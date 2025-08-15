V tovarni v ruski regiji Rjazan je danes odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj pet ljudi, več kot sto jih je poškodovanih, je na Telegramu sporočil guverner regije Rjazan Pavel Malkov. Po poročanju ruskih medijev je tovarna proizvajala smodnik in eksplozivna sredstva.

Po poročanju ruskih državnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, se je zrušilo poslopje tovarne, pod ruševinami pa bi lahko bilo še več žrtev.

Yet another Ukrainian sanctions package has come into effect, this time targeting gunpowder.



An alleged video shows the aftermath of a massive explosion at the Elastik gunpowder plant in Russia’s Ryazan region. pic.twitter.com/OFWEIhmYcQ — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 15, 2025

Vzrok eksplozije še ni znan. Pristojne oblasti preiskujejo, ali je šlo morda za kršitev varnostnih predpisov za industrijske objekte.

Russia's JSC "Elastik" explosives plant reportedly suffered a catastrophic explosion this morning, destroying a gunpowder workshop and causing dozens of casualties, per Russian state media. pic.twitter.com/4PD9qJtxVA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2025

V preteklosti so se v tej regiji zgodili resni incidenti, povezani s skladiščenjem ali proizvodnjo streliva.

Leta 2021 je v eksploziji v tovarni istega podjetja, ki upravlja tovarno v Rjazanu, umrlo 17 ljudi, še navaja AFP.