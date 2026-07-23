“Na koncu si želim, da bi me ljudje poznali predvsem po kakovosti mojega dela,” pravi Rachel Stuhlmann, ena najbolj prepoznavnih teniških ustvarjalk na družbenih omrežjih. Želi si, da je njena zgodba širša. Namesto privlačnih fotografij želi pokazati zakulisje turnirjev, zgodbe igralcev in atvari, ki ga večina navijačev nikoli ne vidi.

Rachel Stuhlmann je igrala tenisa na ameriški univerzi University of Missouri (NCAA Division I). Foto: Instagram

Rachel Stuhlmann, ki je zelo znana v teniških krogih, je med zadnjim turnirjem v Wimbledonu znova pritegnila veliko pozornosti. A Američanka pravi, da je njen cilj precej drugačen. Želi si, da bi jo ljudje poznali predvsem po delu, s katerim že skoraj desetletje približuje tenis navijačem po vsem svetu, in ne samo kot vplivnico na družbenih omrežjih.

Rachel Stuhlmann ni samo vplivnica. Igrala je tenis na ameriški univerzi University of Missouri (NCAA Division I), kjer je študirala prehrano in fitnes. Pred tem pa je bila zelo uspešna med mladinkami v ZDA. Po koncu športne kariere je najprej delala kot trenerka, nato pa je začela pisati bloge o tenisu. Prav pisanje ji je odprlo vrata v medije, marketing in sodelovanje z organizatorji turnirjev.

Vzdevku se danes samo nasmehne

Danes ima na družbenih omrežjih že več kot tristo tisoč sledilcev, dolga leta pa jo je spremljal naziv "najbolj seksi teniške vplivnice". Američanka danes pravi, da jo takšen vzdevek sicer nasmeji, a želi, da ljudje opazijo predvsem njeno delo. Iz ustvarjalke privlačnih fotografij je postala ena najbolj prepoznavnih ustvarjalk teniških zgodb iz zakulisja največjih turnirjev.

"Te vzdevke vedno sprejmem z nasmehom. Všeč mi je, vendar v resnici ne kažejo tega, kar počnem. Na koncu si želim, da bi me ljudje poznali predvsem po kakovosti mojega dela in po tem, kaj prinašam tenisu," je za Daily Star Sport povedala danes 34-letna Stuhlmann, ki teniške vsebine ustvarja že skoraj desetletje.

Ne objavlja kar tako

Torej že dolgo pred tem, ko so športni ustvarjalci vsebin postali tako pogosti, kot so danes. Priznava, da je imela srečo, da je pionirka na tem področju in da je lahko spremljala, kako je vse skupaj raslo. "Prednost ohranjam tako, da se nenehno razvijam. Vsebin ne objavljam zgolj zato, da bi nekaj objavila. K vsaki pristopim premišljeno. Razmišljam o zgodbi, o tem, kaj si navijači zares želijo videti, in o tem, kako jim lahko šport približam na bolj zanimiv način."

Zgodbe, ki jih navijači ne vidijo

S tem je Stuhlmann želela povedati, da dela na številnih področjih profesionalnega tenisa. Od vodenja dogodkov, medijev in partnerstev do strategije ustvarjanja vsebin. Prav tako ima dostop do zgodb, ki jih večina nikoli ne vidi. "In prav to želim deliti z ljudmi."

Od fotografij k zakulisju turnirjev

Že na njenem družbenem profilu lahko opazimo, kako se je njena vsebina v zadnjih letih spremenila. Namesto fotografij v drznih modnih oblačilih danes vse pogosteje objavlja utrinke iz zakulisja največjih teniških turnirjev. Se je za to spremembo odločila načrtno? "Vsekakor. To je bila premišljena in načrtovana odločitev. Na začetku so me številni odkrili predvsem zaradi mojih fotografij, vendar sem si od nekdaj želela zgraditi nekaj več od tega."

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