru na trgu Cibeles. Nogometna vročica se širom po Španiji nadaljuje. Ulični umetnik Tvboy je na eno od sten v Barceloni narisal večji mural Torresa, ko ta poljubi pokal za prvaka sveta.

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Ferran Torres | Foto: Reuters Ferran Torres Foto: Reuters "Bila je dobra tekma. Všeč mi je bilo, kako so igrali in všeč so mi vrednote, ki jih imajo. Mislim, da je bil Ferran Torres pravi, da zabije za zmago," je v izjavi za Reuters povedal ulični umetnik iz Barcelone Tvboy. Nekaj več posnetkov murala poglejte v spodnjem videoposnetku. Ferren Torres, ki je zadel v prvi minuti podaljška, sicer prihaja iz Valencie, a od leta 2021 igra za Barcelono. Tako domačini kot turisti se že fotografijo ob res lepem muralu z njegovo podobo.
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