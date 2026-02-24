Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
24. 2. 2026,
13.46

Osveženo pred

32 minut

Panika na smučišču: žičnica nenadoma obrnila smer in ponorela #video

Iz smučarskega središča na Kitajskem je zaokrožil pretresljiv posnetek. Eden izmed obiskovalcev je namreč ujel trenutek, ko se je žičnica na smučišču nenadoma okvarila, obrnila smer in ponorela, smučarji, ki so bili na njej, pa so prestrašeno skakali s svojih sedežev.

Incident, zaradi katerega je zavladala panika, se je zgodil prejšnjo sredo v smučarskem središču Gongchangling Hot Spring v Liaoyangu. Na posnetku lahko vidimo več smučarjev, ki so po tem, ko je žičnica postala neobvladljiva, skočili z nihajočih sedežnic na tla.

Da se je prejšnji dan zgodila okvara, je v četrtek potrdilo osebje smučišča. Dejali so, da so okvarjeno žičnico zaustavili, v nesreči pa naj ne bi bil nihče poškodovan. Nekateri smučarji so sicer preventivno poiskali zdravniško pomoč v bolnišnici, vendar poročil o resnejših poškodbah ni. Smučišče ostaja odprto, medtem ko na žičnici potekajo popravila.

