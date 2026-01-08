Bolečine v komolcu: zakaj nastanejo in kako jih odpraviti s fizioterapijo

Komolec je sklep, ki ga uporabljamo skoraj neprestano, a se njegovega pomena pogosto zavemo šele, ko se pojavi bolečina. Omogoča nam natančne gibe roke – od dvigovanja predmetov do športnih aktivnosti in fizičnega dela. Prav zaradi pogoste uporabe je komolec izpostavljen ponavljajočim se obremenitvam, ki lahko sčasoma vodijo v vnetje, bolečino in zmanjšano funkcijo.

Zaradi svoje vloge povezovalnega sklepa med ramo in zapestjem komolec prenaša sile, ki nastajajo v celotni kinetični verigi zgornjega uda. Kadar je gibljivost rame omejena ali stabilnost lopatice oslabljena, se obremenitve pogosto prenesejo prav na komolec. Tudi ponavljajoči se gibi z nizko intenzivnostjo, kot so dolgotrajno delo za računalnikom ali ročna opravila, lahko postopoma povzročijo mikroskopske spremembe v tetivah in mehkih tkivih, ki sprva ne povzročajo nelagodja, sčasoma pa vodijo v izrazito bolečino.

Posebnost bolečin v komolcu je, da se pogosto razvijejo počasi in neopazno. Sprva se pojavijo le ob določenih gibih ali obremenitvah, kasneje pa začnejo vplivati na vsakodnevna opravila, delovno učinkovitost in športno zmogljivost. Veliko ljudi bolečino sprva pripisuje utrujenosti ali prehodni preobremenitvi, zato z obravnavo odlašajo. V tem času se lahko spremembe v tkivih utrdijo, bolečina pa postane kronična in zahtevnejša za obravnavo.

Bolečina v komolcu zato redko predstavlja zgolj lokalno težavo. Pravočasno razumevanje vzrokov, natančna diagnostika in strokovno vodena fizioterapevtska obravnava so ključni, da se bolečina ne razvije v dolgotrajno omejitev, temveč se povrne normalna funkcija komolca in zanesljivo gibanje roke.

Zakaj pride do bolečin v komolcu?

Vzroki za bolečine v komolcu so najpogosteje povezani s preobremenitvami mehkih tkiv, zlasti tetiv, ki prenašajo sile mišic na kost. Ponavljajoči se gibi, dolgotrajna statična obremenitev, neustrezna tehnika pri športu ali delu ter pomanjkanje regeneracije ustvarijo pogoje, v katerih se tkiva ne zmorejo več ustrezno prilagajati obremenitvam.

Pomembno vlogo igra tudi biomehanika. Slaba gibljivost rame, nestabilnost lopatice ali omejitve v zapestju lahko povečajo obremenitev komolca, ki začne prevzemati več dela, kot je biomehansko optimalno. Sčasoma to vodi v mikropoškodbe, vnetne procese in bolečino.

Najpogostejši vzroki za pojav bolečin v komolcu

Med najpogostejšimi vzroki bolečin v komolcu je teniški komolec , strokovno imenovan lateralni epikondilitis . Gre za degenerativno spremembo tetiv iztegovalk zapestja, ki se pripenjajo na zunanji del komolca. Kljub imenu se pogosto pojavlja tudi pri ljudeh, ki nikoli niso igrali tenisa, saj je povezan z dolgotrajnim delom z roko, tipkanjem, uporabo orodja ali ponavljajočimi se gibi zapestja. Bolečina je običajno izrazita ob prijemu predmetov, stiskanju pesti ali dvigovanju z iztegnjeno roko.

Foto: Medicofit

Na notranji strani komolca se pogosto pojavlja golf komolec oziroma medialni epikondilitis. Ta nastane zaradi preobremenitve upogibalk zapestja in prstov. Bolečina se pojavi na notranji strani komolca in se lahko širi proti podlahti. Pogosta je pri ljudeh, ki izvajajo ponavljajoče se gibe prijema, pri športnikih ter pri fizično zahtevnih poklicih.

Manj pogost, a klinično pomemben vzrok bolečine v sprednjem delu komolca je distalna tendinopatija bicepsa. Gre za obremenitveno ali degenerativno spremembo tetive bicepsa v njenem narastišču na podlahtnici. Bolečina se pogosto pojavi pri dvigovanju bremen, upogibanju komolca proti uporu ali pri supinaciji podlakti. Če težava ni pravočasno obravnavana, lahko vodi v oslabitev moči in funkcije roke.

Na zadnji strani komolca se lahko pojavi tendinopatija tricepsa, ki nastane zaradi preobremenitve iztegovalk komolca. Pogosta je pri športnikih, ki izvajajo potiske, mete ali eksplozivne iztege roke. Bolečina se okrepi pri iztegu komolca proti uporu in pri aktivnostih, kjer je roka obremenjena v iztegnjenem položaju.

Posebno poglavje predstavlja burzitis v komolcu , pri katerem pride do vnetja burze – tekočinske vrečke, ki zmanjšuje trenje med kostjo in mehkimi tkivi. Burzitis se pogosto kaže kot vidna oteklina na zadnji strani komolca, lahko je boleč ali neboleč, pogosto pa nastane zaradi dolgotrajnega naslanjanja na komolec, ponavljajočih se obremenitev ali kot posledica udarca. V določenih primerih je povezan tudi z vnetnimi ali sistemskimi stanji.

Kako bolečine v komolcu vplivajo na vsakodnevne aktivnosti?

Bolečine v komolcu se zelo hitro izrazijo v vsakodnevnem življenju, saj gre za sklep, ki sodeluje pri skoraj vseh funkcionalnih gibih zgornjega uda. Že preprosta opravila, kot so dvigovanje skodelice, odpiranje vrat, nošenje vrečk ali oblačenje, lahko postanejo boleča in neprijetna. Ker komolec deluje kot povezovalni člen med ramo in zapestjem, vsaka bolečina v tem sklepu zmanjša učinkovitost celotne roke in oteži izvajanje tudi osnovnih nalog.

Posebej izrazite so težave pri opravilih, ki zahtevajo prijem, stisk ali natančen nadzor roke. Delo za računalnikom, tipkanje, uporaba miške, pisanje, kuhanje ali uporaba ročnega orodja vključujejo ponavljajoče se gibe zapestja in podlakti, ki neposredno obremenjujejo strukture okoli komolca. Ker so ti gibi pogosto dolgotrajni in statični, se obremenitev kopiči predvsem v tetivah, brez možnosti zadostne regeneracije. Posledično se bolečina ne kaže le ob večjih naporih, temveč tudi pri vsakodnevnih, na videz neproblematičnih dejavnostih.

Foto: Medicofit

Zaradi bolečine začne posameznik nezavedno spreminjati način gibanja. Prijem postane šibkejši, roka se uporablja bolj previdno, določeni gibi se povsem izogibajo. Takšne prilagoditve sprva zmanjšajo nelagodje, dolgoročno pa vodijo v dodatna mišična neravnovesja in večje obremenitve v rami, zapestju ali celo vratni hrbtenici. Bolečina v komolcu tako pogosto sproži verigo kompenzacij, ki razširijo težavo na širše področje zgornjega uda.

Poleg fizičnega vpliva imajo bolečine v komolcu tudi pomemben funkcionalni in psihološki učinek. Zmanjšana zanesljivost roke vpliva na delovno učinkovitost, natančnost gibov in samozavest pri opravljanju nalog. Pri športno aktivnih posameznikih bolečina omejuje trening, pri delovno aktivnih pa podaljšuje čas opravil in povečuje utrujenost. Prav zato bolečine v komolcu niso zgolj lokalna težava, temveč dejavnik, ki lahko pomembno vpliva na kakovost življenja.

Fiziološko ozadje bolečin v komolcu

V večini primerov bolečin v komolcu ne gre za klasično akutno vnetje, temveč za degenerativne spremembe tetiv, kjer je motena struktura kolagenskih vlaken. Zaradi ponavljajočih se obremenitev se sposobnost regeneracije zmanjša, tetiva izgubi elastičnost, pojavijo se mikroraztrganine, posledično pa bolečinski receptorji postanejo preobčutljivi.

Poleg lokalnih sprememb ima pomembno vlogo tudi živčno-mišični nadzor. Slabša aktivacija mišic podlakti, rame ali lopatice spremeni porazdelitev sil, kar dodatno obremenjuje komolec. Zato uspešna obravnava zahteva več kot zgolj lokalno zdravljenje bolečega mesta.

Z ustrezno fizioterapevtsko obravnavo je mogoče te omejitve postopno odpraviti. Ko se zmanjša bolečina, izboljša mišično funkcijo in ponovno vzpostavi uravnoteženo delovanje celotne roke, se vsakodnevne aktivnosti ponovno izvajajo tekoče, brez strahu pred nelagodjem ali poslabšanjem težave.

Vloga fizioterapije pri bolečinah v komolcu

Fizioterapija predstavlja temelj zdravljenja bolečin v komolcu, saj omogoča odpravo vzroka in ne zgolj lajšanja simptomov. Obravnava se začne s podrobno funkcionalno diagnostiko, kjer se oceni gibljivost komolca, zapestja in rame, mišična zmogljivost ter vzorec obremenjevanja roke.

Foto: Medicofit

Z ročnimi tehnikami se zmanjša napetost v preobremenjenih mišicah in tetivah ter izboljša lokalna prekrvavitev. Sledi postopna, natančno odmerjena aktivna vadba, ki spodbuja regeneracijo tetiv in izboljša njihovo sposobnost prenašanja obremenitev. Poseben poudarek je namenjen tudi korekciji gibalnih vzorcev in stabilnosti ramenskega obroča, saj to bistveno razbremeni komolec.

Pri izrazitejših bolečinah ali dolgotrajnih težavah se obravnava dopolnjuje z instrumentalnimi postopki. Terapevtski laser zmanjša bolečino in spodbuja regeneracijo tetiv, ultrazvočna terapija izboljša elastičnost tkiv, TECAR terapija pa z globinskim pregrevanjem pospeši presnovne procese in zmanjšuje togost. Ti postopki omogočajo hitrejši prehod v aktivno fazo rehabilitacije.

Celostna fizioterapevtska obravnava bolečin v komolcu v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit bolečine v komolcu obravnavajo celostno. Diagnostični pregled pri specialistu fizioterapije omogoča natančno opredelitev izvora težave in razumevanje širšega gibalnega konteksta. Na tej osnovi oblikujejo individualiziran program fizioterapevtskega zdravljenja, ki vključuje terapevtsko in kineziološko vadbo , tehnike ročne terapije ter po potrebi instrumentalne postopke.

Specialisti fizioterapije posebno pozornost namenjajo identifikaciji in odpravi dejavnikov, ki so do preobremenitve komolca sploh pripeljali. To vključuje analizo delovnih in športnih navad, ergonomije, ponavljajočih se gibov ter časovnih vzorcev obremenjevanja in regeneracije.

Foto: Medicofit

Najpomembnejši del obravnave bolečin v komolcu predstavlja progresivno dozirana funkcionalna obremenitev komolca, s katero povrnejo ustrezno obremenilno kapaciteto mehkih tkiv. Ob zmanjšanju bolečine in izboljšanju funkcije se terapija usmeri v nadzorovane obremenitve, ki spodbujajo adaptacijo tetiv in izboljšujejo njihovo mehansko odpornost. Takšen pristop temelji na sodobnih znanstvenih dognanjih in omogoča ne le zmanjšanje simptomov, temveč tudi dolgoročno stabilnost in zmanjšano tveganje za ponovitev težav.

V kliniki Medicofit je fizioterapevtsko zdravljenje usmerjeno v dolgoročne rešitve. Tekom zdravljenja terapevtski pristop prilagodijo tako, da se komolec postopno vrača v polno funkcijo v realnih pogojih vsakdanjega ali športnega okolja, ne le v terapevtskem prostoru. Pacienta vodijo skozi proces, v katerem se ne zmanjša le bolečina, temveč se povrne zanesljiva funkcija roke in prepreči ponovitev težave.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečine v komolcu 33-letna Maja, po poklicu frizerka, je obiskala kliniko Medicofit zaradi bolečin v levem komolcu, ki so se vse pogosteje pojavljale ob dolgotrajnem delu. Bolečina je bila po naravi topa in pekoča, izrazitejša ob gibih striženja, predvsem ob koncu delovnega dne. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril lokalizirano občutljivost v predelu lateralnega epikondila. Obremenitveno testiranje iztega zapestja proti uporu je povzročilo boleč odgovor, medtem ko je bila moč stiska zmanjšana. Gibljivost komolca je bila ohranjena, prisoten pa je bil povišan tonus ekstenzorne muskulature podlakti. Nevrološki znaki niso bili prisotni, klinična slika pa je nakazovala na začetno obliko lateralnega epikondilitisa. Na podlagi klinične slike je bilo zastavljeno 12-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje, usmerjeno v zmanjšanje bolečine ter izboljšanje obremenilne kapacitete komolca. Prva faza je vključevala protibolečinske in biostimulativne instrumentalne postopke, ki so vključevali TECAR terapijo, terapijo z visokoenergijskim laserjem in udarnimi valovi. Komplementarno so se izvajale specialne ročne tehnike za miofascialno sprostitev. Med zdravljenjem je imela najpomembnejšo vlogo individualno prilagojena terapevtska vadba za postopno krepitev ekstenzorjev zapestja. Ob postopnem izboljšanju stanja je zadnja faza temeljila na napredni kineziološki vadbi, ki je temeljila na kompleksnejših gibalnih vzorcih in celostni krepitvi zgornjega uda. Ob koncu zdravljenja je gospa Maja poročala o popolni odpravi bolečin ter predvsem nemotenem opravljanju poklicnih in vsakodnevnih aktivnosti.

Foto: Medicofit

Strokovna fizioterapija je ključna za dolgoročno odpravo bolečin v komolcu

Bolečine v komolcu niso zgolj lokalna težava, temveč pogosto znak, da zgornji ud deluje v neoptimalnih pogojih. S pravočasno specialistično fizioterapevtsko obravnavo, kakršno omogočajo v kliniki Medicofit, je mogoče odpraviti vzrok bolečine, izboljšati funkcijo sklepa in preprečiti kronične težave.

Ko se z ustrezno obravnavo ponovno vzpostavi uravnoteženo sodelovanje med komolcem, zapestjem in ramenskim obročem, se gibanje postopno normalizira, bolečina pa postopno izzveni. Roka ponovno prevzame svojo funkcionalno vlogo brez omejitev, vsakodnevni gibi pa postanejo zanesljivi, brez strahu pred ponovnim pojavom težav.