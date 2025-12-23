Imajo zemljišče in denar, a birokracija preprečuje dirko MXGP v Sloveniji

Medtem ko AMZS ni našla lokacije za dirko svetovnega prvenstva MXGP v Sloveniji, neodvisno od slovenske krovne organizacije za motokros že štiri leta na tem projektu dela AMD Makovec Racing. Na prekmurski ravnici so našli primerno zemljišče za začasni večnamenski poligon, a se s pomočjo investitorja Murska transport neuspešno borijo z birokracijo, da bi dobili potrebna dovoljenja. Zemljišče je kategorizirano za kmetijsko zemljo, pa čeprav je nerodovitno in degradirano ter se ne uporablja in se ne bo uporabljalo za kmetijstvo. Državo prosijo za izjemo, saj ni več veliko časa, da bi petkratnemu svetovnemu prvaku Timu Gajserju organizirali VN Slovenije, ki si jo ta zasluži.

Željko Makovec je z vsem srcem predan večnamenskemu poligonu v Prekmurju. Foto: Matej Podgoršek

Ni skrivnost, da je zadnja neizpolnjena želja v karieri Tima Gajserja domača dirka svetovnega prvenstva MXGP. Po odhodu Andreja Brgleza z mesta predsednika AMZS se zdi, da so prizadevanja krovne organizacije pri iskanju zemljišča za novo progo, kjer bi lahko organizirali dirko, zamrla. Neodvisno od zveze pa si za dirko, ki bi zagotovo pritegnila več kot 30 tisoč navijačev, že štiri leta prizadeva Željko Makovec iz AMD Makovec Racing iz Murske Sobote. Trikratni pokalni prvak Slovenije v motokrosu ima pri tem podporo petkratnega svetovnega prvaka Gajserja in številnih drugih motokrosistov iz vse Evrope. Ne bi pa šlo samo za progo za motokros, temveč za večnamenski poligon, ki bi ga uporabljali kmetijska šola za učenje vožnje s traktorji in proizvajalci tovornjakov za testiranja, nenazadnje bi na njem z motorji in štirikolesniki lahko vozili vsi tisti, ki se zdaj podijo po gozdovih na Pohorju, Goričkem in drugod po Sloveniji. Ministrstvo za naravne vire in prostor s televizijskimi oglasi ozavešča javnost o negativnih vplivih vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Ta poligon bi bil rešitev.

Našli primerno zemljišče za večnamenski poligon

"Bil sem na vseh občinah v Prekmurju. Šli smo okrog, povprašali, če so kakšna degradirana območja, neposeljena stavbna zemljišča. In da so zaradi hrupa daleč stran od vasi," je svojo zgodbo začel Makovec. Prva možna lokacija ni bila ustrezna, saj je bila preblizu naselju. Zdaj pa so našli zemljišče, ki se zdi kot nalašč za začasni večnamenski poligon. Najbližje hiše so oddaljene kilometer in 200 metrov. Je tudi več kilometrov stran od zaščitenega obrežja Mure. Na voljo imajo 350 tisoč kubičnih metrov zemlje, s katero bi naredili poligon. Zraven je tudi jezero. "Imeli bi vodo za zalivanje. Dodatne investicije ne bi potrebovali niti za zemljo. Po naših izračunih bi je za progo potrebovali okoli 60 tisoč kubičnih metrov." Še en velik plus zemljišča je, da je v celoti v lasti enega samega lastnika – tako parcela, kjer bi bil poligon, kot sosednje parcele, kjer bi imeli v času dirke parkirišča in prostor za paddock. "Proga bi se raztezala na osmih do 12 hektarih. Tudi za ostale kapacitete, ki bi bile samo za enkratni dogodek, imamo samo enega lastnika, česar ni nikjer drugje tu okoli. To je skupaj 45 hektarov zemljišča."

"Videli so, da smo resni"

Vodstvo tekmovanja MXGP želi priti v Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Da je projekt zelo resen, dokazuje dejstvo, da so Prekmurje obiskali tudi ljudje iz Infront Moto Racing, ki je organizator in promotor svetovnega prvenstva MXGP. Ti zaradi svetovne priljubljenosti Tima Gajserja komaj čakajo, da dirko pripeljejo v Slovenijo. "Videli so, da smo resni. Dobili smo že vpogled v pogodbo, da smo videli, kakšne so njihove zahteve. In oni so nam to lokacijo potrdili." Imajo dovozne poti, avtocesta je oddaljena samo tri kilometre. Infrontu je lokacija zanimiva tudi zaradi same lege sredi Evrope, nenazadnje so blizu tudi letališča v Gradcu, na Dunaju, v Budimpešti, Zagrebu in Ljubljani. "Zelo si želijo priti v Slovenijo. Takoj. Mislim, da je Tim edini svetovni prvak, ki nima domače velike nagrade."

Sprememba prostorskega načrta bi trajala predolgo

Lastnik je zemljišče za poligon pripravljen dati v najem za sedem let. Do sem je bilo vse lepo in prav, a poligon lahko naredijo samo na stavbnem zemljišču. "V evidenci je zavedeno kot kmetijska zemlja s 53 bonitetnimi točkami. To pomeni prvo kategorijo rodovitne zemlje. A dejansko stanje je drugačno," pove Makovec. Gre za nerodovitno in degradirano zemljišče, lastnik ni kmet, temveč večje podjetje, ki se tudi v prihodnosti ne bo ukvarjalo s kmetovanjem. Makovec in investitorji so bili v zadnjem letu večkrat v Ljubljani na različnih ministrstvih in kljub podpori župana občine, kjer je zemljišče, niso naleteli na veliko posluha. "Država želi, da bi spremenili OPN, torej prostorske načrte. Pri nas pa se prostorski načrti spreminjajo nekje na pet do deset let." Za sosednja zemljišča, kjer bi bila za enkratni dogodek parkirišča in paddock, sprememba namembnosti ne bi bila potrebna, torej samo za parcelo za poligon.

"Rešili bi problematiko, s katero se dnevno soočamo"

Sprememba OPN ni smiselna, saj bi trajalo predolgo. "Država ima prezapletene in dolgotrajne postopke, zaradi česar gredo številni projekti mimo Slovenije tako v gospodarstvu kot v športu." Makovec poudarja, da na zemljišču ne bi zidali: progo bi naredili z zemljo in montažne objekte ter tribune postavili samo za čas dirke. "Naprošali smo vsa ministrstva, da bi naredili ali podukrep ali zakon ali komisijo ali karkoli, kar bi omogočilo, da bi lahko postavili začasen športni objekt." Makovec obenem poudarja, da ne bi šlo le za progo za motokros in za dirko MXGP. In to je bistveno. "Rešili bi problematiko, s katero se v Sloveniji soočamo dnevno. To je vožnja v naravi, pa nesreče. Ker bi bil to večnamenski poligon. Za svoje dijake ga potrebuje kmetijska šola. Dogaja se veliko nesreč s traktorji, z delovnimi stroji in dijaki bi tu dobili več izkušenj. Tudi gasilcem in civilni iniciativi bi poligon prišel prav denimo za trening reševanja prevrnjenih vozil. Mislim, da bi ga marsikdo potreboval. Samo z motokrosom poligon tako ali tako ne bi preživeli. Dirka MXGP bi bila samo pika na i, tudi kot reklama za Prekmurje."

Strošek izgradnje bi bil okoli 1,5 milijona evrov

"Poslovni načrt imamo. Vemo, koliko potrebujemo strojev, bagrov, zemlje, kako dolgo bi se delalo. To bi bil najsodobnejši večnamenski poligon v tem delu Evrope." Andrej Cipot iz podjetja Murska transport, ki bi bil glavni investitor v konzorciju domačih in tujih investitorjev, nam je potrdil, da denar za investicijo je. Strošek izgradnje poligona, namakalnega sistema, semaforjev, zvočne signalizacije in začasnih kontejnerskih objektov bi bil okoli 1,5 milijona evrov. Za pridobitev dirke MXGP bi nato morali plačati pol milijona evrov (za eno dirko), v kar je vključena celotna organizacija s strani Infronta, ki naredi tudi televizijski prenos. Ob podpisu pogodbe za organizacijo dirke za več let bi bila cena lahko nižja.

"Progo bi naredili v treh mesecih"

Željko Makovec je trikratni slovenski pokalni prvak. Foto: Matej Podgoršek Ko poslušamo Makovca in Cipota, dojamemo, da res živita za projekt. Srčno želita poligon in dirko MXGP. In zato Makovec tudi po štirih letih ne odneha. "Z motokrosom se ukvarjam kakšnih 15 let. To me žene naprej. Strast. Motokros je zame vse." Letos se je po težki poškodbi stegnenice vrnil na motor, sicer se ukvarja s pripravo motorjev in z gradnjo prog za motokros. Pripravljal je progo Tiga243Land in delal na progah MaxLand v Italiji, kjer trenirajo številni motokrosisti. Če oziroma ko dobijo zeleno luč za poligon, bo takoj poprijel za delo. "Na tej lokaciji, kjer imamo zemljo in vodo, bi progo naredili v treh mesecih. Imeli bi šest, sedem delavcev, ki bi vozili zemljo, jaz bi bil pa na buldožerju. Poskrbeli bi za obliko proge, za odvodnavanje, da bi lahko vozili tudi v deževnih dneh. Proga bo zanimiva za gledalce, pregledna, imela bo izletne cone, dovoz za reševana vozila, vse, kar je potrebno."

"Če se zdaj stvar ne realizira, potem ne bo več imelo smisla"

Vsako leto si v Arcu dirko MXGP ogleda več tisoč Slovencev. Kako bi šele bilo, če bi jo imeli v Sloveniji? Foto: Matej Podgoršek Vloženo bi se povrnilo, če bi poligon zaživel vsaj za pet let ter če bi dirko MXGP organizirali večkrat in ne le enkrat. Zato je za prvo dirko leto 2026 ali najpozneje 2027 skrajni čas. Tim Gajser ima 29 let, ne bo več dirkal deset let, morda niti pet ne. V koledarju MXGP za sezono 2026 je še eno prosto mesto (v začetku maja). "Če se zdaj stvar ne realizira, potem ne bo več imelo smisla vlagati časa in energije. Zdaj še dirka naš svetovni prvak. Tudi Jan Pancar vozi vrhunsko in verjamem, da bo še boljši. Zdaj je pravi čas, da tudi država za to nekaj naredi," je pogovor za Siol Sportal zaključil Makovec.