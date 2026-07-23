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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 7. 2026,
11.40

Osveženo pred

1 minuta

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Pep Guardiola italijanska nogometna reprezentanca nogometna tržnica

Četrtek, 23. 7. 2026, 11.40

1 minuta

Razočaranje za Italijane, Guardiola s košarico?

Avtor:
Š. L.

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Pep Guardiola | Guardiola se je po koncu minule sezone poslovil od Manchester Cityja. | Foto Reuters

Guardiola se je po koncu minule sezone poslovil od Manchester Cityja.

Foto: Reuters

Pep Guardiola naj bi bil vse bližje zavrnitvi ponudbe za prevzem italijanske reprezentance, piše Gazzetta dello Sport. Nekdanji trener Barcelone, Bayerna in Manchester Cityja je bil prva izbira Italije, a pogajanja ovira njegova želja po odmoru in velika razlika med ponujeno in zahtevano plačo.

Paolo Maldini, novi tehnični direktor Italijanske nogometne zveze, in njegov svetovalec Leonardo sta prejšnji konec tedna odpotovala v Barcelono, da bi Guardioli predstavila projekt. Predlagala sta vlogo, ki bi segala daleč preko vodenja članske reprezentance. Imel bi priložnost, da zgradi mrežo sodelavcev in skavtov, sodeluje pri izbiri trenerja mladinske ekipe in v vse italijanske ekipe uvede skupno nogometno filozofijo. A Guardiola naj bi svoji družini obljubil, da se bo po desetih letih pri Manchester Cityju umaknil s trenerske poti. Selektorska vloga bi mu sicer dovolila več časa v Barceloni kot dela v klubu, a se Španec zaveda, da bi ga tako velik projekt popolnoma zaposlil.

Druga težava je denar. Po poročanju Gazzette je italijanska nogometna zveza Guardioli ponudila približno deset milijonov evrov na sezono, medtem ko sam zahteva približno 20 milijonov. Nekateri mediji, kot je Goal, so takšno zahtevo označili za "nemogočo". AS je dan prej omenil ponudbo v višini okoli petih milijonov evrov, kar kaže, da natančni zneski niso bili uradno potrjeni, vendar se italijanski in španski viri strinjajo, da je med obema stranema velika finančna razlika.

Predsednik Italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil, da so z Guardiolo potekali pogovori. Dodal je, da je zveza pripravljena narediti finančno izjemo za trenerja njegovega kalibra, vendar je poudaril, da dogovor ni zagotovljen. To je bila prva javna potrditev, da je Italija uradno stopila v stik s 55-letnim trenerjem. Guardiola je sicer ob odhodu napovedal daljši odmor. "Nekaj ​​časa ne bom treniral. Če bi želel nadaljevati, bi ostal tukaj," je takrat dejal. Po poročanju španskega medija AS se želi osredotočiti na družino in očetovstvo, intenzivno vsakodnevno delo v klubskem nogometu v zadnjih nekaj letih pa je na njem pustilo velik pečat. Guardiola je Manchester City zapustil po desetih letih in osvojenih 20 velikih lovorikah. 

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