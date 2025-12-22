Krka proti Partizanu vse do konca v igri za zmago, izjemen rekord Američana

V okviru 11. kroga košarkarske lige ABA je Krka danes v Hali Tivoli, kjer zaradi obnove dvorane Leona Štuklja igra večino domačih tekem, z 92:99 klonila proti Partizanu, čeprav je bila z izjemo prve četrtine več kot dostojen tekmec evroligaškemu nasprotniku. Duane Washington je za srbsko ekipo zadel kar deset trojk iz 13 poskusov in srečanje končal pri kar 48 točkah, kar je rekord lige ABA. Split Zorana Dragića je s 87:105 izgubil pri Cluju-Napoci, Dragić pa je dosegel 16 točk. Budućnost Andreja Žaklja čaka obračun z Vienno Gregorja Glasa.

Krka, ki je favorite iz Beograda gostila v ljubljanski dvorani Tivoli, je bila blizu presenečenju, a je na koncu popustila, Partizan pa je slavil predvsem po zaslugi izjemnega Duana Washingtona. Na papirju so imeli status favoritov črno-beli, ki so v Ljubljano prišli z izkupičkom 7-1 v zmagah, Krka je na devetih tekmah do danes dosegla le dve zmagi in je bila na dnu svoje skupine.

V Hali Tivoli se je pričakovano zbralo veliko število privržencev Partizana, ki so od prve sekunde srečanja glasno podprli svoje ljubljence, z vzkliki "Obradović Željko" pa so se poklonili tudi zdaj že nekdanjemu trenerju beograjskega kluba. Srbski klub je proti Krki hitro pokazal svojo (pre)moč, pet minut in pol pred koncem prve četrtine so gostje prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (13:3), prvih deset minut pa so dobili s 25:18.

A Krka je nato dodala na plin. Žak Smrekar je na začetku druge četrtine zadel dve zaporedni trojki, po katerih se je Krka približala na 26:27, nato je dva prosta meta za prvo vodstvo Krke na tekmi unovčil še Sukhmail Mathon. Novomeška ekipa je nato držala nadzor nad potekom dogajanja na parketu, pol minute pred koncem prvega polčasa pa je Smrekar s črte prostih metov poskrbel za prvo dvomestno vodstvo slovenske ekipe (52:41), na glavni odmor pa so se Dolenjci podali s prednostjo 52:44. Voz Partizana je z 18 točkami v prvem polčasu vlekel Duane Washington, ki je zadel šest trojk iz sedmih poskusov, za Krko je Smrekar dosegel deset točk, Niko Bačvić pa devet. Drugo četrtino je Krka dobila s 34:19.

Partizan ima, kjerkoli se pojavi, bučno podporo. Foto: Filip Barbalić

Tudi tretji del obračuna ni prinesel spremembe razmerja moči na parketu, Krka je kljub pritisku Partizana odbijala poskus za poskusom, vodila tudi z dvomestno razliko, pred vstopom v zadnjo četrtino obračuna pa se podala s prednostjo 77:69.

Washington zadeval trojke, Partizan prevzel pobudo

A sledil je mrk v igri Krke, na katerega je Partizan odgovoril z delnim izidom 12:0. Blestel je Washington, ki je zadel kar devet izmed desetih poskusov za tri. V izenačenem nadaljevanju sta na koncu odločila dva uspešna meta Beograjčanov za tri točke. Najprej je dve minuti pred koncem zadel Vanja Marinković, nato pa 1:40 pred koncem še Washington za vodstvo Partizana s 94:88. Na koncu je beograjski klub srečanje dobil z 99:92.

Duane Washington je dosegel kar 48 točk. Foto: Filip Barbalić

Blestel je Washington, ki je z 48 točkami postavil strelski rekord lige ABA, pred tem je imel rekordni dosežek Daron Russell, ki je v dresu Mornarja proti Zadru oktobra 2022 dosegel 47 točk. Za Krko je Urbiha dosegel 17 točk, po 11 so jih prispevali Bačvić, Helmanis in Ihring.

V naslednjem krogu bo Krka 26. decembra gostovala pri Dubaju.

Liga ABA, 11. krog

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica: