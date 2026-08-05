Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
5. 8. 2026,
12.58

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
phishing hekerji napad Slovenski državni gozdovi podjetje elektronska pošta opozorilo denar

Sreda, 5. 8. 2026, 12.58

1 ura, 12 minut

Vdrli v e-pošto Slovenskih državnih gozdov, zahtevali so denar

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Hekerji, heker, kibernetski napad | Iz podjetja so opozorili, da so napadalci pošiljali lažna sporočila z zahtevami po nakazilih in povezavami za namestitev zlonamerne programske opreme. | Foto Shutterstock

Iz podjetja so opozorili, da so napadalci pošiljali lažna sporočila z zahtevami po nakazilih in povezavami za namestitev zlonamerne programske opreme.

Foto: Shutterstock

V podjetju Slovenski državni gozdovi so zaznali nepooblaščen dostop do nekaterih elektronskih poštnih predalov. Ob varnostnem incidentu so večjemu številu prejemnikov poslali zlonamerna elektronska sporočila.

Kot so sporočili iz podjetja, so napadalci v doslej zaznanih primerih izvajali t. i. phishing napade. V enem primeru so prejemnike skušali zavesti z lažnimi zahtevami za nakazilo denarnih sredstev na nove bančne račune, v drugem pa so pošiljali elektronska sporočila s priponko PDF brez spremnega besedila. Ta je vsebovala povezavo za namestitev zlonamerne programske opreme.

V podjetju prejemnike pozivajo k dodatni previdnosti pri odpiranju elektronske pošte. Svetujejo, naj bodo posebej pozorni na neobičajna ali sumljiva sporočila, ki so jih prejeli v zadnjem času, ter naj ne odpirajo sumljivih priponk ali povezav in ne izvršujejo zahtev za nakazila brez predhodnega preverjanja njihove verodostojnosti.

Ob tem uporabnikom priporočajo, naj ob morebitnem prejemu sumljivega sporočila o tem obvestijo pristojne službe in sporočilo izbrišejo, ne da bi odpirali priponke ali klikali na povezave, so še navedli v podjetju Slovenski državni gozdovi.

Srbija, dron, brezpilotni letalnik
Novice Kibernetski napad na agencijo za civilno letalstvo: ogroženi podatki pilotov dronov
Toplarna Ljubljana.
Novice Hekerji naj bi ukradli občutljive podatke o ljubljanski toplarni
hekerski napad
Novice Telekom Srbija tarča hekerskega vdora in kraje podatkov
Heker, Kriminalec
Novice Alarmantno razkritje: na seznamu Senčne kampanje je tudi Slovenija
phishing hekerji napad Slovenski državni gozdovi podjetje elektronska pošta opozorilo denar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.