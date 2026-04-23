V ruskem napadu na mesto Dnipro na vzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita dva človeka, še osem ljudi je bilo ranjenih, med njimi dva otroka, so danes sporočile regionalne oblasti. V napadu so bile poškodovane tudi stanovanjske stavbe, na več mestih je izbruhnil požar.

Poudarki dneva:



7.00 V ruskem napadu na Ukrajino dva mrtva, več ranjenih

Vodja ukrajinske regionalne uprave Oleksandr Ganža je na Telegramu sporočil, da sta bila v ruskem napadu z droni ubita dva človeka, še osem ljudi je ranjenih. Med njimi sta otroka, stara devet in 14 let. Eno osebo še pogrešajo, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Napad je v Dnipru, ki leži več kot sto kilometrov od frontne črte, povzročil tudi gmotno škodo. V več delih mesta so izbruhnili požari, poškodovane so stanovanjske stavbe, med drugim stolpnica, pri čemer je več stanovanj zagorelo, je še povedal guverner.

Rusija je od začetka več kot štiri leta trajajoče vojne na sosednjo državo skoraj vsako noč izstrelila na stotine brezpilotnih letalnikov. Ukrajina v odgovor prav tako redno izvaja napade z droni na cilje na ozemlju Rusije.

Dnipro, Ukrajina Foto: Reuters