Vinicius Junior osupnil z lepotnim posegom in novim videzom

Zvezdnik madridskega Reala Vinicius Junior ni pričakoval tako dolgega poletnega premora, a če se je hiter izpad Brazilije s svetovnega prvenstva že moral zgoditi, se je 26-letnik odločil, da ga bo izkoristil za obisk lepotnega kirurga. Splet so preplavile fotografije njegovega novega videza.

S Carlom Ancelottijem, izkušenim trenerskim mačkom, je brazilska nogometna javnost od letošnjega mundiala pričakovala (precej) več. Najuspešnejša reprezentanca v zgodovini svetovnih prvenstev se je od boja za šesti naslov vseeno poslovila že v osmini finala, kjer je naletela na Norveško in vročega Erlinga Haalanda. Vinicius Junior se je na svetovnem prvenstvu podpisal pod štiri zadetke Brazilije. Foto: Reuters

Vinicius Junior je na prvenstvu sicer odigral nekaj dobrih tekem in se podpisal pod štiri zadetke, tudi on pa je računal na krajši premor pred začetkom nove klubske sezone. Real Madrid bo prvo tekmo španske la lige odigral 22. avgusta, ko bo na sporedu drugi krog. Tako Real kot Barcelona bosta tekmo prvega kroga odigrala kasneje, saj je španska zveza ocenila, da v vrstah velikanov igra preveč nogometašev, ki so še v minulem tednu zastopali svoje države na svetovnem prvenstvu.

Motil ga je videz brade

Vinicius je torej med tistimi, ki bodo v novo sezono vstopili posebej sveži, brazilski zvezdnik pa je nekaj dodatnih dni premora izkoristil za obisk lepotnega kirurga.

Kot poroča madridska Marca, je Vinicius po neuspehu na mundialu obiskal zasebno kliniko v brazilskem mestu Goiania. Razlog? Spremeniti je želel videz svoje brade. Specialist za tovrstne estetske posege Alessandro Alarcao naj bi po informacijah brazilskega TMC pri nogometnem zvezdniku opravil harmonizacijo brade, nekirurški poseg, pri katerem zdravnik z uporabo različnih polnil (hialuronska kislina ali kalcijev hidroksilapatit) natančno oblikuje brado in čeljustno linijo brez operacije.

Les juro que no reconozco a Vinicius Jr 😭 pic.twitter.com/mxbtFIa5UO — MT2 (@madrid_total2) July 21, 2026

Po spletu so hitro zaokrožile številne fotografije in posnetki, ki kažejo na povsem novo podobo napadalca Reala. Ker živimo v dobi vse naprednejše umetne inteligence, se številni sprašujejo, ali se je Vinicius v resnici odločil za tako drastično spremembo ali pa gre le za manipulacijo posnetkov.