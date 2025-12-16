Cedevita Olimpija oslabljena, Mitrović izključen, a vseeno blizu zmagi

Cedevita Olimpija je v 11. krogu EuroCupa v Stožicah proti Hapoelu iz Jeruzalema lovila osmo zmago. Čeprav so manjkali Rok Radović, Ognjen Jaramaz, Cameron Houindo in zaradi bolezni še DJ Stewart, so se do zadnjih sekund dobro kosali z vodilno ekipo skupine A – in tudi s sodniki, ki so v zadnji četrtini izključili trenerja Zvezdana Mitrovića. Končni izid je bil 81:84, s 27 točkami pa je bil najboljši strelec tekme Aleksej Nikolić.

Cedevita Olimpija brez štirih košarkarjev

DJ Stewart proti Hapoelu ni igral zaradi bolezni. Foto: Aleš Fevžer Hapoel iz Jeruzalema je v Ljubljano prišel kot vodilni v skupini A. Izraelski kolektiv je bil z osmimi zmagami in le dvema porazoma eno zmago pred Cedevito Olimpijo, ki ga je v gosteh premagala, ter Bahčešehirjem. Hapoel je zadnji poraz v EuroCupu doživel 15. oktobra pri Manresi. Ljubljanska ekipa je bila znova brez Roka Radovića in Ognjena Jaramaza, ki še okrevata po poškodbi. Naslednjih šest tednov bo še brez Camerona Houindoja, ki si je poškodoval dlančnico. Tik pred začetkom tekme pa je zaradi bolezni odpadel še DJ Stewart.

Ob polčasu deset točk zaostanka

David Škara je že v prvem polčasu dobil štiri osebne napake. Foto: Aleš Fevžer Tekmo v Stožicah je s trojko odprl Umoja Gibson, nato so gostje hitro pokazali, kako močna ekipa so – močnejša kot na prvem dvoboju v sezoni. Sredi prve četrtine so povedli s 15:7. Ob koncu prve četrtine sta sledili dve ukradeni žogi Cedevite Olimpije in za piko na i lepi ekipni akciji v napadu. Po dveh zaporednih koših Thomasa Keneddyja so se domači približali na 15:17. Po desetih minutah je bilo na semaforju 15:20.

Po trojki Alekseja Nikolića je Cedevita Olimpija v 13. minuti prišla še bližje (20:22). A dobrih minut je bilo premalo in do glavnega odmora se je prednost Hapoela spet povečala, na 11 točk (33:44). V zadnji minuti polčasa sta meta za tri točke zapravila Jaka Blažič in Nikolić. Ta je bil z 11 točkami prvi strelec prvih 20 minut, Gibson jih je dosegel osem. Nikolić je poudaril, da morajo bolje igrati v obrambi. Dodatna težava je bila že četrta osebna napaka Davida Škare.

Sodniki razjezili Mitrovića

Foto: Aleš Fevžer Na začetku drugega polčasa je kazalo še slabše, zaostanek se je povečal na 14 točk (40:54), nato se je razigral Joseph Girard. Po njegovi trojki je pomemben koš dosegel še Blažič in Cedevita Olimpija se je približala na 47:54. Nekaj sekund pred koncem tretje četrtine je imel Girard met za tri točke za znižanje na minus pet, a je zgrešil. V naslednji akciji pa je Kenney izvedel tri proste mete in gostje so znova ušli na dvomestno razliko (49:59).

V Stožicah smo videli tudi nekaj nenavadnih sodniških odločitev v škodo Cedevite Olimpije. Na začetku zadnje četrtine so na primer dosodili osebno napako Gibsona v napadu. Trener Zvezdan Mitrović se je samo čudil. Morda je pa to Ljubljančane samo podžgalo. Blažič in Gibson sta zadela zaporedni trojki in sedem minut pred koncem je bilo na semaforju 55:59. Sledila je še ena odločitev sodnikov, ki je razjezila domačo ekipo. Trener Mitrović je bil nato izključen.

V zadnji minuti minus tri

Tekma pa še ni bila odločena: po tretji trojki Nikolića je bila pet minut pred koncem razlika spet samo štiri točke (63:67). Napeta je bila tudi zadnja minuta: Blažič je znižal na 77:80, Hapoel pa je v naslednji akciji dobil osebno napako v napadu. V zadnjih sekundah so odločali prosti meti, a so bili gostje natančni. Nikolić je imel met za tri točke za izenačenje, a ga je šest sekund pred koncem zgrešil. Hapoel je zmagal s 84:81. Nikolić je bil s 27 točkami prvi strelec tekme, pri Hapoelu pa z 21 točkami Jared Harper. Gibson je končal z 18 točkami, Blažič z 11, Girard pa z osmimi.

EuroCup, 11. krog:

Torek, 16. december:

Sreda, 17. december:

Lestvici: