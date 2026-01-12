Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
15.38

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija orešnik raketa

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 15.38

48 minut

Ukrajinci razstavili Putinovo superraketo orešnik

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Orešnik, raketa, ICBM, Rusija | V Kijevskem znanstvenoraziskovalnem inštitutu za forenzične preiskave so analizirali razbitine rakete, ki je novembra 2024 zadela Dnipro. | Foto Reuters

V Kijevskem znanstvenoraziskovalnem inštitutu za forenzične preiskave so analizirali razbitine rakete, ki je novembra 2024 zadela Dnipro.

Foto: Reuters

Ukrajinski strokovnjaki so potrdili, da ruska balistična raketa srednjega dosega orešnik temelji na desetletja starih komponentah, je zapisano v analizi, ki jo je objavil ukrajinski obrambni portal Militarnyi.

V raketi našli tehnologijo iz obdobja hladne vojne

Ugotovitve izvirajo iz razbitin, ki so jih našli po tem, ko je raketa novembra 2024 zadela ukrajinsko mesto Dnipro. Dele so analizirali v Kijevskem znanstvenoraziskovalnem inštitutu za forenzične preiskave, posnetke o preiskavi rakete je objavila tudi ameriška televizija CNN.

Posnetke razbitin rakete je objavila ameriška televizija CNN. | Foto: CNN/zajem zaslona Posnetke razbitin rakete je objavila ameriška televizija CNN. Foto: CNN/zajem zaslona Po navedbah medijev ukrajinski strokovnjaki v sistemu niso našli nobenih naprednih tehnologij, čeprav Moskva raketo promovira kot velik korak naprej pri razvoju raket. Kot je poročal portal Militarnyi, analitiki pravijo, da glavnina elektronskih komponent rakete še vedno temelji na tehnologiji iz obdobja hladne vojne in zgodnjega obdobja vesoljskih poletov.

Sovjetske vakuumske cevi

Ukrajinski preiskovalci so na krmilnih ploščah rakete odkrili vakuumske cevi iz sovjetske dobe. Na podlagi njihovega videza sklepajo, da gre za tako imenovani krytron, hitro delujoče elektronsko stikalo, ki se je pogosto uporabljalo v oborožitvenih sistemih sredi 20. stoletja.

V razbitinah rakete so našli vakuumske cevi, ki so jih uporabljali v sovjetskih časih. | Foto: CNN/zajem zaslona V razbitinah rakete so našli vakuumske cevi, ki so jih uporabljali v sovjetskih časih. Foto: CNN/zajem zaslona Opozorili so tudi na možnost, da je delovalo kot visokofrekvenčni resonator. V poročilu so dodali, da so strokovnjakom pokazali dele žiroskopa, za katerega je ukrajinska ekipa dejala, da je "tistega tipa, s katerim bi letel Jurij Gagarin (znameniti ruski kozmonavt, op. a.)".

Na več najdenih delih rakete so našli podatke, da so bili izdelani v začetku leta 2018, kar nakazuje, da so bili morda namenjeni za prejšnje programe razvoja raket in ne za na novo zasnovane dele rakete orešnik.

Ukrajinci se šalijo, da bi žiroskop, ki se uporablja za zaznavanje in vzdrževanje orientacije v prostoru, s pridom uporabljal kozmonavt Jurij Gagarin, ki je leta 1961 kot prvi človek poletel v vesolje. | Foto: CNN/zajem zaslona Ukrajinci se šalijo, da bi žiroskop, ki se uporablja za zaznavanje in vzdrževanje orientacije v prostoru, s pridom uporabljal kozmonavt Jurij Gagarin, ki je leta 1961 kot prvi človek poletel v vesolje. Foto: CNN/zajem zaslona Ukrajinski obveščevalci: To sploh ni orešnik

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je že pred to analizo navajala, da pravo ime rakete, s katero je Rusija napadla Ukrajino, ni orešnik, temveč kedr, nedavno predstavljena balistična raketa srednjega dosega, ki izhaja iz programa RS-26 Rubež. Rusija je kedr predstavila kot sodobno orožje, ki naj bi se kosalo z zahodnimi balističnimi raketami srednjega dosega.

Tehnične ocene, ki so jih objavili ukrajinski strokovnjaki, kažejo, da je zasnova rakete podobna starejšim sovjetskim platformam. Po besedah portala ​​Militarny je postavitev inercialne navigacijske strojne opreme skladna s prejšnjimi generacijami ruskih sistemov srednjega dosega. Medij je navedel, da kijevski forenzični inštitut kljub ruskim trditvam o tehnološki prenovi ni našel dokazov o prenovljeni notranji arhitekturi.

Orešnik, raketa, ICBM, Rusija
Novice Je Putinovo skrivnostno orožje eksplodiralo na ruskih tleh?
Orešnik, raketa, ICBM, Rusija
Novice Na dan je pricurljala nova skrivnost Putinove superrakete
Orešnik, raketa, ICBM, Rusija
Novice Ukrajinci razkrili skrivnost Putinove superrakete orešnik

Ukrajina Rusija orešnik raketa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.