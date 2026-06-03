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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
9.03

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Pele dres denar

Sreda, 3. 6. 2026, 9.03

34 minut

Več kot pet milijonov evrov?

Pelejev dres s SP 1958 na dražbi

Avtor:
STA

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Pele 1958 | Britanski mediji ugibajo, da bi cena dresa lahko presegla šest milijonov dolarjev (5,2 milijona evrov). | Foto Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Britanski mediji ugibajo, da bi cena dresa lahko presegla šest milijonov dolarjev (5,2 milijona evrov).

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dres brazilske nogometne legende Peleja, s katerim je zaigral v finalu svetovnega prvenstva 1958, bo med 29. junijem in 16. julijem na voljo na dražbi pri eni najstarejših dražbenih hiš na Sotheby's, hrvaška tiskovna agencija Hina povzema britanski Reuters.

Britanski mediji ugibajo, da bi cena dresa lahko presegla šest milijonov dolarjev (5,2 milijona evrov). Pojavljajo pa se tudi ugibanja, da bi predmet lahko dosegel rekordno ceno. To je pred štirimi leti dosegel dres slovitega Argentinca Diega Armanda Maradone s tekme SP med Anglijo in Argentino, prodali pa so ga za 9,28 milijona dolarjev (okrog 8 milijonov evrov).

V primeru Peleja gre za modri dres, ki ga je takrat 17-letni Pele nosil v finalu na stadionu Rasunda v Stockholmu proti gostiteljem Švedom, z zmago s 5:2 pa je Brazilija na tej tekmi prvič postala svetovni prvak. Pele je na tej tekmi dosegel dva gola.

"To ni samo dres, to je predmet, ki ga je nosil eden največjih nogometašev v zgodovini tisti večer, ko se je začela njegova vladavina," pa kupce vabi Brahm Wachter, voditelj oddelka za moderne zbirateljske predmete pri Sotheby's.

Pele je po finalu dres podaril svojemu "cimru" Didi. Po desetletjih v zasebni lasti je bil razstavljen v muzeju, 2004 pa je prešel v last anonimnega kupca.

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