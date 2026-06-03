Na polje v grofiji Devon na jugozahodu Anglije je strmoglavil helikopter kraljeve mornarice. Na prizorišču so reševalne službe.

Da je helikopter pripadal kraljevi mornarici, so potrdili tudi pri ministrstvu za obrambo.

Policiji Devona in Cornwalla sta potrdili, da intervencija poteka v bližini bojnega tabora Okehampton, vojaškega objekta na območju North Dartmoorja, ki ga uporabljajo za usposabljanje posadke helikopterja Merlin iz komandoskih helikopterskih sil.

Zaradi preiskave so na tem območju zaprli ceste.

Wildcat Foto: Guliverimage

Druge podrobnosti o nesreči še niso znane, kot tudi ne, kateri tip helikopterja je strmoglavil. V objavah na družbenih omrežjih naj bi neuradno strmoglavil helikopter Merlin. Glavna, ki ju sicer uporablja kraljeva mornarica, sta Merlin in Wildcat.

A Royal Navy helicopter (Agusta Westland Merlin HC4, ZJ119) has crashed in a field in Devon, England, in the early hours of the morning.



The crash happened just before 4 am, and an investigation is underway, with no further details released so far. #UK



Road closures have been… pic.twitter.com/qLj95wuY63 — GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2026

V kratki izjavi je tiskovni predstavnik kraljeve mornarice dejal: "Incident, v katerega je bil vpleten helikopter kraljeve mornarice, se je zgodil malo pred 4. uro zjutraj, blizu Sourtona v Devonu. Preiskava še poteka in v tem trenutku bi bilo neprimerno dajati nadaljnje komentarje."

Wildcat Foto: Guliverimage

Helikopter Merlin britanske kraljeve mornarice Foto: Guliverimage