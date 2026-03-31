Jan Oblak jo je zagodel prijatelju, Stožice norele od navdušenja

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri gostovala v Podgorici. S Črno goro se bo pomerila četrtič. Za zdaj se lahko pohvali z imenitnim izkupičkom. Ko se je s Črnogorci srečala nazadnje, je v Stožicah zmagala z 1:0, po tekmi pa se je razpredalo o marsičem. Tako o mojstrovini Mihe Zajca, izjemnih obrambah Jana Oblaka kot tudi sreči Slovenije, saj so Črnogorci kar trikrat zadeli okvir Oblakovih vrat. Zapravili so tudi 11-metrovko, na roko pa jim ni šla niti odsotnost tehnologije.

Le Črna gora in nihče drug. Slovenska nogometna izbrana vrsta se je v obdobju državne samostojnosti pomerila z vsemi državami, zraslimi na pogorišču nekdanje Jugoslavije, neporažena pa je vselej ostala le proti eni. Prav proti Črni gori. Če je proti Hrvaški izgubila šestkrat, proti BiH in Severni Makedoniji štirikrat, enkrat pa ostala praznih rok proti Srbiji in Kosovu, proti Črni gori ni še nikoli izkusila grenkobe poraza. Še več, lahko se pohvali z imenitnim izkupičkom. Na treh tekmah, prav vse so bile prijateljske, je dvakrat zmagala, enkrat pa remizirala. Slovenija bo tako skušala nadaljevati uspešen niz.

Slovenija se je na zadnji tekmi s Črno goro veselila tesne zmage z 1:0. Strelec je bil Miha Zajc. Foto: Nik Moder/Sportida

Nazadnje, ko se je pomerila s Črnogorci, je v Stožicah proslavljala tesno zmago z 1:0. To je bil prav poseben nogometni dan, saj je bila tekma odigrana 20. novembra 2022, ravno na dan otvoritvene slovesnosti SP 2022 v Katarju.

Sreča za Slovenijo, gostje protestirali

Črnogorski nogometaši so protestirali po "zadetku" Stefana Mugoše. Foto: Nik Moder/Sportida Na dvoboju je najprej zadišalo po zadetku gostov. Črnogorski napadalec Stefan Mugoša je v 29. minuti izkoristil nepazljivost slovenske obrambe in po strelu z glavo že premagal Jana Oblaka. Žoga se je od prečke odbila proti golovi črti, se nato čudežno še enkrat odbila v prečko in šele nato končala v rokah Oblaka. Zadišalo je po zadetku, zavladal je občutek, da je žoga v celoti prečkala črto, a je avstrijski sodnik Christopher Jäger pokazal, naj se igra nadaljuje.

Gostje so protestirali, a na njihovo smolo na dvoboju ni bilo prisotnega ne sistema VAR ne tehnologije, ki bi preverjala dogajanje na golovi črti. Ko so na velikem zaslonu nekajkrat z različnih kotov ponovili strel Mugoše, so črnogorski navijači ogorčeno skočili na noge. Prepričani so bili, da bi moral biti zadetek Mugoše priznan, protestirali so tudi nekateri nogometaši gostujoče zasedbe, a poti nazaj ni bilo več.

Zajc v slogu velemojstrov iz sveta futsala

Miha Zajc je dosegel atraktiven zadetek po podaji Benjamina Šeška. Foto: Nik Moder/Sportida Zmagoviti zadetek je v 42. minuti po izvrstni akciji in sodelovanju z Benjaminom Šeškom atraktivno s peto dosegel Miha Zajc. Akcija za zadetek Slovenije se je začela po napaki Vladimirja Jovovića. Sledil je ekspresni protinapad Slovenije. Zajc je zaposlil Šeška, ki se je po levi strani zapodil proti vratom gostov, imel je še dovolj časa, da je prevaral dva črnogorska branilca, nato pa kot na pladnju vrnil podajo Zajcu.

Primorec, ki je letos zavrnil možnost vrnitve v reprezentanco, je v slogu velemojstrov iz sveta futsala iz neposredne bližine s peto atraktivno poslal žogo v mrežo. Kekovi izbranci so tako po veliki mojstrovini, izvrstni akciji v režiji takratnih nogometašev Salzburga in Fenerbahčeja, prešli v vodstvo.

Miha Zajc, ki v tej sezoni navdušuje ljubitelje nogometa na Hrvaškem, je mrežo Črne gore zatresel kar na dveh tekmah. Foto: Aleš Fevžer

V vratih Slovenije je izstopal Jan Oblak, ki so mu bili naklonjeni tudi nogometni bogovi. Črnogorci so kar trikrat zatresli okvir njegovih vrat, njegov takratni klubski soigralec Stefan Savić pa je zapravil celo najstrožjo kazen.

Savić ni premagal prijatelja iz Slovenije

Stefan Savić in Jan Oblak sta vrsto let sodelovala pri madridskem Atleticu. Izkušeni Črnogorec pri 35 letih zdaj nastopa v Turčiji. Foto: Guliverimage Dvoboj sta tako zaznamovala tudi prijatelja, ki sta si dolgo delila slačilnico pri Atleticu. Leta 2022 sta se prvič pomerila kot tekmeca na reprezentančnem srečanju, Škofjeločan pa je imel več razlogov za zadovoljstvo. Ko je sodnik v 86. minuti zaradi igranja rezervista Jona Gorenca Stankovića z roko pokazal na belo točko za goste, je žogo v svoje roke vzel Savić. Skušal je izenačiti na 1:1 in spraviti v dobro voljo črnogorske navijače v Stožicah, a se mu je načrt ponesrečil.

Slovenski kapetan je predvidel njegovo namero in se vrgel v pravo smer, s čimer je Črnogorca spravil pod dodaten pritisk. Ta je meril preveč natančno in žogo poslal neposredno v vratnico. Oblak jo je tako zagodel Črnogorcu, ki so ga od zadetka ločili le centimetri, Stožice pa so z izjemo črnogorskih navijačev norele od navdušenja. Ostalo je pri vodstvu Slovenije z 1:0, Oblak je na dvoboju zbral kar nekaj izjemnih obramb, na koncu pa se je Kekova četa razveselila tesne, a dragocene zmage, s katero si je pred 11 tisoč gledalci še okrepila samozavest.

Slovenija je bila leta 2023 kar nekaj časa nepremagljiva. Foto: Aleš Fevžer

To so bili povsem drugačni časi. Takrat je bila Slovenija nepremagljiva in rezultatsko bistveno uspešnejša. Zmaga nad Črnogorci je pomenila nadaljevanje niza neporaženosti, ki se je podaljšal na šest tekem (tri zmage in tri remije). Leto dni pozneje se je Slovenija po domači zmagi nad Kazahstanom (2:1) razveselila uvrstitve na Euro 2024.

Za primerjavo: Slovenija pod taktirko novopečenega selektorja Boštjana Cesarja v današnjo tekmo s Črno goro vstopa pod rezultatskim pritiskom, saj je brez zmage na zadnjih sedmih srečanjih, na zadnjih šestih dvobojih pa je v polno zadela le enkrat.

Prva, a žal tudi zadnja zmaga Kavčiča

Slovenija je pred osmimi leti v gosteh premagala Črno goro z 2:0. Takrat so barve Slovenije branili tudi Petar Stojanović, Benjamin Verbič in Andraž Šporar, ki bodo kandidirali tudi za današnjo tekmo. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je nazadnje v Podgorici gostovala leta 2018. V Črni gori se je mudila v začetku junija, ravno po koncu klubske sezone, in zmagala z 2:0. To je bila prva zmaga Tomaža Kavčiča v vlogi selektorja. Pozneje se je žal izkazalo, da je bila tudi edina. Danes bi lahko svojo prvo zmago dočakal njegov nekdanji izbranec Boštjan Cesar, ki se je, zanimivo, kot igralec poslovil od izbrane vrste leta 2018 ravno tekmo pred gostovanjem v Podgorici.

Kavčič je pred osmimi leti v Črni gori, kjer so manjkali številni slovenski nosilci igre (Jan Oblak, Josip Iličić, Robert Berić, Kevin Kampl …), ponudil priložnost štirim debitantom. Priložnost za igro so prvič v reprezentančnem dresu članske izbrane vrste dobili Miha Blažič, Matija Boben, Amir Dervišević in Žan Majer. Zadetka za Slovenijo sta dosegla Roman Bezjak (z bele točke) in Miha Zajc.

Tudi Črna gora je takrat nastopila brez največjih zvezdnikov. Takrat sta bila to Stefan Savić in Stevan Jovetić. Od zdajšnjih reprezentantov Slovenije so tisto tekmo v Podgorici odigrali Petar Stojanović, Benjamin Verbič in Andraž Šporar, kapetan pa je bil Bojan Jokić, aktualni pomočnik selektorja Cesarja in zadnji gost Sportalove rubrike Druga kariera.

Vršič izenačil, Kek prejel rdeči karton

Matjaž Kek je leta 2007 remiziral s Črno goro z 1:1. Ob koncu srečanja je bil zaradi nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami izključen. Foto: Aleš Fevžer Slovenija se je s Črno goro kot samostojno državo prvič udarila 22. avgusta 2007. Takrat je slovensko reprezentanco vodil Matjaž Kek, pred srečanjem pa je Milenko Ačimović sporočil, da zaradi vse bolj pogostih zdravstvenih težav končuje reprezentančno kariero. Črnogorci so povedli po sporno dosojeni 11-metrovki, ki jo je v zadetek pretopil takratni zvezdnik Rome Mirko Vučinić, a je kaj kmalu za izenačenje na 1:1 z atraktivnim strelom z 18 metrov poskrbel Dare Vršič. Pozneje se rezultat ni več spreminjal.

Vučinić je v drugem polčasu zatresel vratnico Handanovićevih vrat, takratni kapetan Klemen Lavrič pa je v izdihljajih srečanja dosegel zadetek, ki je bil razveljavljen zaradi prekrška v napadu. Selektor Kek je težko sprejel nekatere sodniške odločitve, tik pred koncem srečanja je tako prejel rdeči karton.

Dvoboj, na katerem je krstni nastop za Slovenijo dočakal poznejši nosilec igre na SP 2010 Andraž Kirm, se je tako razpletel z neodločenim rezultatom. Kako pa se bo končala današnja tekma? Odgovor bo znan malce pred 20. uro.