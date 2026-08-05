Vdrli v e-pošto Slovenskih državnih gozdov, zahtevali so denar

V podjetju Slovenski državni gozdovi so zaznali nepooblaščen dostop do nekaterih elektronskih poštnih predalov. Ob varnostnem incidentu so večjemu številu prejemnikov poslali zlonamerna elektronska sporočila.

Kot so sporočili iz podjetja, so napadalci v doslej zaznanih primerih izvajali t. i. phishing napade. V enem primeru so prejemnike skušali zavesti z lažnimi zahtevami za nakazilo denarnih sredstev na nove bančne račune, v drugem pa so pošiljali elektronska sporočila s priponko PDF brez spremnega besedila. Ta je vsebovala povezavo za namestitev zlonamerne programske opreme.

V podjetju prejemnike pozivajo k dodatni previdnosti pri odpiranju elektronske pošte. Svetujejo, naj bodo posebej pozorni na neobičajna ali sumljiva sporočila, ki so jih prejeli v zadnjem času, ter naj ne odpirajo sumljivih priponk ali povezav in ne izvršujejo zahtev za nakazila brez predhodnega preverjanja njihove verodostojnosti.

Ob tem uporabnikom priporočajo, naj ob morebitnem prejemu sumljivega sporočila o tem obvestijo pristojne službe in sporočilo izbrišejo, ne da bi odpirali priponke ali klikali na povezave, so še navedli v podjetju Slovenski državni gozdovi.