Razglasili izredne razmere: ladje obtičale na robu, reševalci na terenu preprečujejo poplave

V angleški grofiji Shropshire so zaradi zrušitve tal na kanalu razglasili izredne razmere – po prvih poročilih sta v luknji obtičali dve ladji, dve pa sta bili nevarno na robu. Reševalne službe so na terenu, skrbijo za sanacijo in se trudijo preprečiti poplave.

Zaradi zrušitve konstrukcije obstaja nevarnost poplav, na kraju dogodka je približno 50 gasilcev, je sporočila gasilska in reševalna služba Shropshire (SFRS).

A 50m sinkhole has opened beneath the Whitchurch canal in Shropshire, swallowing narrowboats and forcing more than 10 people to be rescued.



A major incident is declared as crews battle unstable ground and rushing water. #Whitchurch #Shropshire pic.twitter.com/02PIZzlen2 — BPI News (@BPINewsOrg) December 22, 2025

Razlile so se velike količine vode

Luknja, ki je nastala ob zrušitvi, je globoka približno štiri metre. Čolni so potonili kmalu po 4. uri zjutraj po lokalnem času. Nekatere je voda odnesla tudi na bližnja polja.

Vodja reševalnih ekip Scott Hurford je povedal, da so ekipe okoli 4.20 zjutraj prejele poročila, da se je breg kanala zrušil in da so se velike količine vode razlile na okoliška polja. Prebivalci, ki živijo na čolnih v bližini kraja nesreče, pravijo, da so ob zrušitvi slišali nenavadne zvoke, nekateri pa so celo mislili, da gre za potres, zato so plovila zapustili. Za zdaj ni poročil o poškodbah, poroča BBC.

"Najpomembneje je, da so kanal zavarovali. Največja skrb je bila, da bi se kanal še bolj zrušil in poplavil poseljeno območje," je dejal Andy Hall, svetnik v Whitchurchu.

Evakuirali 15 ljudi

Evakuirali so približno 15 ljudi, Hurford pa je dodal, da sta njihovi trenutni nalogi reševanje življenj ter zaščita premoženja in okolja, pri čemer je poudaril, da bodo sodelovali tudi v fazi sanacije. Policija je državljane obvestila, naj se izogibajo območju in uporabljajo alternativne prometne poti.

Paul Storey, ki živi na čolnu približno 82 metrov od mesta zrušitve, je povedal: "Okoli 4.20 nas je zbudil glasen pok na čolnu, stvari so drsele iz omar ... Izstopili smo iz čolna in se sprehodili približno 90 metrov naprej. Slišali smo preboj, neverjeten šum vode. Videli smo, kako je čoln šel čez rob in končal na dnu preboja, videli pa smo tudi, kako je odneslo še en čoln. Hrup, trčenje čolnov in škripanje vrvi so ljudem dali vedeti, da se nekaj dogaja, zato so čolne kar se da hitro zapustili."