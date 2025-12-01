Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je podrobneje spregovoril o slovesu Matjaža Keka. "Reprezentanca potrebuje nov zagon, nove izzive in mislim, da je selektor to sprejel popolnoma korektno." Novega selektorja bi rad našel do konca januarja oziroma začetka februarja. Seznama kandidatov še nima. "Logično je, da mediji ali posamezniki skušajo preferirati kakšnega kandidata. Mi bomo zelo premišljeno iskali kandidata, ki bo primeren za vodenje reprezentance."

Mijatović se je s Kekom prejšnji teden sestal samo enkrat. Odločila sta se za sporazumno slovo. Foto: Sportida Do slovesa Matjaža Keka z mesta selektorja slovenske nogometne reprezentance je prišlo po sporazumni odločitvi, je nekaj ur po objavi novice pojasnil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. "S selektorjem sva se dobila, usedla, pogovorila in sva se zmenila, da zaključimo našo pot, ki je trajala sedem let. Bila je tudi zelo uspešna. A sva se odločila, da stvar po izteku pogodbe zaključimo." Kek je odločitev sprejel zelo korektno, dodaja Mijatović. "Vsi se zavedamo, da reprezentanca potrebuje nov zagon, nove izzive in mislim, da je selektor to sprejel popolnoma korektno. Dogovorila sva se, da je to najboljše za prihodnost reprezentance." Razlog je jasen: neuspešne kvalifikacije za SP 2026, ko so osvojili le štiri točke in na šestih tekmah dali le tri gole. "Ugotovili smo, da je po enem vrhunskem rezultati in igri pa tudi zagonu pred evropskim in na evropskem prvenstvu prišlo do rahlega padca in rezultata, tako da je smiselno poskusiti s kom drugim."

Štiriinšestdesetletni Matjaž Kek je drugič na klop slovenske izbrane vrste sedel pred sedmimi leti in jo vodil na 75 tekmah. Zabeležil je 32 zmag, 26 remijev in 17 porazov. Vrhunec je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo 2024. V Nemčiji se je Slovenija po remijih proti Danski, Srbiji in Angliji prebila v osmino finala, kjer je po izvajanju enajstmetrovk izpadla proti Portugalski. "To obdobje si bom zapomnil predvsem po odličnem sodelovanju med strokovnim štabom, igralci in zvezo. Dosežen je bil tudi imeniten rezultat, da se je Slovenija po daljšem obdobju ponovno uvrstila na veliko tekmovanje. In ne samo uvrstila, ampak na njem tudi imenitno odigrala in predstavila slovenski nogomet v najboljši luči," je črto pod skupna leta s Kekom potegnil Mijatović.

"Ne bomo hiteli. Iskali bomo najboljšo možno rešitev."

Radenko Mijatović ne bo hitel z izborom novega selektorja. Foto: Aleš Fevžer Ena težka odločitev je torej že za predsednikom NZS, še težja zdaj sledi. To je izbor novega selektorja. "V nogometu ni lahkih odločitev. Pred nami je obdobje, ko bo treba preudarno izbrati novega selektorja, ki bi prinesel s seboj novo energijo, nov zagon. Časa imamo dovolj. Prve prave tekmovalne tekme se začnejo šele jeseni, prve prijateljske v marcu, tako da ne bomo hiteli. Iskali bomo najboljšo možno rešitev." Prednost pri izboru bo imela slovenska stroka, ne izključuje pa tudi prvega tujega selektorja. "Do zdaj je nogometna zveza vedno dajala prednost slovenski nogometni stroki in se je to pokazalo kot uspešno. Nič ni izključeno. Videli bomo, kaj bomo imeli na razpolago, tukaj so tudi omejitve glede finančnih možnosti zveze. In bomo poskušali izbrati najboljšo možno rešitev. Ne prejudiciramo oziroma preferiramo ene ali druge rešitve."

Verjeli so, da bodo prišli vsaj v dodatne kvalifikacije. Foto: Aleš Fevžer Seznama kandidatov še nima. "Na to nismo bili pripravljeni. Pričakovali smo, da se bo zadeva iztekla boljše, kot se je, da bomo šli vsaj v dodatne kvalifikacije in zato o spremembah nismo razmišljali. Zdaj ko smo se s selektorjem razšli, bomo šele pogledali, kdo je na voljo, kaj si želimo." V nekaterih medijih Mijatoviću že predlagajo, kdo bi moral biti nov selektor. "To me ne moti. Razumem tudi naravo vašega dela in logično je, da mediji ali posamezniki skušajo preferirati kakšnega kandidata ali dobiti kakšno informacijo. Mi bomo zelo premišljeno in preudarno iskali kandidata, ki bo primeren za vodenje reprezentance, ki bo ostala več ali manj enaka. Reprezentanca je bila dobro izbrana. Rabimo le ustrezno osebo, ki bi nadaljevala in še poglobila to delo."

"Če me vprašate o Rieri ..."

Nekateri mediji za novega selektorja sugerirajo trenerja Celja Alberta Riero. Naklonjena mu je tudi javnost. Foto: Jure Banfi Največkrat se omenja Alberta Riero, ki uspešno vodi vodilno ekipo prve slovenske lige Celje in z njo igra tudi v Uefini konferenčni ligi. Zdi se, da mu je naklonjena tudi javnost. "Ni trenutek, da bi se pogovarjali o posameznikih ali imenih. Če me vprašate o Rieri, je on eden od strokovnjakov, ki je pokazal, da se v slovenskem klubskem nogometu da delati boljše in da delati na rezultate. Ob teh uspehih mu čestitamo. O kandidatih za selektorja pa v tem trenutku ne bi bilo korektno govoriti. Tudi ne vemo, kakšne so možnosti, da bi kakšen od njih prišel na mesto selektorja. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na izbor, in zato bi bilo v teh trenutkih neresno govoriti o imenih."

Tako bodo najprej sestavili nabor kandidatov, pogledali, ali so na voljo glede na obstoječe pogodbe oziroma ali jih mesto selektorja sploh zanima. "Izbirali bomo med tistimi, ki bodo po strokovnih referencah in karakternih lastnostih primerni za nogometno zvezo. Ta krog ne bo širok. Skušali ga bomo čim bolj skrčiti, da se ne bomo ukvarjali s prevelikim številom posameznikov. Da to rešimo v doglednem času." Želi si, da bi novega selektorja izbrali do konca januarja ali začetka februarja. Ne izključuje pa možnosti, da bo to tudi prej. "Mislim, da smo na zvezi do zdaj izbirali kar preudarno in da bomo to naredili tudi v prihodnje."