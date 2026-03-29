Navijač iz Zenice svoj balkon ponuja kot VIP nogometno ložo za 500 evrov

Iz Zenice prihaja nenavadna zgodba, ki kar najbolje ponazarja nogometno evforijo v Bosni in Hercegovini, ki nestrpno pričakuje odločilno tekmo dodatnih kvalifikacij proti Italiji. Ta bi reprezentanci BiH lahko prinesla drugo uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo, ki ga bodo letos gostile Mehika, ZDA in Kanada. Zaradi ogromnega zanimanja navijačev je ozračje napeto že več dni pred tekmo, ki bo 31. marca v Zenici, poroča hrvaški Index.

Vstopnice za obračun na Stadion Bilino Polje so bile razprodane v rekordnem času, cene na črnem trgu pa segajo tudi do 2.500 konvertibilnih mark (okoli 1.300 evrov). Veliko povpraševanje je prineslo tudi nenavadne ideje, poroča Index. Eden od prebivalcev Zenice, Dino Mujanović, je namreč na družbenih omrežjih objavil oglas, v katerem ponuja najem svojega balkona s pogledom na stadion.

V objavi na Facebooku je zapisal: "Oddam balkon, cena 500 evrov, balkon sprejme štiri osebe, v ceno sta vključena žar in pijača po vaši izbiri. Samo resne ponudbe v zasebno sporočilo." Ob oglasu je priložil tudi fotografijo, ki potrjuje, da je razgled na igrišče res fantastičen.

Foto: Dino Mujanović/Facebook

Čeprav je šlo sprva za šalo, so začele prihajati resne ponudbe. Mujanović je razkril, da je prejel številne nenavadne predloge. "Oglasil se mi je nekdo, ki mi je ponudil džip Lada Niva, samo da bi lahko tekmo gledal z balkona. Bilo je še več takšnih ponudb – eden mi je ponujal tono krompirja, res vse je bilo," je povedal v smehu, a hitro dodal, da je šlo zgolj za šalo.

"Dragi ljudje, ustavite se in mi nehajte ponujati različne stvari v zameno za balkon. Zadeva je šla malo predaleč. Kdor ni razumel, da gre za šalo, je to njegov problem. Balkon ostaja rezerviran izključno za ožjo družino," je zapisal in dodal: "Gremo skupaj po uvrstitev na svetovno prvenstvo."

Foto: Reuters

Kljub temu pa podjetni navijač ni povsem zaprl vrat glede svoje ponudbe. "Bomo videli, ali se javi kdo resen," je še pripomnil in dodal, da ima na voljo še dve sobi, iz katerih lahko spremlja tekmo, s tem da naj bi bil razgled v živo še precej boljši kot na fotografiji.

