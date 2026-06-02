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Avtor:
M. T.

Torek,
2. 6. 2026,
20.17

Osveženo pred

33 minut

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Zoran Stevanović Gibanje Svoboda Državni zbor Franci Matoz vlada Volitve 2026 Volitve 2026 Lena Grgurevič

Torek, 2. 6. 2026, 20.17

33 minut

Zoran Stevanović ostro nad poslanke Svobode: Obnašajo se pocestniško

Avtor:
M. T.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Zoran Stevanović | Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil kritičen do poslank stranke Gibanje Svoboda. | Foto Gaja Hanuna

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil kritičen do poslank stranke Gibanje Svoboda.

Foto: Gaja Hanuna

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na svojem osebnem profilu na družbenem omrežju Facebook danes namenil ostro kritiko nekaterim neimenovanim poslankam stranke Gibanje Svoboda.

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu. Vse bo ok," je zapisal predsednik državnega zbora in prvak stranke Resni.ca.

Zoran Stevanović | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Na odborih DZ, na katerih je potekalo potrjevanje ministrskih kandidatov za četrto vlado Janeza Janše, je sicer večkrat zavrelo med prisotnimi člani odborov oziroma poslanci prihodnje koalicije in opozicije.

Poslanec SDS Žan Mahnič je med drugim danes poslanki stranke Gibanje Svoboda Leni Grgurevič med zaslišanjem Francija Matoza, kandidata za notranjega ministra, očital, da se vede kot huliganka na nogometni tekmi. "Glejte, na vsakem odboru je isto, kolegica. Hodite na vsak odbor, tudi tam, kjer niste članica, provocirate, nagajate," je poslanec SDS okrcal Grgurovičevo. 

Poslanka Svobode je po tem, ko je dobil zeleno luč odbora DZ, vzkliknila: "Živela diktatura!"

Skupina državljanov je v DZ vložila 13.369 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
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