Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
24. 7. 2026,
13.17

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aladji Bamba nogometna tržnica Pep Guardiola poletni prestopni rok italijanska nogometna reprezentanca Paolo Maldini

Petek, 24. 7. 2026, 13.17

54 minut

Nogometna tržnica, 24. julij

Guardiola je dal košarico Italijanom, Bamba odhaja na Otok

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Josep Guardiola | Josep Guardiola se bo posvetil počitku in družini. | Foto Reuters

Josep Guardiola se bo posvetil počitku in družini.

Foto: Reuters

Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo Italijanske nogometne zveze (FIGC), da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, 20-letni francoski vezist Aladji Bamba pa je prestopil iz Monaca v angleški Newcastle, s katerim je podpisal petletno pogodbo.

Florentino Perez
Sportal Real Madrid pripravlja posel poletja!

Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo Italijanske nogometne zveze (FIGC), da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije Anse. Nekdanji trener Manchester Cityja si želi vzeti premor od nogometa in se posvetiti družini.

Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolu Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po desetih izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Cityja vzeti oddih.

Predsednik zveze Giovanni Malaga je potrdil poročanje, da je zveza v začetku tedna stopila v stik z Guardiolo glede prevzema selektorskega stolčka.

Maldini je v četrtek dodal, da se je zveza obrnila tudi na brazilskega trenerja Carla Ancelottija, ter poudaril, da se ji z imenovanjem novega selektorja azzurrov sicer ne mudi.

Pep Guardiola
Sportal Razočaranje za Italijane, Guardiola s košarico?

Francoz iz Monaca v Newcastle

Dvajsetletni francoski vezist Aladji Bamba je prestopil iz Monaca v angleški Newcastle, s katerim je podpisal petletno pogodbo poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bamba je v klub iz kneževine prišel leta 2021 in odigral le 25 tekem, pet v ligi prvakov.

Nastopal je tudi za francosko reprezentanco do 20 let. Po navedbah AFP bo prestop v Anglijo Monacu prinesel 35 milijonov evrov ter dodatnih šest milijonov v obliki morebitnih bonusov. Klub iz kneževine si je zagotovil tudi delež od morebitne prihodnje prodaje igralca.

Odhod Bambe bo Monacu omogočil, da pospeši prizadevanja za nakup 23-letnega napadalca Nantesa, Matthisa Ablineja; vrednost tega prestopa bi lahko presegla 25 milijonov evrov.

Hristos Colis
Sportal Adeyemi prestopil v Barcelono, Arsenal okrepil Grk
Casemiro Manchester United Nottingham
Sportal Casemiro odhaja k Messiju, Italijani v velikem pričakovanju
Aladji Bamba nogometna tržnica Pep Guardiola poletni prestopni rok italijanska nogometna reprezentanca Paolo Maldini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.