Norveška nogometna zveza (NFF) bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze Fife Gianni Infantino decembra lani podelil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik Fife Gianni Infantino je nagrado podelil lani decembra v ZDA na žrebu skupin za svetovno prvenstvo, ki se bo kmalu začelo v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Že kmalu po podelitvi nagrade se je na Fifo pritožila britanska organizacija za človekove pravice FairSquare, ki se med drugim ukvarja s športno politiko in pravicami delavcev. Infantina je obtožila kršitve politične nevtralnosti, pa tudi, da je zaradi svojega odnosa s Trumpom kršil etični kodeks krovne nogometne organizacije.

Norveška zveza poslala pritožbo na Fifo

Zdaj so se za podoben korak odločili tudi pri norveški zvezi NFF. Pisno so zaprosili etično komisijo Fife, naj preveri, ali je bila podelitev nagrade skladna s pravili krovne zveze. Fifa namreč nikoli ni pojasnila ozadja podeljevanja te nagrade oziroma kriterijev, po katerih so se odločili za ameriškega predsednika, pojasnjuje AFP.

Predsednica NFF Lise Klaveness, je med današnjim srečanjem z novinarji potrdila, da so na zvezi poslali pritožbo na Fifo. "Zaprosili smo etično komisijo, da primer razišče javno. Pa tudi, da nas obvesti, če se za to ne bo odločila. Skrbijo nas pravni vidiki podeljevanja nagrade," je dejala Klaveness.

Dodala je, da so se za zdaj pri norveški zvezi odločili za samostojno pritožbo, lahko pa se ji pridružijo tudi druge nogometne zveze, članice Fife: "Nismo želeli ustvarjati pritiska na kogarkoli, to bi samo izzvalo napetosti."