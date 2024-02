Zahodni strokovnjaki osupli: Pred tem ruskim orožjem smo nemočni

Rusija je po trditvah Ukrajine pred dnevi prvič uporabila napredno hipersonično raketo cirkon. Z raketo, ki so jo izstrelili iz ladje, so napadli Kijev. Po trditvah neke ameriške raziskovalne skupine, ki se ukvarja s protiraketno obrambo, je cirkon skoraj nemogoče sestreliti.

Rusija je v vojni proti Ukrajini že uporabila hipersonične rakete kinžal, ki nimajo kakšnega izjemna učinka na razvoj vojne. Ukrajinska protiraketna obramba se je celo usposobila za uničenje teh raket, ki jih Rusi izstreljujejo iz letal.

Neranljiva ruska raketa?

Pred tednom dni naj bi Rusija uporabila napredno hipersonično raketo cirkon, piše CNN. Njena hipersonična hitrost jo naredi neranljivo tudi za najboljšo zahodno protiraketno obrambo, kot je patriot, trdi Zveza za zagovorništvo raketne obrambe (MDAA). To je možganski trust s sedežem v ZDA.

MDDA trdi, da je hitrost cirkona ocenjena na osem machov ali skoraj 9.900 kilometrov na uro. Hipersonična hitrost je hitrost, ki je večja od pet machov. Če so te informacije točne, bi bila raketa Cirkon najhitrejša na svetu, zaradi česar bi se bilo skoraj nemogoče braniti pred njo samo zaradi njene hitrosti, so prepričani v možganskem trustu.

Plazemski oblak naredi raketo nevidno?

MDDA tudi opozarja, da je raketa med letom popolnoma prekrita s plazemskim oblakom, ki absorbira vse žarke radijskih frekvenc in naredi raketo nevidno za radarje. To omogoča, da raketa, ki naj imela doseg med 500 in tisoč kilometri, ostane neodkrita na poti do cilja.

Ko se je januarja lani ruska mornariška fregata Admiral Gorškov odpravila na bojno nalogo, se je ruski predsednik Vladimir Putin pohvalil z raketami cirkon, ki so nameščene na ladji.

Koliko cirkonov ima Rusija?

Kljub moči in sposobnosti raket cirkon vojaški analitiki opozarjajo, da ne smemo pretiravati glede vpliva, ki bi ga lahko imela uporaba cirkona na vojno kot celoto. Ker gre za novo – in drago – tehnologijo, je tudi vprašanje, koliko cirkonov je Rusija sploh izdelala, še piše CNN.