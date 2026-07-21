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Avtor:
S. K.

Torek,
21. 7. 2026,
18.00

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič IFFHS nagrade

Torek, 21. 7. 2026, 18.00

1 ura, 23 minut

SP 2026

Slavko Vinčić med najboljšim, kar je ponudilo SP 2026

Avtor:
S. K.

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SP 2026: Slavko Vinčić | Slavko Vinčić je na SP 2026 pokazal "najvišji standard nadzora, avtoritete in zaupanja". | Foto Guliverimage

Slavko Vinčić je na SP 2026 pokazal "najvišji standard nadzora, avtoritete in zaupanja".

Foto: Guliverimage

Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je razglasila najboljše na nogometnem svetovnem prvenstvu 2026, ki se je v nedeljo v New Yorku zaključilo z zmagoslavjem Španije nad Argentino (1:0). V različnih kategorijah seveda kraljujejo člani zmagovalne reprezentance, kot najboljšega sodnika turnirja v ZDA, Mehiki in Kanadi pa so izpostavili slovenskega delivca pravice Slavka Vinčića.

Slavko Vinčić
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"Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) z veseljem razglaša, da je Slavko Vinčić iz Slovenije prejemnik nagrade IFFHS za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva 2026. Priznanje se podeljuje sodniku tekme, čigar delo na turnirju je pokazalo najvišji standard nadzora, avtoritete in zaupanja – in po vseh merilih je Vinčić na tem tekmovanju osamljen na vrhu svojega poklica," so ob obrazložitvi nagrade zapisali pri IFFHS.

Vinčić je na letošnjem svetovnem prvenstvu sodil na štirih tekmah, doletela ga je tudi največja čast, ki je je nogometni sodnik lahko deležen – Fifa mu je zaupala nadzor nad finalom. "V finalu, izjemno intenzivnem dvoboju med dvema največjima nogometnima narodoma, je zagotovil, da so o tekmi odločali igralci, ne pa polemike. To je najvišji kompliment, ki ga lahko prejme sodnik na tej ravni," so izbor pohvalili pri IFFHS.

Španija dominirala

V napetem finalu je Španija z 1:0 premagala branilko naslova iz Katarja 2022 Argentino, zato je povsem razumljivo, da so nagrade IFFHS v številnih kategorijah pobrali člani "furije", reprezentance, ki je z izjemno igro navduševala skozi celoten turnir. Za najboljšega vratarja prvenstva je bil tako izbran Unai Simon, ki pa, resnici na ljubo, prav v finalu ni imel veliko dela. V sedmih tekmah in 638 odigranih minutah je prejel en sam gol.

Unai Simon je na prvenstvu prejel en sam gol in osvojil tudi zlato rokavico, nagrado Fife za najboljšega vratarja turnirja. | Foto: Guliverimage Unai Simon je na prvenstvu prejel en sam gol in osvojil tudi zlato rokavico, nagrado Fife za najboljšega vratarja turnirja. Foto: Guliverimage

Najboljši mladi nogometaš prvenstva je Lamine Yamal, najboljši branilci pa so Pedro Porro, Pau Cubarsi in Marc Cucurella. Najboljši obrambni vezist je kapetan španske reprezentance Rodri, najboljši trener pa selektor svetovnih prvakov Luis de la Fuente. Španija je seveda tudi najboljša ekipa prvenstva.

Le štiri nagrade niso šle v španske roke

Le štiri nagrade niso romale v španske roke. Ena je šla slovenskemu sodniku, dve v Francijo. Najboljši strelec prvenstva je bil francoski superzvezdnik Kylian Mbappe, ki je tekmecem v osmih tekmah zabil deset golov, najboljši "organizator igre" pa je po mnenju IFFHS njegov reprezentančni kolega Michael Olise.

Za najboljše navijače prvenstva, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, so bili izbrani oranžni Nizozemci. | Foto: Guliverimage Za najboljše navijače prvenstva, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, so bili izbrani oranžni Nizozemci. Foto: Guliverimage

Na prvenstvu so navduševali tudi navijači, velik vtis so naredili žejni Škoti in Norvežani z vikinškim veslanjem, a IFFHS je nagrado za najboljše navijače podelila Nizozemcem. "Desettisoči od glave do pet v oranžno oblečeni nizozemski navijači so dele stadionov spremenili v dih jemajoče, neprekinjeno morje barv, s čimer so postali ena največjih in najvidnejših navijaških baz, kar jih je tekmovanje kadarkoli videlo," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

IFFHS "na dokazih temelječo odličnost v nogometu" na tak način nagrajuje od leta 1991.

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