… leta 1981 se je v Mariboru rodil nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Sani Bečirović, ki je bil tudi dolgoletni slovenski reprezentant.

Klubi, v katerih je pečat pustil Sani Bečirović, so Bistrica, Maribor, Pivovarna Laško, Union Olimpija, Virtus Bologna, Krka Novo mesto, Varese, Fortitudo Bologna, Panathinaikos, Virtus Roma, Armani Jeans Milano, Türk Telekom, CSKA Moskva, Benetton Treviso, Petrochimi Bandar Imam, Dinamo Sassari, Foolad Mahan Isfahan, Forli in Piacentina.

Sani se je po končani karieri preizkusil tudi v trenerskih vodah. Na povabilo srbskega selektorja in trenerja Saše Đorđevića je bil v sezoni 2015/2016 pomočnik trenerja pri grškem in evropskem velikanu klubske košarke Panathinaikosu.

Zgodilo se je še …

Leta 1971 se je tekma finala evropskega nogometnega pokala pokalnih prvakov na štadionu Karaiskakis v Pireju med moštvoma Chelsea in Real po rednem delu in podaljških končala neodločeno z 1:1. Ker o zmagovalci takrat še niso odločale enajstmetrovke, so na istem štadionu dva dni kasneje odigrali novo tekmo, ki so jo igralci kluba Chelsea dobili z 2:1.

Leta 1976 je Liverpool na povratni tekmi finala pokala Uefa (prejšnji pokal velesejmskih mest) z 1:1 remiziral proti Club Bruggeu na Olimpijskem štadionu v Bruggeu pred 32 tisoč navijači in s skupnim izidom 4:3 osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1982 je švedski IFK Göteborg na povratni tekmi finala pokala Uefa (prejšnji pokal velesejmskih mest) zmagal s 3:0 nad nemškim HSV na Volkersparstadionu v Hamburgu pred 60 tisoč navijači in s skupnim izidom 4:0 osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1993 je Juventus na povratni tekmi finala pokala Uefa (prejšnji pokal velesejmskih mest) na štadionu Delle Alpi v Torinu pred 62.781 gledalci premagal Borussio Dortmund s 3:0 in s skupnim izidom 6:1 osvojil prestižno tekmovanje.

Leta 1999 so na stadionu Villa Park v Birminghamu v Veliki Britaniji odigrali zadnji finale nogometnega pokala evropskih pokalnih prvakov, saj domači pokalni zmagovalci od sezone 1999/2000 nastopajo v tekmovanju za pokal Uefa. Zgodovinsko zadnjo pokalno trofejo je v klubsko vitrino pospravil rimski Lazio, ki je premagal špansko Mallorco z 2:1.

Leta 2004 je Valencia osvojila prvo dvojno lovoriko, potem ko je nekaj dni po zagotovitvi ligaškega naslova v domači Primera Division osvojila tudi pokal Uefa. V finalu tega tekmovanja, ki ga je pred 43 tisoč gledalci na štadionu Ullevi v Göteborgu na Švedskem vodil priznani italijanski sodnik Pierluigi Collina, so nogometaši Valencie premagali francosko moštvo Olympique iz Marseilla z 2:0 (1:0).

Leta 2012 so nogometaši Chelseaja osvojili krstni naslov evropskih prvakov, potem ko so v finalu lige prvakov premagali Bayern. Zmago so si priigrali po izvajanju enajstmetrovk. Odločilni strel z bele točke je prispeval junak tekme Didier Drogba.

Leta 2013 je zadnjo tekmo odigral Jamie Carragher, branilec Liverpoola, ki je za klub z Anfielda odigral 737 tekem in dosegel pet zadetkov.

Rodili so se:

1977 - nekdanji španski nogometaš Manuel Almunia

1978 - nekdanji angleški nogometaš Marcus Bent

1979 - italijanski nogometaš Andrea Pirlo

1979 - urugvajski nogometaš Diego Forlan

1980 - nekdanji kamerunski nogometaš Daniel Ngom Kome

1981 - argentinski nogometaš Luciano Figueroa