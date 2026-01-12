Po ruskem napadu v Odesi obsežen izpad elektrike

Ruski nočni napad z droni je v južni ukrajinski regiji Odesa povzročil obsežen izpad elektrike. Po podatkih tamkajšnje energetske družbe DTEK je brez nje ostalo okoli 35 tisoč gospodinjstev. Zaradi napadov se v zadnjih dneh z obsežnimi izpadi elektrike soočajo tudi v Kijevu, Dnipru in drugod, poročajo tuje tiskovne agencije.

Guverner regije Odesa Oleh Kiper je na omrežju Telegram sporočil, da so bili v napadu poškodovani energetski objekti in več upravnih ter stanovanjskih stavb. "Napad je povzročil izpad električne energije v več naseljih," je dejal in dodal, da so prizadevanja za obnovo oskrbe v teku. Po oceni družbe DTEK bo ta trajala nekaj časa, saj je škoda na prizadeti infrastrukturi precejšnja.

Tako guverner Kiper kot župan Odese Serhij Lisak sta ob tem poročala o dveh ranjenih v napadu.

Temperature ponoči do minus 18 stopinj Celzija

Ruski napadi so v zadnjih dneh obsežne izpade elektrike povzročili tudi v Kijevu, Dnipru in drugod po Ukrajini. Številni prebivalci so posledično sredi hude zime, ko se živo srebro ponoči spusti do okoli minus 18 stopinj Celzija, ostali tudi brez ogrevanja in oskrbe s tekočo vodo.

Ukrajinske sile so sicer ponoči po lastnih navedbah prestregle 135 od skupno 156 ruskih dronov. Ruska zračna obramba je medtem po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi v noči na danes in davi sestrelila 19 ukrajinskih brezpilotnikov.