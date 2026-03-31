R. P.

Torek,
31. 3. 2026,
14.03

Boštjan Cesar Črna gora slovenska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu

Torek, 31. 3. 2026, 14.03

1 ura, 12 minut

Prijateljske nogometne tekme (31. marec in 1. april)

Slovenija jo pogreša že devet mesecev, Brazilija se želi maščevati Hrvaški

Boštjan Cesar bo danes v Podgorici naskakoval prvo zmago v vlogi selektorja. | Foto Aleš Fevžer

Boštjan Cesar bo danes v Podgorici naskakoval prvo zmago v vlogi selektorja.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca je zadnjo zmago proslavljala pred devetimi meseci v Celju nad BiH (2:1), na naslednjih sedmih srečanjih pa štirikrat remizirala in trikrat izgubila. Tako zmago pogreša že devet mesecev. Iskala jo bo v Podgorici proti Črni gori, proti kateri ni še nikoli izgubila. Selektor Boštjan Cesar je napovedal nekaj sprememb v zasedbi, nogometni večer, namenjen številnim prijateljskim tekmam, pa bo ponudil kopico atraktivnih srečanj. Hrvaška se bo čez lužo udarila z Brazilijo.

Slovenija je na zadnjih šestih tekmah dosegla le en zadetek. Se bo danes Žanu Vipotniku ponudilo več priložnosti za zadetek kot na srečanju v Budimpešti? | Foto: Aleš Fevžer Slovenija je na zadnjih šestih tekmah dosegla le en zadetek. Se bo danes Žanu Vipotniku ponudilo več priložnosti za zadetek kot na srečanju v Budimpešti? Foto: Aleš Fevžer Slovenski selektor Boštjan Cesar je v odgovorni samostojni vlogi debitiral v soboto v Budimpešti, kjer so njegovi varovanci pred več kot 50 tisoč gledalci na Areni Puškaš izgubili proti Madžarski (0:1). Novo priložnost za zmago bodo imeli danes v Podgorici, kjer bodo poskušali nadaljevati ugoden niz srečanj s Črno goro.

Slovenska nogometna izbrana vrsta se je v obdobju državne samostojnosti pomerila z vsemi državami, zraslimi na pogorišču nekdanje Jugoslavije, neporažena pa je vselej ostala zgolj proti Črni gori. Proti Hrvaški je izgubila šestkrat, proti BiH in Severni Makedoniji štirikrat, enkrat je ostala praznih rok proti Srbiji in Kosovu, proti Črni gori pa ni še nikoli izkusila grenkobe poraza. Na treh tekmah, prav vse so bile prijateljske, je dvakrat zmagala (1:0 – leta 2022 v Ljubljani, 2:0 – leta 2018 v Podgorici), enkrat pa remizirala (1:1 – leta 2007 v Podgorici). Slovenija bo tako skušala nadaljevati uspešen niz.

Selektor Cesar je napovedal nekaj sprememb v zasedbi. Bo v odsotnosti kapetana Jana Oblaka med vratnici podobno kot na Madžarskem, kjer je pustil odličen vtis, znova stopil Igor Vekić? Po debiju Jošta Urbančiča v Budimpešti sta od kandidatov za tekmo s Črno goro brez uradnega nastopa za Slovenijo le še Tjaš Begić in Žan Luk Leban. Izkušeni Petar Stojanović bi lahko že 74. nastopil za Slovenijo. Na večni lestvici je vse bližje še enemu (nekdanjemu) desnemu bočnemu branilcu Mišu Brečku, ki je s 77 nastopi na desetem mestu.

Selektor Črne gore spoštuje Slovenijo

Mirko Vučinić je leta 2007 zatresel mrežo Slovenije, danes jo bo skušal premagati kot selektor. | Foto: Reuters Mirko Vučinić je leta 2007 zatresel mrežo Slovenije, danes jo bo skušal premagati kot selektor. Foto: Reuters Slovenija je v Podgorici prvič gostovala leta 2007 (1:1), ko je mrežo Samirja Handanovića zatresel Mirko Vučinić. Takratni zvezdnik Rome je zdaj selektor Črne gore. Na ogrevanju za tekmo s Slovenijo je s prenovljeno zasedbo ugnal Andoro (2:0), o Cesarjevi četi pa je pred tekmo spregovoril z izbranimi besedami. "To, da je Slovenija na Madžarskem stala dobro na igrišču, me ni presenetilo. Iz igralske kariere se dobro spominjam njihovega novega selektorja (Cesarja, op. p.), ki je veliko let prebil v Italiji. Taktično dobro stojijo na igrišču, skušajo igrati agresivno in tesno pokrivati tekmeca. Igralci se vedno želijo dokazati novemu trenerju. Tako je tudi pri nas," Slovenijo vidi kot zahteven izziv.

"Igrali so na Euru in izpadli proti Portugalski. Skušali bomo čim bolje vstopiti v tekmo. Marsikaj bo odvisno od nas," napoveduje Črnogorec. V tej državi zelo odmeva nogometni uspeh kadetov. Izbrani vrsti do 17 let je uspel zgodovinski podvig, saj se je uvrstila na evropsko prvenstvo, hkrati pa tudi na SP. Na odločilni tekmi so v Baru nadigrali sovrstnike iz Norveške s 4:0 ter si prislužili tudi pohvalo Vučinića in druščine.

Brazilija se želi maščevati Hrvaški

Danes oziroma v noči na sredo bo odigranih še veliko zanimivih prijateljskih tekem. Dejavni bodo tudi vsi trije tekmeci Slovenije v jesenski ligi narodov. Švica se bo pomerila z Norveško, Severna Makedonija z Irsko, Škotska pa s Slonokoščeno obalo. Na delu bodo tudi številne svetovne nogometne velesile.

Hrvaška je na SP 2022 v četrtfinalu izločila favorizirano Brazilijo.

Svetovni prvak Argentina se bo pomerila z Zambijo, evropski prvak Španija z Egiptom, Anglija z Japonsko, Portugalska z ZDA, Belgija z Mehiko, Hrvaška pa čez lužo z Brazilijo. To bo ponovitev razburljivega četrtfinala z zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju, takrat so slovenski sosedi petkratne svetovne prvake spravili v solze in jih izločili po strelih z bele točke.

Prijateljske tekme:

Torek, 31. marec:

Torek, 1. april:

