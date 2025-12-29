Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

29. 12. 2025,
Ponedeljek, 29. 12. 2025, 4.00

Slovenski avto leta 2026

Fizična stikala ali digitalni gumbi? Tudi med finalisti izbora velike razlike. #foto

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Hyundai inster gumbi stikala | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Koliko klasičnih gumbov in stikal imajo sploh še novi avtomobili? Prešteli smo jih tudi med finalisti izbora Slovenski avto leta.

EuroNCAP
Avtomoto Nova merila varnostnih testov: kakšen bo vpliv na avtomobile? Prvi namigi so jasni.

S pojavom digitalizacije se je v zadnjih letih močno zmanjšalo število fizičnih stikal v notranjosti avtomobilov. Toda ker si jih kupci vseeno želijo in ker jih bo od leta 2026 v varnostnih ocenah s točkami nagradil tudi varnostni inštitut EuroNCAP, so skrajni digitalizaciji notranjosti avtomobilov vsaj v Evropi morda šteti dnevi. Tudi med finalisti izbora Slovenski avto leta so pri številu stikal precejšnje razlike. 

Nagrade za glasovalce v izboru Slovenski avto leta 2026:

  • 1. nagrada: Darilne kartice MOL v vrednosti 1.500 evrov, 
  • 2. nagrada: Komplet celoletnih pnevmatik Goodyear Vector 4Seasons Gen-3,
  • 3. nagrada: Najem avtodoma Roberta za konec tedna.
varnost EuroNCAP avto léta
Avtomoto Varnost finalistov izbora Slovenski avto leta? Le eden ima pet zvezdic, eden pa le tri.

Koliko stikal imajo finalisti?

Kot kažejo spodnje fotografije, ima najmanj fizičnih stikal audi A5. Nemška premijska limuzina (in karavan) sta v notranjosti močno digitalizirana. Svoj zaslon je dobil celo sovoznik. Pri Audiju so ohranili vrteče stikalo za nastavitev glasnosti ozvočenja. 

Na drugi strani ima največ stikal mali hyundai inster. Na sredinski konzoli pod zaslonom smo jih našteli več kot 20, med njimi tudi tista za nastavljanje klimatske naprave. Poleg teh stikal ima inster nato večino stikal digitaliziranih na zaslonu, toda pri roki je vse, kar voznik potrebuje. 

Najbolj zanimivo rešitev stikal ima kia EV3, kjer so stikala skrita pod podlago in delujejo na haptični način. Z njimi sicer dostopamo le do podmenijev na zaslonu. Kia je kljub temu pustila fizična stikala za klimatsko napravo, prav tako za ozvočenje.

Nekje v sredini sta renault 5 in dacia bigster. V petki so fizična stikala namenjena predvsem upravljanju klimatske naprave, enako v bigsterju – sredinski konzoli sta po zasnovi namreč praktično enaki. 

Hyundai inster. | Foto: Gregor Pavšič Hyundai inster. Foto: Gregor Pavšič Renault 5. | Foto: Gregor Pavšič Renault 5. Foto: Gregor Pavšič Dacia bigster. | Foto: Gregor Pavšič Dacia bigster. Foto: Gregor Pavšič Kia EV3. | Foto: Gregor Pavšič Kia EV3. Foto: Gregor Pavšič Audi A5. | Foto: Gregor Pavšič Audi A5. Foto: Gregor Pavšič

izbor Slovenski avto leta 2026
