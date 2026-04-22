Sreda, 22. 4. 2026, 10.15

Starši po Sloveniji dobivajo sporočilo iz vrtcev: pozivajo jih k takojšnjemu ukrepanju

ilustrativni postenek vrtec | Sporočilo za starše so vrtci pripravili v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Kliničnim inštitutom za medicino dela UKC Ljubljana ter Zvezo potrošnikov Slovenije. | Foto Shutterstock

Sporočilo za starše so vrtci pripravili v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Kliničnim inštitutom za medicino dela UKC Ljubljana ter Zvezo potrošnikov Slovenije.

Foto: Shutterstock

Potem ko je zdravstveni inšpektorat podal obvestilo o umiku igrače Ustvarjalna igrača – risanje s peskom znamke Moxy nizozemskega proizvajalca Companies, ki vsebuje azbestna vlakna, so se z opozorili na starše obrnili tudi nekateri slovenski vrtci. Starše pozivajo, naj pregledajo domače igrače s peskom, ostanke peska z vseh površin obrišejo z vlažno krpo, nikakor ga naj ne sesajo, krpo pa naj zavržejo. Igralni pesek namreč vsebuje azbestna vlakna, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

V več evropskih državah so v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih protistresnih igračah s peskom potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali.

Podobne igrače, na primer figurice, napolnjene z barvnim peskom za ustvarjanje in dekoracijo, ter pesek za posip na nalepke, prodajajo tudi pri nas, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov, so opozorili iz vrtcev. Ti so sporočilo za starše pripravili v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Kliničnim inštitutom za medicino dela UKC Ljubljana ter Zvezo potrošnikov Slovenije.

Po njihovih navedbah sta dve igrači že bili uradno odpoklicani.

Poziv staršem: Preglejte domače igrače

Azbest je rakotvorna snov 1. skupine brez varne meje izpostavljenosti, posebej nevarna je za otroke, zato starše pozivajo k ukrepanju. 

"Preglejte domače igrače s peskom, ostanke peska z vseh površin obrišite z vlažno krpo, nikakor ga ne sesajte, in krpo zavrzite. Ob najmanjšem dvomu izdelek odstranite iz uporabe ter pri novih nakupih izbirajte le jasno označene, preverjene igrače," so pozvali. 

Po zagotovilu zdravstvenega inšpektorata je analiziranje izdelkov, dostopnih na slovenskem trgu, še v postopku. "Zato priporočamo vnaprejšnjo previdnost že pred javno objavo rezultatov analiz," so dodali. 

Poudarili so tudi, da ima, ko gre za azbest, smisel samo preventiva. "Igrače, v katerih je azbest, so nevarne in tja, kjer so otroci, ne sodijo," so sklenili. 

Podrobne informacije o izdelku, ki je bil odpoklican, najdete v okvirčku spodaj: 

Ustvarjalna igrača – risanje s peskom znamke Moxy nizozemskega proizvajalca Companies

Številke modelov odpoklicane igrače so 100037, 100122, 163000, BT360402, TT723276, številke serij PO-202400161, PO-240519, PO-242561 & PO-251115, PO-250436 in PO-251358, kode EAN pa 8714274360402, 8714274723276, 8715427068824, 8715427068831, 871542136066 in 8715427170442.

Igrača je bila na voljo na spletni strani: https://kidero.si/. Ponudnik je iz spletne prodaje umaknil vse izdelke, ki so po lastnostih enaki ali primerljivi z izdelki iz objave in so jih umaknili tudi z drugih trgov.

Ustvarjalna igrača - risanje s peskom znamke MOXY | Foto: Zdravstveni inšpektorat RS
Otroška hrana Hipp
Novice Kašico HiPP korenček in krompir s polic umika tudi ta trgovina
sonce, krema, zaščita
Novice Nov odpoklic izdelka za dojenčke in otroke
HiPP izdelek otroška hrana
Novice Množičen odpoklic smrtno nevarne otroške hrane HiPP: v kašici so odkrili strup za podgane
HiPP izdelek otroška hrana
Novice Panika med starši: HiPP kašica je lahko življenjsko nevarna
igrača, odpoklic, Invincible heroes
Novice Zdravstveni inšpektorat odpoklical izdelek: prosijo, da ga ne uporabljate
Trgovina Mueller
Novice Podjetje Müller iz prodaje odpoklicalo izdelek
vrtec starši opozorilo igrače odpoklic
VEČ NOVIC
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.