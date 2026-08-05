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Avtor:
Š. L.

Sreda,
5. 8. 2026,
14.53

Osveženo pred

40 minut

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Mohamed Salah nogometna tržnica Trabzonspor

Sreda, 5. 8. 2026, 14.53

40 minut

Nogometna tržnica, 5. avgust

Mohamed Salah je izbral Trabzonspor

Avtor:
Š. L.

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Liverpool, Mohamed Salah | Mohamed Salah se seli v Turčijo. | Foto Reuters

Mohamed Salah se seli v Turčijo.

Foto: Reuters

Po poročanju Fabrizia Romana ima nogometni zvezdnik Mohamed Salah nov klub. Egipčan naj bi kot prost igralec sklenil dvoletno sodelovanje s turškim Trabzonsporjem, kar je za nogometno javnost precejšnje presenečenje. Salah naj bi letno zaslužil 17 milijonov evrov, s čimer je postal najbolje plačani nogometaš v celotni zgodovini turškega nogometa.

Mohamed Salah je letos poleti po devetih letih zapustil Liverpool, potem ko sta se klub in igralec sporazumno dogovorila za predčasno prekinitev pogodbe, ki bi sicer trajala še eno leto.

Salah je obdobje pri Liverpoolu zaključil po devetih letih, saj je predčasno prekinil pogodbo, ki jo je podpisal aprila 2025. Za 34-letnega Egipčana je bila zadnja sezona zahtevna, trener Arne Slot ga je večkrat pustil na klopi, med njima pa je tudi prišlo do javnega spora.

Eden največjih igralcev v zgodovini Liverpoola je z moštvom osvojil sedem pomembnih lovorik. V dresu kluba je na 442 tekmah dosegel 257 golov, s čimer je postal tretji najboljši strelec v zgodovini Liverpoola.

Že dlje časa je bil tarča klubov iz Savdske Arabije, zato se je po odmevnem intervjuju, ki ga je dal po tem, ko je bil izpuščen iz začetne enajsterice na tekmi proti Leedsu v prejšnji sezoni, zdelo, da bo kariero nadaljeval prav tam. Pred manj kot tremi leti je Liverpool zavrnil ponudbo savdskega kluba Al Ittihad v vrednosti 150 milijonov funtov za Salaha, na presenečenje številnih pa bo kariero nadaljeval v turški Superligi, čeprav se je pred tem že povezoval tudi z Bešiktašem.

Trabzonspor je prejšnjo sezono končal na tretjem mestu prvenstva, zato si je zagotovil nastop v kvalifikacijah za skupinski del lige Europa.

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