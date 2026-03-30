Selektor Cesar bo malce premešal zasedbo, Slovenija gre v Črno goro po zmago

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes odpotovala v Podgorico, kjer se bo v torek pomerila s Črno goro. Izbranci Boštjana Cesarja bodo skušali prekiniti strelsko krizo. Slovenija je na zadnjih šestih srečanjih dosegla le en zadetek, tokrat pa ga bo ob odsotnosti Benjamina Šeška iskala v Črni gori. "Hočem, da igramo tako, kot smo na evropskem prvenstvu 2024," je na Brdu pri Kranju povedal selektor Slovenije, nadomestni kapetan Jaka Bijol pa upa, da bo igra izbrane vrste rasla iz tekme v tekmo.

Slovenska izbrana vrsta je slast zmage nazadnje izkusila pred slabim letom, ko je v Celju v prijateljskem dvoboju premagala Bosno in Hercegovino (2:1). Če pa je slednja še vedno v igri za nastop na svetovnem prvenstvu 2026, v torek bo v odločilnem spopadu v Zenici gostila favorizirano Italijo, pa bo Slovenija isti dan odigrala prijateljsko tekmo. Gostovala bo v Črni gori in skušala prekiniti neugoden niz sedmih zaporednih srečanj brez zmage.

"Najsrečnejši bi bil, da imamo vse zdrave igralce in začnemo zabijati na vsaki tekmi. Na prejšnji tekmi smo zadeli, a iz malenkostnega prepovedanega položaja, tudi Andraž Šporar je imel čisto priložnost ... Ne moremo pa pričakovati od Slovenije, da bo imela 10 do 15 priložnosti na tekmo proti takšnim tekmecem, kot so zdaj ali v ligi narodov," je glede učinkovitosti povedal Boštjan Cesar, ki bo tudi v Podgorici podobno kot pred dnevi na Madžarskem pogrešal Benjamina Šeška.

"Morali bomo biti še agresivnejši, saj so takšni tudi Črnogorci"

Boštjan Cesar je v vlogi selektorja debitiral s porazom. Foto: Reuters Kot je poudaril, si v Črni gori želi več kot v Budimpešti. "Hočem boljše, vedno je lahko boljše. Nekatere stvari so bile dobre na tekmi z Madžarsko, sploh v prvem polčasu. Želimo si sekati tekmečeve linije, da pridemo neposredno na tekmečevo zadnjo vrsto, in hitro menjavo strani," je o svojih željah v igri povedal selektor in se ozrl na sam obračun v Podgorici.

"Morali bomo biti še agresivnejši, saj so takšni tudi Črnogorci, ki tudi na prijateljskih tekmah dobivajo precej kartonov, tako da moramo odgovoriti vsaj z enako mero. Glede naše igre pa upam, da bodo igralci stvari z današnjega treninga prenesli tudi na torkovo tekmo," je povedal.

Kot pravi Cesar, je zdravstveno stanje v ekipi z izjemo nekaj manjših težav v redu in bodo vsi igralci na voljo, je pa dodal, da bo tudi malce premešal ekipo v primerjavi s tekmo z Madžarsko.

"Hočem, da igramo tako, kot smo na evropskem prvenstvu 2024. Nimamo igralcev, ki bi lahko individualno rešili tekmo. Moramo vsi skupaj delati. Na zadnji tekmi smo na trenutke prehitro dajali žoge naprej in jih izgubljali ter bili posledično pod pritiskom. Ne gre pa čez noč in z vsakim treningom bo bolje," meni Cesar in dodaja, da bo izid v torek pomemben. "Izidi so pomembni. Imamo izvrstno vzdušje, toda pika na i so izidi."

"Na poraz na Madžarskem gledamo pozitivno, a ..."

Tudi Jaka Bijol je izpostavil, da bi bila zmaga še kako dobrodošla, zato bi bil le z njo zadovoljen po Črni gori. "Trenutno potrebujemo gole, zmago ... Na poraz na Madžarskem sicer gledamo pozitivno, ampak konec koncev smo pa izgubili tekmo. Tudi Črna gora je dobra reprezentanca, ima veliko kakovosti povsod po igrišču, tako da bo to še en velik izziv, ampak moramo iti tja po zmago in narediti korak naprej v igri," je povedal v odsotnosti Jana Oblaka kapetan izbrance vrste.

Poudaril je še, da so igralci dobro sprejeli nove principe. "Vidijo se že nekatere spremembe, upam, da bomo rasli iz tekme v tekmo," je dodal.

Jaka Bijol bo nosil kapetanski trak tudi v Podgorici. Foto: Reuters

S Črno goro, pri kateri po tržni vrednosti prednjači napadalec Atalante Nikola Krstović (25 milijonov evrov po Transfermakrtu), se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Po Črni gori bo reprezentanca naslednjič aktivna junija, ko jo čakata še dve prijateljski tekmi, in sicer doma s Ciprom in v Varaždinu s Hrvaško. Obe bosta služili kot priprava na jesenski tekmovalni del v ligi narodov, v kateri se bo Slovenija merila s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo.