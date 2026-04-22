Brigita Bukovec se je ločila in iz Švice vrnila v Slovenijo

Zakon nekdanje vrhunske atletinje se je že pred več kot pol leta končal, je za revijo Lady razkril njen zdaj že nekdanji mož.

Srebrna olimpijka Brigita Bukovec in Željko Pavlica, sodelavec Aleksandra Čeferina na Uefi, sta že več kot pol leta ločena. To je v pogovoru za revijo Lady razkril sam Pavlica, ki je spregovoril tudi o svojih zdravstvenih težavah, bori se namreč z rakom.

Pavlica še vedno živi v Švici, kjer dela za Uefo, tja se je pred leti skupaj s sinovoma preselila tudi Brigita Bukovec, ki pa se je po ločitvi vrnila v Slovenijo, je za Lady povedal njen zdaj že nekdanji mož.

