Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
23. 4. 2026,
7.26

55 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Četrtek, 23. 4. 2026, 7.26

55 minut

Nova pravila bolniške odsotnosti? Treba bo na obvezni pregled.

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
V Zdravniški zbornici Slovenije so predlagali ohranitev veljavne ureditve, ko lahko osebni zdravnik samostojno presoja odsotnosti za nazaj v obdobju treh dni.

V Zdravniški zbornici Slovenije so predlagali ohranitev veljavne ureditve, ko lahko osebni zdravnik samostojno presoja odsotnosti za nazaj v obdobju treh dni.

Foto: Shutterstock

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo obravnavala nov sveženj sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki uvaja strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi in pogostejše preglede pri osebnih zdravnikih.

Po predlogu bodo morali zavarovanci razlog za bolniško odsotnost sporočiti še isti dan oziroma najpozneje naslednji delovni dan. O upravičenosti odsotnosti bo osebni zdravnik odločil na podlagi dokumentacije in pregleda, ki ga bo moral opraviti najkasneje četrti dan bolniške odsotnosti, poroča Dnevnik.

Predvideni so tudi dodatni obvezni pregledi, med drugim pred podajo predloga za podaljšanje bolniške odsotnosti in pri posameznikih, ki so bili v zadnjih treh mesecih večkrat kratkotrajno odsotni z dela. Izjeme bodo mogoče le v določenih primerih, na primer pri bolnišničnem zdravljenju, težjih zdravstvenih stanjih ali ob nevarnosti širjenja nalezljivih bolezni.

Nadaljevanje zaostrovanj pravil

V zadnjem obdobju so bili že uvedeni sankcije za kršitve zdravniških navodil, poenoteni režimi gibanja med bolniško odsotnostjo in okrepljen laični nadzor. Marca letos je bilo po navedbah Dnevnika izvedenih več kot tisoč nadzorov, lani pa skoraj 5.700.

Predlog med zdravniki sproža pomisleke. V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bi krajši roki in dodatni pregledi povečali obremenitve ambulant ter poslabšali dostopnost. Na ZZZS pa vztrajajo, da spremembe prinašajo večjo odgovornost zavarovancev in omogočajo bolj realno oceno zdravstvenega stanja.

Za uveljavitev sprememb bo po odločitvi skupščine ZZZS potrebno še soglasje ministra za zdravje.

zdravnik minister za zdravje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije spremembe bolniška bolniška odsotnost
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

