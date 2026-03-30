Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek gostovala v Črni gori, nato pa jo junija čakata še dve prijateljski tekmi. Če je bilo že od prej znano, da čaka izbrance Boštjana Cesarja 7. junija atraktivno gostovanje na Hrvaškem, pa je Nogometna zveza Slovenije danes sporočila, da se bodo najboljši slovenski nogometaši tri dni pred dvobojem v Varaždinu predstavili še na domači tekmi. V Stožice 4. junija prihaja Ciper. To bo tekma, na kateri se bo novopečeni selektor prvič predstavil domačemu občinstvu.

V soboto je Slovenija gostovala v Budimpešti, kjer je pred 50.252 gledalcev na Areni Puškaš izgubila proti Madžarski (0:1), v torek pa jo čaka še ena prijateljska tekma v gosteh. Odpravlja se na gostovanje v Podgorico, kjer se bo pomerila s Črno goro. To bo druga tekma, na kateri bo na vročem stolčku slovenske reprezentance sedel Boštjan Cesar.

Slovenija je v soboto izgubila prijateljski dvoboj na Madžarskem. Foto: Reuters

Ko bo izbrano vrsto, katere dres je kot dolgoletni kapetan in rekorder oblekel kar 101-krat, vodil tretjič, bo dočakal še ognjeni krst na domačih tleh. Kot pomočnik selektorja je že večkrat nadomeščal nekdanjega "šefa" Matjaža Keka, ko Mariborčan zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni mogel voditi Slovenije, tokrat pa se 43-letnemu Ljubljančanu obeta še domači debi v vlogi samostojnega selektorja.

Ciper se bo izenačil z rekorderko Norveško

Pred začetkom marčevske reprezentančne akcije je napovedal, da bo Slovenija v juniju poleg Hrvaške (7. junij v Varaždinu) odigrala še eno srečanje. Ni skrival želje, da bi bila tekma odigrana v Sloveniji. Takrat je bila zveza že v pogovorih s kandidati, v ponedeljek pa je uradno sporočila, kako se bo selektorju Cesarju uresničila velika želja. Četrtega junija, le tri dni pred gostovanjem na Hrvaškem, se bo Slovenija v Stožicah pomerila s Ciprom. Cesar se bo tako kot selektor Slovenije predstavil prvič doma na stadionu, na katerem je pred osmimi leti tudi sklenil bogato reprezentančno kariero na srečanju proti Belorusiji.

Ciper je nazadnje gostoval v Sloveniji 14. novembra 2021. Slovenija je zmagala z 2:1, v polno sta zadela Miha Zajc in Adam Gnezda Čerin. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Ljubljano tako prihaja Ciper, stari znanec Slovenije. V obdobju državne samostojnosti je Slovenija proti Ciprčanom odigrala kar 12 tekem, pri čemer se je lahko pohvali z bistveno boljšim razmerjem. Polovico dvobojev je dobila (šest), na treh ni bilo zmagovalca, trikrat pa je zmagal Ciper. V začetku junija se bo tako Ciper na večni lestvici reprezentanc, s katerimi se je Slovenija največkrat pomerila, na prvem mestu izenačil z Norveško.