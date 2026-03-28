Boštjan Cesar: Nisem čarovnik, tak poraz ni tragedija!

Novopečeni slovenski selektor Boštjan Cesar je v preteklosti na vročem stolčku že večkrat nadomeščal ''šefa'' Matjaža Keka, tokrat pa je občutil nekaj novega. Prvič je vodil Slovenijo kot uradni selektor, začel spodbudno in se v prvem polčasu dobro kosal z Madžarsko, nato pa je sledil padec v igri. Sosedje so bili premočni in zasluženo zmagali z 1:0, Cesar pa verjame, da bi se lahko rezultatska krivulja kmalu dvignila. Morda že v torek v Črni gori. Kaj vse je povedal Cesar po dvoboju?

Ognjeni krst je doživel na enem najlepših stadionov v tem delu Evrope, ki bo čez dva meseca gostil finale lige prvakov. Tokrat je Arena Puškaš gostila sosedski dvoboj med Madžarsko in Slovenijo, na katerem je Boštjan Cesar uradno debitiral kot Kekov naslednik. Rezultatsko se mu ni izšlo po načrtih, saj je Slovenija izgubila z 0:1.

"Mislim, da smo dobro začeli tekmo. Bili smo korajžni, dobro stali na igrišču in si upali igrati. Res je, da si nismo priigrali veliko priložnosti, a to je bila dobra tekma. Ni bila prijateljska, ampak pripravljalna. Tako bom rekel. V drugem polčasu smo naredili nekaj napak, a sem povedal fantom, naj se ne bojijo napak. Po teh napakah smo prejeli gol. Tekmecu smo dopustili več priložnosti. Z nekaterimi stvarmi sem lahko zelo zadovoljen, preostale pa moramo še popraviti," je dejal 43-letni Ljubljančan po porazu v Budimpešti.

Ni prišlo do padca, ampak do napak

V Budimpešti sta se merila tudi "angleška" znanca Jaka Bijol in Dominik Szoboszlai. Foto: Reuters Če se je Slovenija v prvem polčasu dobro kosala z Madžarsko in pokazala kar nekaj poguma, nenazadnje je tudi zatresla mrežo, a je bilo v bliskoviti akciji usodnih nekaj centimetrov, nedovoljeni položaj Andraža Šporarja, je bilo v nadaljevanju pred slovenskimi vrati bistveno več prometa. Madžari bi lahko še izdatneje premagali sosede, na koncu so si zagotovili zmago z 1:0. Zakaj je v drugem polčasu prišlo do padca igre slovenske reprezentance?

"Ni prišlo do padca, se je pa zgodilo nekaj napak. Namesto, da bi šli na njihovo stran, smo naredili nekaj osnovnih napak pri predaji. Nato so Madžari dobili zalet, sledila sta njihova dva kota, pa naša napačno izbita žoga. Takrat smo tudi trpeli. Vedel sem, to sem tudi napovedal pred tekmo, da bo tako. Nismo namreč reprezentanca, ki bi le napadala. Takšni nismo bili in tudi zdaj nismo. Glede pristopa in borbenosti pa lahko le čestitam fantom," je dejal nekdanji kapetan in dirigent slovenske obrambe.

Počasi dobivajo podobo, ki jo želi

Slovenija je prvo tekmo v letu 2026 odigrala na Madžarskem. Še vedno ima boljše razmerje v medsebojnih tekmah: tri zmage in dva poraza. Foto: Reuters Proti Madžarski se je odločil za igro v zadnji vrsti s tremi branilci. "Mislim, da je ta sistem zelo dober. V vsakem trenutku ga lahko na tekmi spremenimo v 4-4-2. Danes se nisem odločil za spremembo sistema, ker je dosti časa deloval zelo dobro. Tako sem se odločil, imamo tudi takšne igralce, s katerimi lahko igramo takšen sistem. Počasi dobivamo podobo, ki bi si jo želeli. Radi bi bolj igrali v medprostor, želel bi si tudi, da bi prišlo še več predložkov s strani in bi lahko prišli v kazenski prostor z večjim številom igralcev," se je razgovoril o tem, kaj bi želel še izboljšati v igri slovenske reprezentance, ki je še naprej zelo skromna kar se tiče doseganja zadetkov.

Kriza ni od včeraj, ampak traja že kar dolgo. "Radi bi stali pravilno na igrišču. V določenih trenutkih, ko nismo stali tako kot smo se zmenili, so nastali določeni problemi. Ko pa smo stali pravilno, je tudi žoga lažje potovala iz ene na drugo stran. Pozna pa se, da smo opravili le tri, štiri skupne treninge. Madžarska ima po drugi strani istega selektorja že osem let. Nisem čarovnik, a verjamem v fante. Dobro so trenirali, a se je pokazalo, kako potrebujemo čas. Pričakujem pa, da bo vedno boljše."

Madžarski navijači so poskrbeli za izjemno kuliso. Del stadiona je bil zaradi kazni prazen.

Že pred tekmo je napovedal, da bi se lahko zaradi bučnega vzdušja na tako veličastnem stadionu marsikomu zatresla kolena. "Čestitke prirediteljem in navijačem. Lahko si le želimo, da igramo s takšnimi ekipami na takšnih stadionih, saj je to privilegij," je vesel, da so lahko njegovi varovanci zaigrali v takšnem vzdušju in pridobili dragocene izkušnje, ki bi jim lahko pomagale v prihodnosti.

Slovenski navijači so lahko razočarani, a ...

Zaveda se, da nov poraz Slovenije ni najbolj prijetno odjeknil v domovini, a po drugi strani podobno kot njegov predhodnik Matjaž Kek iz tega noče delati drame. "Ko sem igral za reprezentanco, smo izgubili veliko tekem, a smo to znali obrniti na bolje. To ni nobena tragedija. Fantje so pokazali, da lahko igrajo dober nogomet. Slovenski narod je lahko danes razočaran, a je z moje strani viden napredek glede določenih stvari. Kot selektor pa potrebujem čas, da preizkusim še nekaj novih igralcev in vidim, na koga vse lahko računam. Ne bojim se in verjame da smo lahko boljši. In moramo biti," je optimist, kar se tiče prihodnosti. Čez tri dni ga čaka novo gostovanje, tokrat v Črni gori, ki je na papirju bolj premagljiva reprezentanca od Madžarske.

O tem, kdo bo zaigral v Podgorici, se bo odločal v ponedeljek. Do takrat bo tudi več jasnega o zdravstvenem stanju Vanje Drkušića, ki ima nekaj težav s peto in ni mogel zaigrati do konca. "V Črno goro gremo z miselnostjo, da dobimo tekmo. Tega bi si zelo želel. Tudi igralci si to zelo želijo. Tudi v Budimpešti smo želeli zmagati," ni bil zadovoljen z nekaterimi stvarmi, je pa čestital fantom za pristop in borbenost.

Na tem želi graditi za prihodnost, postopno pa slovenske navijače znova privaditi, kako spremljajo srečanja, ki jih Slovenija dobiva in na njih dosega zadetke. Zaveda pa se tudi, da bo Slovenija, čeprav je danes Igor Vekić z nekaterimi posredovanji več kot navdušil, še močnejša, ko bosta znova z ekipo največja zvezdnika, Jan Oblak in Benjamin Šeško.