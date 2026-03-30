Škandal v BiH, vojak v uniformi vohunil za Italijo?

V Bosni in Hercegovini raste napetost. V torek se bodo nogometaši BiH in Italije v Zenici pomerili za vozovnico na SP 2026. V igri je ogromen vložek, že tako vroče strasti pa je še dodatno razburkal nenavaden pripetljaj, ki se je zgodil na nedeljskem treningu izbrane vrste BiH.

Kdo bi si mislil, da bosta BiH in Italija v torkov dvoboj vstopili z enakim izkupičkom na zadnjih treh svetovnih prvenstvih? Obe sta leta 2014 nastopila na mundialu in se poslovila že po skupinskem delu, na naslednjih dveh svetovnih prvenstvih pa ju ni bilo med udeleženci.

Če to za nogometaše BiH ni predstavljal večjega šoka, pa je bilo povsem obratno pri zahodnih slovenskih sosedih. Kot štirikratni svetovni prvaki so težko preboleli dvakratno zaporedno odsotnost na največjem turnirju, še tretja zaporedna ničla pa bi Azzurre pahnila v pravcato katastrofo. Zato je pred varovanci Gennara Gattusa izjemno zahtevna naloga, saj se iz Zenice ne smejo vrniti brez uvrstitve na mundial. Na majhnem, a toliko bolj bučnem stadionu Bilino polje bo tako v torek zvečer še kako pestro.

Gennaro Gattuso lahko prekine neslaven niz odsotnosti Italije na največjem tekmovanju. Foto: Reuters

Vstopnice so že davno pošle, glavnega sodnika Francoza Clementa Turpina čaka naporen izziv, mediji v Bosni in Hercegovini pa so se danes razpisali o nenavadnem pripetljaju, ki se je zgodil na nedeljskem treningu gostiteljev. Na treningu v Butmirju, sicer pripravljalnem središču kluba Sarajevo, naj bi tako gostje imeli posebnega vohuna. To naj bi bil kar vojak evropske mirovne misije Eufor, ki je spremljal trening nogometašev BiH z mobitelom v roki. Obrnjenega je imel na igrišče, tako da so v BiH prepričani, da je snemal trening.

Pojavilo se je več teorij, zakaj bi to počel, po eni izmed njih pa naj bi želel tako pomagati Italijanom pri iskanju taktičnih rešitev, saj bi lahko lažje prišli do morebitne začetne enajsterice "zmajev". Ko so člani strokovnega vodstva reprezentance BiH opazili nepovabljenega gosta, ki naj bi snemal dogajanje na stadion bistveno dlje od dovoljenih 15 minut, so skupaj s pripadniki varnostnih služb pristopili do vojaka in ga opozorili, da se to ne sme početi.

Vojak je takrat prekinil snemanje, v medijih BiH pa se sprašujejo, zakaj je sploh prišel na trening in snemal dogajanje. Sprašujejo se tudi, kdo ga je tja napotil. Nogometna zveza BiH je po tem incidentu podala pritožbo vodstvu misije EUFOR v BiH.

Nogometaši Italije so danes prispeli v BiH in tako preizkusili zelenico na stadionu v Zenici. Foto: Reuters

Dvoboj med BiH in Italijo se bo v torek začel ob 20.45, zmagovalca pa čaka bogata nagrada, saj bo zaigral na SP 2026 v skupini B skupaj s Kanado, Katarjem in Švico.