Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Viktor Orban Donald Trump Giorgia Meloni Italija Silvia Salis

Torek, 21. 4. 2026, 19.59

Je to nov udarec za desnico?

Silvia Salis | Silvia Salis je nekdanja metalka kladiva, ki je dvakrat sodelovala na olimpijskih igrah. Lani je postala županja Genove, zdaj pa ji nekateri napovedujejo kar naskok na položaj italijanske premierke. | Foto Guliverimage

Silvia Salis je nekdanja metalka kladiva, ki je dvakrat sodelovala na olimpijskih igrah. Lani je postala županja Genove, zdaj pa ji nekateri napovedujejo kar naskok na položaj italijanske premierke.

Italijanska lokalna političarka in nekdanja športnica Silvia Salis bi lahko postala svetilnik upanja za opozicijske stranke ob desni vladi, ki jo vodi Giorgia Meloni.

Italijanska premierka Giorgia Meloni trenutno bije težko bitko. V notranji politiki je marca letos izgubila na glasovanju o pravosodni reformi, ki jo je sama predlagala. Ta referendum je sama volivcem predstavila kot glasovanje o njeni vladi.

Spor s Trumpom in izguba Orbana

Ker je ameriškim vojnim letalom, ki sodelujejo v vojni proti Iranu, prepovedala uporabo vojaškega oporišča na Siciliji in grajala Donalda Trumpa zaradi njegovega udrihanja po papežu Leonu XIV., so se ohladili njeni odnosi z Belo hišo.

Tudi sama se skuša čim bolj odmakniti od v Evropi in Italiji vse bolj nepriljubljenega Trumpa. Po porazu Viktorja Orbana na madžarskih volitvah pa je izgubila še zaveznika na desnici znotraj EU, piše nemški spletni medij t-online.

Je Silvia Salis nova izzivalka Giorgie Meloni?

Volitve v Italiji bodo prihodnje leto. Opozicija v Italiji ni enotna: politični spekter sega od Demokratske stranke in populističnega Gibanja petih zvezdic do Zelenih in Levega zavezništva. Jasen vodja se še ni pojavil. Najbolj znani osebnosti sta Giuseppe Conte iz Gibanja petih zvezdic in Elly Schlein iz Demokratske stranke.

Njen oče je bil nekdaj član Komunistične partije Italije, sama pa se ima za zmerno levičarko. Trdi, da se zavzema tako za gospodarski razvoj kot socialno pravičnost. Foto: Guliverimage

Številni pa novo izzivalko Giorgie Meloni vidijo v županji Genove Silvii Salis. Ni povezana z nobeno stranko, vendar se ima za levo usmerjeno političarko, ki je naklonjena sredini. Politični razred v Italiji je postal pozoren nanjo, ko je na lanskih županskih volitvah v Genovi premagala kandidata vladajoče stranke, in sicer tako, da je združila vso opozicijo.

Nekdanja metalka kladiva

Salisova je stara 40 let in je bila v preteklosti metalka kladiva. Dvakrat je zastopala Italijo na olimpijskih igrah, pozneje pa je postala prva podpredsednica italijanskega nacionalnega olimpijskega komiteja v zgodovini. V spomin na tekmovanje na olimpijskih igrah si je na vrat dala vtetovirati olimpijske obroče.

V nedavnem intervjuju za ameriški medij Bloomberg je dejala, da je progresivna kandidatka, ki trdno verjame, da lahko gospodarski razvoj in socialna pravičnost gresta z roko v roki.

Graja desne vlade

Kritična je do italijanske vlade. "Desna vlada ni dosegla nobenega od ciljev (gospodarski razvoj in socialna pravičnost, op. p.), zato je spravila v slabo voljo tako peščico kot mnoge. To je samo po sebi precejšen dosežek," je bila malce porogljiva do vlade.

Na vprašanje, ali bi jo zanimal položaj v Rimu, je odgovorila, da je stvar zanimiva in laskava, še zlasti če bi jo k vstopu v nacionalno politiko enotno pozvala opozicija.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
