Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško se je v konkurenci dvojic skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom uvrstil v finale mladinskega turnirja za grand slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi nastop v finalu v konkurenci dvojic.

Sedemnajstletni Slovenec in brazilski vrstnik sta v polfinalu s 6:3, 6:7 (6) in 10:6 premagala bocvansko-nigerijsko navezo Ntungamili Raguin in Olowaseun Ogunsakin. Dvoboj je trajal natanko uro in pol.

V sobotnem finalu konkurence dvojic se bosta Šeško in Miguel pomerila proti drugopostavljenima Američanoma, Michaelu Antoniusu in Andrewu Johnsonu.

Šeško, letošnji zmagovalec OP Avstralije med mladinci in četrti na jakostni lestvici, ter njegov partner Miguel, najboljši na mladinskem Rolandu Garrosu, sta sicer prva nosilca na letošnjem Wimbledonu.

Oba sta se med posamezniki poslovila v drugem krogu. V istem krogu je nastope na svojem prvem mladinskem grand slamu končal tudi drugi Slovenec Svit Suljić, ki je izpadel tudi v prvem krogu dvojic.

V soboto bo na sveti travi med drugim tudi ženski finale, v katerem se bosta pomerili Čehinji Karolina Muchova in Linda Noskova.

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