A. T. K.

29. 3. 2026
8.12

nogometno SP Italija Bosna in Hercegovina kvalifikacije za SP 2026

Navijač iz Zenice svoj balkon ponuja kot VIP nogometno ložo za 500 evrov

stadion Zenica | Bosanski ljubitelj nogometa za ogled težko pričakovanje tekme med BiH in Italijo, ki bo odločila o potniku na svetovno prvenstvo, za 500 evrov ponuja svoj balkon. "V ceno sta vključena žar in pijača po vaši izbiri," dodaja. | Foto Dino Mujanović/Facebook

Bosanski ljubitelj nogometa za ogled težko pričakovanje tekme med BiH in Italijo, ki bo odločila o potniku na svetovno prvenstvo, za 500 evrov ponuja svoj balkon. "V ceno sta vključena žar in pijača po vaši izbiri," dodaja.

Foto: Dino Mujanović/Facebook

Iz Zenice prihaja nenavadna zgodba, ki kar najbolje ponazarja nogometno evforijo v Bosni in Hercegovini, ki nestrpno pričakuje odločilno tekmo dodatnih kvalifikacij proti Italiji. Ta bi reprezentanci BiH lahko prinesla drugo uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo, ki ga bodo letos gostile Mehika, ZDA in Kanada. Zaradi ogromnega zanimanja navijačev je ozračje napeto že več dni pred tekmo, ki bo 31. marca v Zenici, poroča hrvaški Index.

Vstopnice za obračun na Stadion Bilino Polje so bile razprodane v rekordnem času, cene na črnem trgu pa segajo tudi do 2.500 konvertibilnih mark (okoli 1.300 evrov). Veliko povpraševanje je prineslo tudi nenavadne ideje, poroča Index. Eden od prebivalcev Zenice, Dino Mujanović, je namreč na družbenih omrežjih objavil oglas, v katerem ponuja najem svojega balkona s pogledom na stadion.

V objavi na Facebooku je zapisal: "Oddam balkon, cena 500 evrov, balkon sprejme štiri osebe, v ceno sta vključena žar in pijača po vaši izbiri. Samo resne ponudbe v zasebno sporočilo." Ob oglasu je priložil tudi fotografijo, ki potrjuje, da je razgled na igrišče res fantastičen.

balkon zenica | Foto: Dino Mujanović/Facebook Foto: Dino Mujanović/Facebook

Čeprav je šlo sprva za šalo, so začele prihajati resne ponudbe. Mujanović je razkril, da je prejel številne nenavadne predloge. "Oglasil se mi je nekdo, ki mi je ponudil džip Lada Niva, samo da bi lahko tekmo gledal z balkona. Bilo je še več takšnih ponudb – eden mi je ponujal tono krompirja, res vse je bilo," je povedal v smehu, a hitro dodal, da je šlo zgolj za šalo.

"Dragi ljudje, ustavite se in mi nehajte ponujati različne stvari v zameno za balkon. Zadeva je šla malo predaleč. Kdor ni razumel, da gre za šalo, je to njegov problem. Balkon ostaja rezerviran izključno za ožjo družino," je zapisal in dodal: "Gremo skupaj po uvrstitev na svetovno prvenstvo."

Edin Džeko je na tekmi proti Walesu zadel za izenačenje (1:1), ki so mu sledile 11-metrovke in zmaga igralcev BiH. Foto: Reuters

Kljub temu pa podjetni navijač ni povsem zaprl vrat glede svoje ponudbe. "Bomo videli, ali se javi kdo resen," je še pripomnil in dodal, da ima na voljo še dve sobi, iz katerih lahko spremlja tekmo, s tem da naj bi bil razgled v živo še precej boljši kot na fotografiji.

Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.