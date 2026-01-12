Ukrajinci razstavili Putinovo superraketo orešnik

Ukrajinski strokovnjaki so potrdili, da ruska balistična raketa srednjega dosega orešnik temelji na desetletja starih komponentah, je zapisano v analizi, ki jo je objavil ukrajinski obrambni portal Militarnyi.

V raketi našli tehnologijo iz obdobja hladne vojne

Ugotovitve izvirajo iz razbitin, ki so jih našli po tem, ko je raketa novembra 2024 zadela ukrajinsko mesto Dnipro. Dele so analizirali v Kijevskem znanstvenoraziskovalnem inštitutu za forenzične preiskave, posnetke o preiskavi rakete je objavila tudi ameriška televizija CNN.

Posnetke razbitin rakete je objavila ameriška televizija CNN. Foto: CNN/zajem zaslona Po navedbah medijev ukrajinski strokovnjaki v sistemu niso našli nobenih naprednih tehnologij, čeprav Moskva raketo promovira kot velik korak naprej pri razvoju raket. Kot je poročal portal Militarnyi, analitiki pravijo, da glavnina elektronskih komponent rakete še vedno temelji na tehnologiji iz obdobja hladne vojne in zgodnjega obdobja vesoljskih poletov.

Sovjetske vakuumske cevi

Ukrajinski preiskovalci so na krmilnih ploščah rakete odkrili vakuumske cevi iz sovjetske dobe. Na podlagi njihovega videza sklepajo, da gre za tako imenovani krytron, hitro delujoče elektronsko stikalo, ki se je pogosto uporabljalo v oborožitvenih sistemih sredi 20. stoletja.

V razbitinah rakete so našli vakuumske cevi, ki so jih uporabljali v sovjetskih časih. Foto: CNN/zajem zaslona Opozorili so tudi na možnost, da je delovalo kot visokofrekvenčni resonator. V poročilu so dodali, da so strokovnjakom pokazali dele žiroskopa, za katerega je ukrajinska ekipa dejala, da je "tistega tipa, s katerim bi letel Jurij Gagarin (znameniti ruski kozmonavt, op. a.)".

Na več najdenih delih rakete so našli podatke, da so bili izdelani v začetku leta 2018, kar nakazuje, da so bili morda namenjeni za prejšnje programe razvoja raket in ne za na novo zasnovane dele rakete orešnik.

Ukrajinci se šalijo, da bi žiroskop, ki se uporablja za zaznavanje in vzdrževanje orientacije v prostoru, s pridom uporabljal kozmonavt Jurij Gagarin, ki je leta 1961 kot prvi človek poletel v vesolje. Foto: CNN/zajem zaslona

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je že pred to analizo navajala, da pravo ime rakete, s katero je Rusija napadla Ukrajino, ni orešnik, temveč kedr, nedavno predstavljena balistična raketa srednjega dosega, ki izhaja iz programa RS-26 Rubež. Rusija je kedr predstavila kot sodobno orožje, ki naj bi se kosalo z zahodnimi balističnimi raketami srednjega dosega.

Tehnične ocene, ki so jih objavili ukrajinski strokovnjaki, kažejo, da je zasnova rakete podobna starejšim sovjetskim platformam. Po besedah portala ​​Militarny je postavitev inercialne navigacijske strojne opreme skladna s prejšnjimi generacijami ruskih sistemov srednjega dosega. Medij je navedel, da kijevski forenzični inštitut kljub ruskim trditvam o tehnološki prenovi ni našel dokazov o prenovljeni notranji arhitekturi.