Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
15. 8. 2025,
19.12

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
eksploziv Rusija eksplozija

Petek, 15. 8. 2025, 19.12

53 minut

V eksploziji v ruski tovarni smodnika najmanj pet mrtvih

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ruska policija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V tovarni v ruski regiji Rjazan je danes odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj pet ljudi, več kot sto jih je poškodovanih, je na Telegramu sporočil guverner regije Rjazan Pavel Malkov. Po poročanju ruskih medijev je tovarna proizvajala smodnik in eksplozivna sredstva.

Po poročanju ruskih državnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, se je zrušilo poslopje tovarne, pod ruševinami pa bi lahko bilo še več žrtev.

Vzrok eksplozije še ni znan. Pristojne oblasti preiskujejo, ali je šlo morda za kršitev varnostnih predpisov za industrijske objekte.

V preteklosti so se v tej regiji zgodili resni incidenti, povezani s skladiščenjem ali proizvodnjo streliva.

Leta 2021 je v eksploziji v tovarni istega podjetja, ki upravlja tovarno v Rjazanu, umrlo 17 ljudi, še navaja AFP.

eksploziv Rusija eksplozija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.