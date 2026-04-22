Starši po Sloveniji dobivajo sporočilo iz vrtcev: pozivajo jih k takojšnjemu ukrepanju

Potem ko je zdravstveni inšpektorat podal obvestilo o umiku igrače Ustvarjalna igrača – risanje s peskom znamke Moxy nizozemskega proizvajalca Companies, ki vsebuje azbestna vlakna, so se z opozorili na starše obrnili tudi nekateri slovenski vrtci. Starše pozivajo, naj pregledajo domače igrače s peskom, ostanke peska z vseh površin obrišejo z vlažno krpo, nikakor ga naj ne sesajo, krpo pa naj zavržejo. Igralni pesek namreč vsebuje azbestna vlakna, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

V več evropskih državah so v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih protistresnih igračah s peskom potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali.

Podobne igrače, na primer figurice, napolnjene z barvnim peskom za ustvarjanje in dekoracijo, ter pesek za posip na nalepke, prodajajo tudi pri nas, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov, so opozorili iz vrtcev. Ti so sporočilo za starše pripravili v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Kliničnim inštitutom za medicino dela UKC Ljubljana ter Zvezo potrošnikov Slovenije.

Po njihovih navedbah sta dve igrači že bili uradno odpoklicani.

Poziv staršem: Preglejte domače igrače

Azbest je rakotvorna snov 1. skupine brez varne meje izpostavljenosti, posebej nevarna je za otroke, zato starše pozivajo k ukrepanju.

"Preglejte domače igrače s peskom, ostanke peska z vseh površin obrišite z vlažno krpo, nikakor ga ne sesajte, in krpo zavrzite. Ob najmanjšem dvomu izdelek odstranite iz uporabe ter pri novih nakupih izbirajte le jasno označene, preverjene igrače," so pozvali.

Po zagotovilu zdravstvenega inšpektorata je analiziranje izdelkov, dostopnih na slovenskem trgu, še v postopku. "Zato priporočamo vnaprejšnjo previdnost že pred javno objavo rezultatov analiz," so dodali.

Poudarili so tudi, da ima, ko gre za azbest, smisel samo preventiva. "Igrače, v katerih je azbest, so nevarne in tja, kjer so otroci, ne sodijo," so sklenili.

Podrobne informacije o izdelku, ki je bil odpoklican, najdete v okvirčku spodaj: