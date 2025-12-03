NK Celje je na družbenih omrežjih objavil pomenljivo sporočilo in fotografijo, na kateri trener Albert Riera s predsednikom kluba Valerijem Kolotilom igra šah. "NK Celje. Albert Riera. Poteza narejena." Ugibali smo, da je podaljšal pogodbo. Uro pozneje so potrdili, da je to res. "Z velikim veseljem sporočamo, da je Albert Riera podpisal novo dolgoročno pogodbo s klubom." S tem bodo v Celju utišali neprestano sugeriranje nekaterih medijev in dela javnosti, naj španski strateg postane novi selektor slovenske reprezentance.

V NK Celje imajo dovolj neprestanih namigovanj v medijih, da bo Albert Riera odšel. Predsedniku kluba Valeriju Kolotilo je nedavno prekipelo, že ko so po Balkanu pisali, da bo prevzel Crveno zvezdo. "Zakaj bi želeli razdirati nekaj, kar deluje? Cene za Alberta ne postavljamo, ker je stališče kluba takšno, da Albert ostaja." Zdaj se Španec omenja tudi kot kandidat za naslednika Matjaža Keka na klopi slovenske reprezentance. Na tem položaju si ga želi del javnosti in nekateri mediji. Dva dni po novici, da Kek ni podaljšal pogodbe z NZS, je iz knežjega mesta prišlo pomenljivo sporočilo. Je Riera podaljšal pogodbo s Celjem?

Kolotilo: Pogodba vse tja do leta 2028!

Uro pozneje so v NK Celje potrdili, da je Albert Riera res podaljšal pogodbo. Popisal je do junija 2028. Kolotilo je v izjavi za Ekipo SN povedal: "Pogodba vse tja do leta 2028! To je vrhunsko! Še naprej bomo v Celju gledali evropski nogomet! Zelo smo zadovoljni, da je Albert sprejel našo ponudbo in da želi še naprej biti trener Celja. Verjamemo, da delamo z izjemnim trenerskim talentom, in prepričan sem, da bomo skupaj v naslednjih letih spisali še precej lepih zgodb."

Riera: Pošast, ki smo jo ustvarili v Celju, je še vedno lačna

Stisk rok ob podaljšanju pogodbe. Foto: NK Celje "Razlogov za podaljšanje pogodbe je več. Prvič, pošast, ki smo jo ustvarili v Celju, je še vedno lačna. Lačna novih uspehov na domačem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in v evropskih tekmovanjih. Ko pravim, da se lahko ekipa Celja enakovredno meri z vsako ekipo, ki nam stopi nasproti v Evropi, v to verjamem in za tem stojim. Imamo veliko nedokončanega dela. Kot drugo sem vseskozi ponavljal, da se v Celju počutim srečnega in ljubljenega. Ljudje v klubu mi zaupajo. Jaz zaupam njim."

"Naša podpora na stadionu je vse večja. Zakaj bi bežal od nečesa tako lepega? V nogometu se vse prevečkrat zgodi, da se v želji po več zaletiš v svoji odločitvi," je v prvi izjavi po podaljšanju pogodbe dejal Riera. "V Celju imam, o tem sem prepričan, če ne se podaljšanje ne bi zgodilo, na voljo vse pogoje, da se skupaj s klubom dvignemo med najboljše v Evropi. Klub se razvija, jaz rastem kot oseba in najpomembnejše – imam fante, s katerimi imamo posebno spoštovanje in zaupanje ter delo za skupni cilj. Naše delo še ni končano."

Albert Riera je na celjski klopi vodil 106 tekem, v tem času pa na stadion Z’dežele vrnil pokalno lovoriko in grofe kot prvo slovensko ekipo popeljal do četrtfinala Uefine konferenčne lige. To sezono so vodilni v prvi ligi, tudi že jesenski prvaki. Po štirih krogih konferenčne lige so z devetimi točkami na tretjem mestu.

Na NZS seznama kandidatov za novega selektorja še nimajo

Riera je nedavno sam v pogovoru za Pop TV dejal, da ga zdaj, ko je še mlad trener, delo selektorja katerekoli reprezentance ne zanima. Zato je sugeriranje, da naj postane Kekov naslednik, precej nesmiselno. Predsednika NZS Radenka Mijatovića, ki seznama kandidatov še nima, smo v ponedeljek vprašali, ali ga takšno medijsko poročanje moti. "To me ne moti. Razumem tudi naravo vašega dela in logično je, da mediji ali posamezniki skušajo preferirati kakšnega kandidata ali dobiti kakšno informacijo. Mi bomo zelo premišljeno in preudarno iskali kandidata, ki bo primeren za vodenje reprezentance." Odločali se bodo med tistimi, ki so na voljo. "Če me vprašate o Rieri, je on eden od strokovnjakov, ki je pokazal, da se v slovenskem klubskem nogometu da delati boljše in da delati na rezultate. Ob teh uspehih mu čestitamo. O kandidatih za selektorja pa v tem trenutku ne bi bilo korektno govoriti. Tudi ne vemo, kakšne so možnosti, da bi kakšen od njih prišel na mesto selektorja."