Koliko klasičnih gumbov in stikal imajo sploh še novi avtomobili? Prešteli smo jih tudi med finalisti izbora Slovenski avto leta.

S pojavom digitalizacije se je v zadnjih letih močno zmanjšalo število fizičnih stikal v notranjosti avtomobilov. Toda ker si jih kupci vseeno želijo in ker jih bo od leta 2026 v varnostnih ocenah s točkami nagradil tudi varnostni inštitut EuroNCAP, so skrajni digitalizaciji notranjosti avtomobilov vsaj v Evropi morda šteti dnevi. Tudi med finalisti izbora Slovenski avto leta so pri številu stikal precejšnje razlike.

Koliko stikal imajo finalisti?

Kot kažejo spodnje fotografije, ima najmanj fizičnih stikal audi A5. Nemška premijska limuzina (in karavan) sta v notranjosti močno digitalizirana. Svoj zaslon je dobil celo sovoznik. Pri Audiju so ohranili vrteče stikalo za nastavitev glasnosti ozvočenja.

Na drugi strani ima največ stikal mali hyundai inster. Na sredinski konzoli pod zaslonom smo jih našteli več kot 20, med njimi tudi tista za nastavljanje klimatske naprave. Poleg teh stikal ima inster nato večino stikal digitaliziranih na zaslonu, toda pri roki je vse, kar voznik potrebuje.

Najbolj zanimivo rešitev stikal ima kia EV3, kjer so stikala skrita pod podlago in delujejo na haptični način. Z njimi sicer dostopamo le do podmenijev na zaslonu. Kia je kljub temu pustila fizična stikala za klimatsko napravo, prav tako za ozvočenje.

Nekje v sredini sta renault 5 in dacia bigster. V petki so fizična stikala namenjena predvsem upravljanju klimatske naprave, enako v bigsterju – sredinski konzoli sta po zasnovi namreč praktično enaki.

Hyundai inster. Foto: Gregor Pavšič Renault 5. Foto: Gregor Pavšič Dacia bigster. Foto: Gregor Pavšič Kia EV3. Foto: Gregor Pavšič Audi A5. Foto: Gregor Pavšič