V Šenčurju boj za pokalno lovoriko

V športni dvorani Šenčur bosta danes okronana pokalna košarkarska prvaka Slovenije. Ob 20.00 bo na sporedu finale pokala Spar med Cedevito Olimpijo in Krko, še pred tem se bosta v finalu pri dekletih pomerili ekipi Cinkarne Celja in Maribora.

Ljubljančani so branilci zadnjih štirih naslovov in imajo možnost za osvojitev jubilejne 25. pokalne lovorike, Krka pa je že pet let brez kakršnega koli naslova.

Novomeščani so bili doslej štirikrat pokalni prvaki, nazadnje 2021, in bodo tretjič zapored igrali v finalu pokala Spar proti Cedeviti Olimpiji. Lani niso bili dorasel tekmec, veliko bližje uspehu pa so bili 2024, ko so izgubili le s točko razlike.

To bo hkrati osmi finale pokala med najboljšima kluboma v Sloveniji - šest so jih dobili igralci iz prestolnice, Krka pa je bila boljša v sezoni 2013/14, in ponovitev tekme za slovenski superpokal iz začetka sezone na Polzeli, ki jo je s trojko pet sekund pred koncem odločil Miha Cerkvenik. To je bil 14. zaporedni naslov Cedevite Olimpije v domačih tekmovanjih.

Pokal Spar, finale

Petek, 20. februar: