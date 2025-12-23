Z višino košarkaša na zadnje sedeže? Presenečeni boste, kje je sedel najbolje.

Novinarski kolega, ki bi s svojo višino lahko igral košarkarskega centra, se je usedel na zadnjo klop finalistov izbora Slovenski avto leta. Kje je sedel najbolj udobno?

Aljaž Vrabec je 208 centimetrov visok novinarski kolega, za katerega prostorsko udobje v avtomobilu ne more biti samoumevno. Čeprav poudarja, da se praktično nikoli ne pelje na zadnjih sedežih, smo ga vseeno posadili ravno tja. Sprednji sedeži so bili nastavljeni v normalni oziroma vselej enak položaj, ki bi povprečni odrasli osebi omogočal sedenje spredaj. Kot kaže zgornji videoposnetek, je imel za noge največ prostora tam, kjer bi to najmanj pričakovali.



Centimetri za udobje potnikov vendarle niso vse

Razlike med petimi finalisti izbora Slovenski avto leta so velike. Ne le po vsoti denarja, ki je zanje potrebna, namembnosti, temveč tudi po centimetrih. Audi A5 je dolg 4,8 metra, najkrajši hyundai inster pa manj kot štiri metre.

Dolžine finalistov:

Audi A5 - 4.829 mm

Dacia bigster - 4.570 mm

Hyundai Inster - 3.826 mm

Kia EV3 - 4.300 mm

Renault 5 - 3.962 mm

Toda prav primer več kot dva metra visokega potnika na zadnji klopi pokaže, da v avtomobilih centimetrih nikoli niso vse. Veliko pomeni tudi izkoristek prostora, zaradi česar je za dvometraša tako veliko prostora v manj kot štiri metre dolgem insterju.

To je najprej električni avtomobil, kjer lahko proizvajalci raztegnejo medosje in uporabijo skrajno majhne previse. Kolesa so postavljena vsako v svoj kot, kar zagotavlja več potniškega prostora. Korejci so prostornost na zadnji klopi dosegli tudi na račun manjšega prtljažnika, kar je bil nujno potreben kompromis. Za prevoz večji stvari je tako treba podreti naslonjala zadnjih sedežev.

Kako so se odrezali preostali?

Pri več kot 4,5 metra dolgem dacia bigsterju ni bilo težav s prostorom za noge, je pa streha nižja. Podobno je bilo tudi v karavanskem audiju A5. Kia EV3 bi dvometrašu nudil solidno možnost prevoza na zadnji klopi, vseeno pa bi se zadaj težko peljal na daljši razdalji. V Renaultovo petko bi se prav gotovo usedel zgolj na sprednje sedeže.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič