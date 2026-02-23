"Na žalost smo ostali brez prvega organizatorja igre, iščemo po trgu, a je položaj izredno težek," o trenutnem poteku sezone razlaga strateg Krke Dejan Jakara, ki zaradi poškodbe mečne mišice ne more računati na pomoč Maria Ihringa.

Košarkarji Krke so v petek v Šenčurju v finalu pokala Spar morali priznati premoč vsaj za nekaj stopenj boljši zasedbi Cedevite Olimpije, ki ni pustila niti kančka dvoma, kdo zaseda slovenski košarkarski prestol. "V tem finalu nismo imeli nobenih možnosti. Ne da si nismo želeli, preprosto so bili toliko boljši. Odkar ekipo vodi Zvezdan Mitrović, gredo res na vsaki tekmi na vso moč. Mi smo se na te stvari pripravljali, a preprosto nismo bili v položajih, ki smo si jih želeli, nismo zadevali metov in povsem zasluženo je šla zmaga v Ljubljano," je po finalu razlagal strateg Krke Dejan Jakara.

A v taboru Krke po drugem mestu v pokalu Spar niso dolgo objokovali visokega poraza, saj imajo pogled že uprt v nadaljevanje sezone v ligi ABA, kjer Dolenjce do konca sezone čaka srdit boj za obstanek. Trenutno so Novomeščani v ligi za obstanek za las nad gladino, a bo v izenačeni konkurenci odločala prav vsaka tekma in vsaka žoga. Trenutno skrbi predvsem poškodba organizatorja igre Maria Ihringa.

Mario Ihring ima težave s poškodbo mečne mišice. Foto: Filip Barbalić

"Če gledamo celotno sezono, moramo biti zadovoljni. Na žalost smo ostali brez prvega organizatorja igre, iščemo na trgu, a je položaj izredno težek. Kar zadeva ligo ABA, je to ena izmed sezon, v kateri so ekipe najboljše in najmočnejše do zdaj. Smo zadovoljni, bo pa potrebne še nekaj več sreče, predvsem pa veliko manj poškodb, kot smo jih imeli do zdaj, da bi izpolnili naš cilj," je prepričan Jakara.

Ihring na stranskem tiru

27-letni slovaški organizator igre se je klubu pridružil lani poleti, v ligi ABA pa je v tej sezoni v povprečju dosegal 9,2 točke in 3,9 asistence na obračun. Poškodoval se je v začetku februarja. "Sezone zanj ni nujno konec, ima pa natrgano mečno mišico in se ne ve, kako dolgo bo odsoten, ker je to odvisno od vsakega posameznika. Lahko se zgodi, da bo zamudil vse pomembne tekme, tako da … ne vemo," je vprašaje ob stanju Slovaka komentiral Jakara.

A v taboru Krke ostajajo optimistični, navdušuje jih predvsem dobro stanje v garderobi. "Lani smo v finalu pokala izgubili za 30, letos samo za 21, tako da smo morda letos res malce boljši (smeh, op. p.)," se je pošalil strateg Krke. "Letos je ekipa res bolj povezana, smo bolj čvrsti. Imamo druge težave, a je s fanti res v veselje delati in močno upam, da jih bo na koncu nekdo nagradil za to, kar letos počnejo," je dodal.

Krka je v ligi ABA nazadnje izgubila proti Dunaju, ki je igral brez Gregorja Glasa. Foto: Vienna/liga ABA

"Ko slišim komentarje, kako to, da smo izgubili proti Dunaju … Tista ekipa, ki je igrala proti nam, je imela trikrat večji proračun od nas, seveda če odštejemo tista dva naša košarkarja, ki sta manjkala, pa so bili zadnji v prvem delu. Vsaka tekma bo na nož, ponavadi so ekipe, ki so bile v ozadju, zmagale na eni ali največ dveh tekmah na sezono, nekaj sezon celo nič. Liga ABA je res specifična, tako da bomo morali na domačih tekmah presenetiti še kakšnega od nosilcev in jasno zmagati proti ekipam, ki so na papirju v našem rangu, da bomo lahko obstali v ligi," je še povedal Jakara.

Ekipo je pred kratkim okrepil Blaž Mahkovic. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Ta bo z igralci, ki ne bodo del reprezentančnih aktivnosti, izkoristil premor za regeneracijo in tudi pripravo na nadaljevanje sezone, kjer Krko čaka srdit boj v regionalnem tekmovanju. V primerjavi z lani se tekmeci tokrat spopadajo še bolj neposredno, saj je liga tekmovanje v drugem delu preoblikovala v skupini za prvaka in za obstanek.

"Sistem je po eni strani dober, ker se zmanjša število tekem, kar je za ekipe, ki nimamo takšnega proračuna in nabora igralcev, dobrodošlo, saj je vsaka dodatna tekma stres za telo. V domači ligi smo za zdaj tako dobri, da si lahko privoščimo kakšen spodrsljaj oziroma še več priložnosti ponudimo mlajšim košarkarjem in nekoliko spočijemo nosilce. Po drugi strani pa po prejšnjem sistemu igraš recimo proti Budućnosti ali Crveni zvezdi, pa veš, da nimaš česa izgubiti, in se lahko dlje pripravljaš na nekatere, na papirju pomembnejše tekme. Zdaj tega ni, tako da povsod so prednosti in slabosti," je sklenil Jakara.

Preberite še: