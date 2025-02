Je Putinovo skrivnostno orožje eksplodiralo na ruskih tleh?

Vir za drugo domnevno izstrelitev orešnika je ukrajinski vojni dopisnik Kirilo Sazonov, ki je na svojem računu na Telegramu napisal, da so Rusi izstrelili orešnik iz regije Astrahan, cilj rakete pa naj bi bil Kijev. A orešnik po Sazonovih besedah ni letel daleč, ampak je eksplodiral že na ruskih tleh.

Druge izstrelitve in eksplozije ni mogoče potrditi

Kot piše Forbes, še ni mogoče neodvisno potrditi druge izstrelitve orešnika in njegove napake med letom (satelitski posnetki njegove eksplozije niso zaznali), da pa takšna nesreča ne bi bila presenetljiva.

Orešnik je le različica ruske rakete srednjega dosega RS-26 (znana tudi kot rubež) z manj goriva in zato krajšim dosegom. Že prvi preizkus rubeža leta 2011 je spodletel, ko je prototipna raketa zašla s poti in jo je razneslo nekaj kilometrov od izstrelišča na kozmodromu Pleseck v severozahodni Rusiji.

Bolj strašljiv kot vojaško učinkovit?

Orešnik naj bi bil bolj strašljiv kot vojaško učinkovit. Jeffrey Lewis, direktor programa za neširjenje orožja v vzhodni Aziji na Inštitutu za mednarodne študije Middlebury v Montereyu, je za Reuters povedal, da je orešnik nenatančen in da ne povzroči toliko uničenja, ki bi upravičeval njegovo ceno.

Orešnik je različica ruske rakete srednega dosega RS-26 (znana je tudi pod imenom rubež), le da ima manj goriva in zato krajši doseg. Foto: Guliverimage

V tem smislu je to teroristično orožje – naprava, ki naj bi prestrašila veliko več ljudi, kot jih poškoduje in ubije, piše Forbes. Zato je Putin po prvemu napadu z orešnikom šel pred kamere in spregovoril o orožju. Moscow Times je to opisal kot vojaško propagandno kampanjo, namenjeno pretiravanju o zmogljivostih ruskega vojaškoindustrijskega kompleksa in moči novega orožja.

Putin je moral uporabiti orešnik in nato organizirati tiskovno konferenco in nato narediti še eno tiskovno konferenco ter reči, da je orešnik strašljiv in da mora biti ljudi strah, je pojasnil Lewis.

Vojaško učinkovite drsne bombe

Veliko učinkovitejše orožje kot orešnik so drsne oziroma jadralne bombe FAB-500 (uporablja se tudi ime KAB-500) in FAB-1500. S tem orožjem je Rusija napadala civilne cilje in tudi uničevala ukrajinske utrjene položaje, kar je omogočilo rusko napredovanje.

V zadnjih mesecih so napadi s temi bombami upadli, ker so ZDA v drugi polovici lanskega novembra Ukrajincem dovolile napade z raketami atacms na vojaške cilje v Rusiji. Prav to ameriško soglasje je sprožilo ruski opozorilni napad na Dnipro 21. novembra lani.

Prva sestrelitev ruske drsne bombe?

Nekdanji svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Heraščenko pa je danes na omrežju X objavil, da so se pojavila poročila, da so ukrajinske obrambne sile sestrelile rusko bombo KAB. Če bo sestrelitev potrjena, bo to prvi tak primer, trdi Heraščenko.