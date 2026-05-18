Avtor:
M. L., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
10.31

Osveženo pred

31 minut

Evropska ljudska stranka Evropski parlament Branko Grims

EPP po nastopu Branka Grimsa razmišlja o novih sankcijah, grozi mu izključitev

Branko Grims | Foto STA

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) razmišlja o novih sankcijah zoper slovenskega evroposlanca Branka Grimsa, so danes poročanje bruseljskega portala Euractiv za STA potrdili viri v EPP. Povod je njegova udeležba na dogodku o povezovanju desnih in skrajno desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu.

Branko Grims (EPP/SDS) se je minuli torek v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v Evropskem parlamentu. Na njem so sodelovali še Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz skupine Evropa suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo.

Grims je v nagovoru, objavljenem na YouTubu, poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope. "Verjamem, da lahko samo tako rešimo Evropo. Ker če desne stranke ne sodelujejo trajno, verjamem, da Evropa ne bo več obstajala. To bi se lahko zgodilo že zelo kmalu," je povedal. Ob tem je dejal tudi, da po njegovem mnenju skrajna desnica ne obstaja.

Grimsa naj bi sankcionirali

Kot danes poroča spletni portal Euractiv, je vodja desnosredinske EPP Manfred Weber dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Po poročanju Euractiva se omenja tudi možnost njegove izključitve iz politične skupine.

Manfred Weber, vodja EPP | Foto: Gulliverimage Manfred Weber, vodja EPP Foto: Gulliverimage

Viri v EPP so za STA povedali, da bo odločitev o tem, ali bodo proti slovenskemu evroposlancu uvedli dodatne sankcije oziroma kakšne te bodo, sprejeta še ta teden. Evroposlanci bodo sicer ta teden zasedali na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. 

Kaj mu je EPP že očitala januarja

EPP je Grimsa že januarja sankcionirala zaradi neupoštevanja smernic skupine pri glasovanju o predlogu nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Vodstvo skupine mu je tedaj za šest mesecev prepovedalo nastopanje v imenu EPP na plenarnih zasedanjih. Prav tako ne more biti avtor ali pogajalec katere koli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP.

Enaka kazen je doletela tudi njegovega strankarskega kolega Milana Zvera, ki je bil na glasovanju o predlogu nezaupnice vzdržan.

Milan Zver, Branko Grims
Novice EPP bo kaznovala Zvera in Grimsa
