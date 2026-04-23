Nova pravila bolniške odsotnosti? Treba bo na obvezni pregled.

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo obravnavala nov sveženj sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki uvaja strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi in pogostejše preglede pri osebnih zdravnikih.

Po predlogu bodo morali zavarovanci razlog za bolniško odsotnost sporočiti še isti dan oziroma najpozneje naslednji delovni dan. O upravičenosti odsotnosti bo osebni zdravnik odločil na podlagi dokumentacije in pregleda, ki ga bo moral opraviti najkasneje četrti dan bolniške odsotnosti, poroča Dnevnik.

Predvideni so tudi dodatni obvezni pregledi, med drugim pred podajo predloga za podaljšanje bolniške odsotnosti in pri posameznikih, ki so bili v zadnjih treh mesecih večkrat kratkotrajno odsotni z dela. Izjeme bodo mogoče le v določenih primerih, na primer pri bolnišničnem zdravljenju, težjih zdravstvenih stanjih ali ob nevarnosti širjenja nalezljivih bolezni.

Nadaljevanje zaostrovanj pravil

V zadnjem obdobju so bili že uvedeni sankcije za kršitve zdravniških navodil, poenoteni režimi gibanja med bolniško odsotnostjo in okrepljen laični nadzor. Marca letos je bilo po navedbah Dnevnika izvedenih več kot tisoč nadzorov, lani pa skoraj 5.700.

Predlog med zdravniki sproža pomisleke. V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bi krajši roki in dodatni pregledi povečali obremenitve ambulant ter poslabšali dostopnost. Na ZZZS pa vztrajajo, da spremembe prinašajo večjo odgovornost zavarovancev in omogočajo bolj realno oceno zdravstvenega stanja.

Za uveljavitev sprememb bo po odločitvi skupščine ZZZS potrebno še soglasje ministra za zdravje.