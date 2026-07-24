Guardiola je dal košarico Italijanom, Bamba odhaja na Otok

Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo Italijanske nogometne zveze (FIGC), da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, 20-letni francoski vezist Aladji Bamba pa je prestopil iz Monaca v angleški Newcastle, s katerim je podpisal petletno pogodbo.

Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo Italijanske nogometne zveze (FIGC), da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije Anse. Nekdanji trener Manchester Cityja si želi vzeti premor od nogometa in se posvetiti družini.

Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolu Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po desetih izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Cityja vzeti oddih.

Predsednik zveze Giovanni Malaga je potrdil poročanje, da je zveza v začetku tedna stopila v stik z Guardiolo glede prevzema selektorskega stolčka.

Maldini je v četrtek dodal, da se je zveza obrnila tudi na brazilskega trenerja Carla Ancelottija, ter poudaril, da se ji z imenovanjem novega selektorja azzurrov sicer ne mudi.

Francoz iz Monaca v Newcastle

Dvajsetletni francoski vezist Aladji Bamba je prestopil iz Monaca v angleški Newcastle, s katerim je podpisal petletno pogodbo poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bamba je v klub iz kneževine prišel leta 2021 in odigral le 25 tekem, pet v ligi prvakov.

We are delighted to announce the signing of young French midfielder Aladji Bamba from Monaco for an undisclosed fee. 🙌



The 20-year-old, who is capped by France at Under-20s level and is a current European Golden Boy nominee, has penned a five-year deal at St. James’ Park. pic.twitter.com/l33SqQ1emk — Newcastle United (@NUFC) July 24, 2026

Nastopal je tudi za francosko reprezentanco do 20 let. Po navedbah AFP bo prestop v Anglijo Monacu prinesel 35 milijonov evrov ter dodatnih šest milijonov v obliki morebitnih bonusov. Klub iz kneževine si je zagotovil tudi delež od morebitne prihodnje prodaje igralca.

Odhod Bambe bo Monacu omogočil, da pospeši prizadevanja za nakup 23-letnega napadalca Nantesa, Matthisa Ablineja; vrednost tega prestopa bi lahko presegla 25 milijonov evrov.