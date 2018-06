Zlatko Zahović je po tekmi zanetil velik spor.

[video: 58629 / ]

… leta 2002 je Slovenija prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. V Gvangdžuju je v prvi tekmi skupine B pred 28.598 gledalci proti Španiji izgubila z 1:3.



Za Špance so zadeli Raul Gonzales, Juan Carlos Valeron in Fernando Hierro. Zgodovinski prvi zadetek za Slovenijo na svetovnih prvenstvih pa je prispeval Sebastjan Cimirotić.



To je bila tudi tekma, po kateri je v garderobi prišlo do velikega spora med selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovićem, ki je izgubil živce, ker ga je selektor predčasno poslal z igrišča (na klop je moral po 63 minutah igre). Takrat nesporni prvi zvezdnik ekipe je moral zaradi tega zapustiti reprezentanco in svetovno prvenstvo.

Kaj vse se je še zgodilo?

... leta 1999 je slovenski kolesar Martin Hvastija na dirki po Italiji v vožnji na čas prišel do 4. mesta, kar je njegov največji uspeh na največjih kolesarskih dirkah.

… leta 1996 je Rusija s 23:22 (13:9) premagala Španijo in prišla do naslova evropskega rokometnega prvaka. Blestel je Talant Dušebajev, ki je zabil sedem golov.

… leta 1988 se je rodil zvezdniški argentinski napadalec Sergio Agüero, ki od leta 2011 brca za Manchester City, s katerim je bil dvakrat že angleški prvak. Pohvali se lahko tudi z naslovom v evropski ligi z Atletico Madridom in evropskim superpokalom. Igral je še za argentinski Independiente. Že od leta 2006 igra tudi za argentinsko reprezentanco, s katero je osvojil olimpijski naslov in drugo mesto na svetovnem prvenstvu.

… leta 1978 je v 83. letu starosti umrl Santiago Bernabeu, ikona madridskega Reala. V enajstkratnem nogometnem evropskem prvaku je najprej 16 let igral, potem je bil direktor, trener in na koncu še predsednik. To vlogo je opravljal kar 25 let. Po njem Realov štadion ime nosi že od leta 1955.

… leta 1971 je v finalu pokala državnih prvakov Ajax Amsterdam (poznejša liga prvakov) z 2:0 premagal grški Panathinaikos na štadionu Wembley v Londonu pred 83 tisoč navijači.

… leta 1969 je v prometni nesreči blizu Sarajeva umrl Radivoj Korać. V šestdesetih letih preteklega stoletja je bil med najboljšimi jugoslovanskimi košarkarji. Z reprezentanco je osvojil srebro na olimpijskih igrah leta 1968 v Mexico Cityju. Dvakrat je bil srebrn na svetovnih in dvakrat na evropskih prvenstvih, na katerem je osvojil tudi bronasto kolajno. Igral je v Beogradu, Belgiji in v Italiji. Kar sedemkrat je bil najboljši strelec jugoslovanske lige. Po njem je bil poimenovan tudi eden izmed evropskih pokalov. Pokal Radivoja Korača, ki je potekal med letoma 1971 in 2002, je bil takrat tretji najmočnejši evropski košarkarski pokal.

… leta 1904 se je rodil plavalec Johnny Weissmüller, ki je na olimpijskih igrah osvojil pet zlatih medalj. Znan je bil tudi po tem, da je skočil v filmske vode in odigral glavno vlogo v filmu Tarzan. Umrl je 20. januarja leta 1984.

… leta 1900 je bil ustanovljen nemški FC Kaiserslautern, ki je do zdaj osvojil štiri naslove nemškega prvaka, dvakrat pa je igral tudi v polfinalu pokala UEFA.

... leta 2016 je slovenski kanuistični dvojec Peter Žnidaršič in Luka Žganjar je na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojil bronasto odličje v klasičnem spustu.

... leta 2016 je hrvaški nogometni prvoligaš Hajduk iz Splita prekinil pogodbo z Damirjem Burićem, na njegovo mesto pa se je usedel Marijan Pušnik.

Rodili so se …

1904 – nekdanji ameriški plavalec Johnny Weissmüller

1960 – nekdanja atletinja iz takratne Sovjetske zveze Olga Bondarenko

1965 – nekdanji hrvaški košarkar Franjo Arapović

1968 – nekdanji španski rokometaš Talant Dušebajev

1969 – nekdanji ameriški teniški igralec David Wheaton

1971 – nekdanji ukrajinski telovadec Rustam Šaripov

1974 – nekdanji slovenski telovadec Aljaž Pegan

1974 – ameriški šahovski velemojster Gata Kamsky

1980 – nekdanja ameriška nogometašica Abby Wambach

1981 – nekdanji ruski teniški igralec Nikolaj Davidenko

1983 – ameriški hokejist Chris Higgins

1988 – argentinski nogometaš Sergio Agüero

1988 – švedski hokejist Patrik Berglund

1989 – ameriški nogometaš Freddy Adu

1992 – švicarski nogometaš Pajtim Kasami