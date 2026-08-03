Kopalce na jugu Sicilije je presenetil nenavaden prizor. V morju in na obali so se pojavili zatesnjeni paketi, polni evrskih bankovcev. Denar naj bi v vodo odvrgli z gliserja, ki je pripeljal z Malte in zaradi domnevnega pomanjkanja goriva obstal tik pred obalo.

Na plaži v kraju Casuzze blizu mesta Santa Croce Camerina v sicilijanski pokrajini Ragusa so kopalci konec julija opazili pakete denarja, ki so plavali v morju in jih je tok nosil proti obali. Nekateri so se pognali v vodo, da bi jih pobrali, na kraj pa so kmalu prispeli pripadniki italijanske obalne straže in drugih varnostnih služb.

V paketih, zaščitenih pred vodo, so bili svežnji evrskih bankovcev. Italijanski mediji poročajo o skupnem znesku med 665 tisoč in približno 700 tisoč evri. Večino denarja naj bi varnostnim organom uspelo zaseči oziroma dobiti nazaj tudi od ljudi, ki so ga pred njihovim prihodom pobrali iz vode.

🇪🇸‼️| Un grupo de turistas encuentran bolsas flotando con más de 665.000€ dentro, en una playa de Sicilia. pic.twitter.com/AbfHDcuEo9 — EDATV (@edatvoficial) August 1, 2026

Gliser naj bi ostal brez goriva

Nenavadno dogajanje se je začelo, ko je manjši gliser, ki naj bi pripeljal z Malte, obstal le malo pred obalo Sicilije. Po prvih ugotovitvah je imel težave z motorjem, najverjetneje mu je zmanjkalo goriva. Plovilo je nato začelo nenadzorovano zanašati proti plaži, zato so kopalci poklicali obalno stražo.

Ko se je patruljni čoln približal gliserju, naj bi eden od ljudi na njem začel v morje metati zatesnjene pakete in torbe z denarjem. Tok jih je odnesel proti plaži, kjer so jih začeli pobirati kopalci. Pri zbiranju paketov so nato sodelovali tudi pripadniki obalne straže.

Po poročanju malteških medijev so bili na gliserju trije odrasli moški z Malte in približno 13-letni deček. Dva odrasla naj bi pred prihodom reševalcev odšla proti kopnemu po gorivo, eden pa je ostal na plovilu. Viri se pri podrobnostih o tem, koliko ljudi je bilo ob prihodu policije še na čolnu oziroma na obali, nekoliko razlikujejo.

Na kraj so poleg obalne straže prispeli še pripadniki finančne policije, državne policije in karabinjerjev. Plovilo so odvlekli v pristanišče in ga zasegli zaradi tehničnih ter forenzičnih pregledov. Zasežen je bil tudi najdeni denar.

Od kod denar in komu je bil namenjen?

Preiskavo vodi tožilstvo v Ragusi, ki poskuša ugotoviti izvor denarja, njegovo morebitno destinacijo in razlog za prevoz tako velike količine gotovine med Malto in Sicilijo. Preiskovalci preverjajo tudi celotno pot gliserja in morebitne povezave njegovih potnikov na Siciliji.

Časnik Times of Malta je ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da so odrasli potniki malteški državljani, ki naj bi jih tamkajšnja policija že poznala. Njihovih imen časnik ni objavil, uradnih ugotovitev o izvoru denarja pa za zdaj ni.

Moške so italijanski organi identificirali in zaslišali, nato pa izpustili, medtem ko se preiskava nadaljuje. Varnostni organi uradno še niso pojasnili, ali je bil denar povezan s pranjem denarja, trgovino s prepovedanimi drogami, nezakonitim prenosom gotovine ali katero drugo dejavnostjo.