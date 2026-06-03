Ukrajinci se maščujejo: dramatični posnetki iz Sankt Peterburga #vŽivo

Potem ko so Rusi v torek izvedli močne napade na Kijev, Dnipro in druga mesta po Ukrajini, v katerih je umrlo najmanj 23 ljudi, so se v noči na sredo Ukrajinci maščevali Rusom. Rusija je tako ponoči nad Leningrajsko regijo sestrelila 30 brezpilotnih letal in še naprej odbija napade, je sporočil regionalni guverner Aleksander Drozdenko, medtem ko je moskovski župan poročal o 13 sestreljenih brezpilotnih letalih, ki so leteli proti Moskvi. V napadu na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim pa je bilo v regiji Doneck ubitih sedem ljudi, še 11 je ranjenih.

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7.42 V ukrajinskem napadu na avtobus po navedbah Rusije več mrtvih

6.41 V Sankt Peterburgu zadet naftni terminal, napadi po več ruskih mestih

7.42 V ukrajinskem napadu na avtobus po navedbah Rusije več mrtvih

V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Doneck ubitih sedem ljudi, še 11 je ranjenih, so danes sporočile ruske oblasti.

Po navedbah ruskih oblasti v ukrajinski regiji Doneck, ki jo zaseda Rusija, je dron v kraju Jenakijeve zadel avtobus, ki je bil na poti na polotok Krim. Ubitih je bilo sedem ljudi, še 11 je bilo ranjenih in jim nudijo zdravniško oskrbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Rusija je ponoči napadla Ukrajino. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je bila v regiji Zaporožje tarča napada bencinska črpalka, kjer je po tem izbruhnil požar. O ranjenih ne poročajo.

6.41 V Sankt Peterburgu zadet naftni terminal, napadi po več ruskih mestih

Leningrajska oblast je dom ključne infrastrukture za izvoz energije in velike naftne rafinerije, od 3. do 6. junija pa bo v Sankt Peterburgu potekal gospodarski forum, ki ga bo tako kot v prejšnjih letih gostil ruski predsednik Vladimir Putin. V Sankt Peterburgu, drugem največjem mestu v Rusiji in Putinovem rojstnem kraju, je letališče Pulkovo začasno omejilo dohodne in odhodne lete, je sporočila ruska agencija za nadzor letalstva Rosaviatsia.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je na Telegramu poročal, da je bilo v zgodnjih jutranjih urah sestreljenih 13 brezpilotnih letalnikov, ki so letela proti ruski prestolnici.

O napadih brezpilotnih letal je poročal tudi guverner Tambovske regije Jevgenij Pervišov. Zadeli so stavbe v mestu Mičurinsk, med poškodovanimi pa so bile pomožne stavbe v industrijskem obratu, stanovanjska stavba in knjižnica. Poškodovanih ni bilo, je povedal Pervišov.

V Sankt Peterburgu je bil v zgodnjih jutranjih urah zadet naftni terminal, po poročilih očividcev pa so odjeknile močne eksplozije in na lokaciji je izbruhnil velik požar, piše Kyiv Independent.

Ukrainian drones continue to pour into St Petersburg, hindered by no real air defenses. pic.twitter.com/VFmBVMyxjA — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 3, 2026

Prebivalci Sankt Peterburga so na družbenih omrežjih objavili fotografije in videoposnetke, na katerih se dviga gost črn dim nad naftnim terminalom v Sankt Peterburgu. Glede na analizo neodvisnega ruskega kanala Astra na Telegramu so brezpilotna letala zadela terminal in povzročila požar.

Gre za enega največjih ruskih skladišč in izvoznih objektov za gorivo, ki se nahaja v Finskem zalivu znotraj Velikega pristanišča Sankt Peterburg. Terminal sprejema in odpremlja naftne derivate po reki, železnici in cesti, njegov letni pretovor pa je 12,5 milijona ton.

🔥 St. Petersburg is giving guests of the economic forum a very warm welcome



While participants at the St. Petersburg International Economic Forum prepare to hear about the triumphs of the Russian economy, local residents were awakened by explosions and thick smoke rising over… pic.twitter.com/hCAYsAiTxQ — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Tudi v ruski vojaški tovarni v Mičurinsku v Tambovski oblasti je ponoči po napadu z brezpilotnim letalom izbruhnil požar. Posnetki in fotografije, ki so jih na družbenih omrežjih objavili lokalni prebivalci, so prikazovali streljanje sistemov protizračne obrambe, ki so jim sledile eksplozije in plameni okoli objekta.

Tarča napada je bila tovarna JSC Progress, ruski obrambni industrijski obrat, ki proizvaja visokotehnološke sisteme za nadzor letal in raket ter opremo za plinovode in naftovode. Neodvisni ruski Telegram kanal Astra je z analizo odprtih virov in geolokacije potrdil, da je udarec povzročil požar na območju tovarne. Ta tovarna proizvaja komponente za ruski raketi Kh-101 in Kh-59, s katerima Moskva napada Ukrajino.

Guverner Leningrajske oblasti Aleksander Drozdenko je poročal, da je bilo nad regijo sestreljenih 30 brezpilotnih letalnikov.

Nov napad na naftni terminal se je zgodil dan po tem, ko je Rusija izvedla uničujoč množičen napad z raketami in brezpilotnimi letali na Kijev, Dnipro in druga ukrajinska mesta. V napadu je bilo ubitih najmanj 23 ljudi, vključno z dvema otrokoma, ranjenih pa je bilo več kot 100. Napad se je zgodil po več dneh pričakovanja, saj je ukrajinska vlada državljane opozorila, da Moskva načrtuje še en večji zračni napad.