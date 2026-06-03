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Avtor:
Na. R.

Sreda,
3. 6. 2026,
13.40

Osveženo pred

21 minut

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helikopter strmoglavljenje Anglija vojska mornarica preiskava

Sreda, 3. 6. 2026, 13.40

21 minut

Strmoglavil helikopter kraljeve mornarice

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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britanski vojni helikopter, vojska, mornarica, Wildcat | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na polje v grofiji Devon na jugozahodu Anglije je strmoglavil helikopter kraljeve mornarice. Na prizorišču so reševalne službe.

Da je helikopter pripadal kraljevi mornarici, so potrdili tudi pri ministrstvu za obrambo. 

Policiji Devona in Cornwalla sta potrdili, da intervencija poteka v bližini bojnega tabora Okehampton, vojaškega objekta na območju North Dartmoorja, ki ga uporabljajo za usposabljanje posadke helikopterja Merlin iz komandoskih helikopterskih sil.

Zaradi preiskave so na tem območju zaprli ceste. 

Wildcat | Foto: Guliverimage Wildcat Foto: Guliverimage

Druge podrobnosti o nesreči še niso znane, kot tudi ne, kateri tip helikopterja je strmoglavil. V objavah na družbenih omrežjih naj bi neuradno strmoglavil helikopter Merlin. Glavna, ki ju sicer uporablja kraljeva mornarica, sta Merlin in Wildcat. 

V kratki izjavi je tiskovni predstavnik kraljeve mornarice dejal: "Incident, v katerega je bil vpleten helikopter kraljeve mornarice, se je zgodil malo pred 4. uro zjutraj, blizu Sourtona v Devonu. Preiskava še poteka in v tem trenutku bi bilo neprimerno dajati nadaljnje komentarje."

Wildcat | Foto: Guliverimage Wildcat Foto: Guliverimage

Helikopter Merlin britanske kraljeve mornarice | Foto: Guliverimage Helikopter Merlin britanske kraljeve mornarice Foto: Guliverimage

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