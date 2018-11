Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2014 je zvezdnik katalonskega nogometnega velikana Lionel Messi izboljšal skoraj 60 let star strelski rekord v španski ligi.

Na tekmi proti Sevilli je k zmagi s 5:1 prispeval tri zadetke. S prvim se je po številu zadetkov v španskem prvenstvu (251) izenačil s Telmom Zarraonandio Montoyo, ki mu je tak dosežek uspel v dresu Athletica Bilbaa leta 1955.

Argentinec je v nadaljevanju zadel še dvakrat in presegel rekord, ki ga je do tistega dne skoraj 60 let držal omenjeni baskovski nogometaš, znan tudi pod vzdevkom Zarra.

Zgodilo se je še:

Leta 1943 se je rodila ena najboljših teniških igralk vseh časov, Američanka Billie Jean King, ki je osvojila 39 turnirjev za grand slam (12 posamičnih, 16 v ženskih dvojicah, 11 v mešanih dvojicah).



Leta 1956 so se v Melbournu začele igre 16 olimpijade. Največ odličij, 98, od tega 37 zlatih, so osvojili športniki iz Sovjetske zveze, na drugem mestu so končali Američani (74 kolajn), na tretjem pa Avstralci (35).

Leta 1967 se je rodil nekdaj odlični nemški teniški igralec, zdaj pa trener Novaka Đokovića Boris Becker. Osvojil je sedem turnirjev za grand slam. Trikrat je slavil v Wimbledonu (1985, 1986, 1989), enkrat na OP ZDA (1989) in dvakrat na OP Avstralije (1991, 1996). Edini turnir velike četverice, na katerem mi uspelo pokoriti vse konkurence, je OP Francije.

Leta 1986 je Wayne Gretzky postal 13. hokejist, ki je v ligi NHL dosegel 500 zadetkov. Kanadčan na večni lestvici strelcev lige NHL suvereno vodi, v statistiko jih je vpisal 894.

Leta 1986 se je rodil nekdanji južnoafriški paraolimpijec, večkratni paraolimpijski prvak Oscar Pistorius, ki so ga obsodili umora partnerice Reeve Steenkamp.

Leta 2000 je umrl odlični češki atlet Emil Zátopek, ki je na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952 kot prvi atlet na enih OI zmagal v treh disciplinah – na 5.000, 10.000 metrov in v maratonu.

Rodili so se:

1941 – nekdanji kanadski hokejist Jacques Laperriere

1943 – nekdanja najboljša ameriška teniška igralka Billie Jean King

1948 – nekdanji srbski nogometaš, zdaj menedžer Radomir Antić

1955 – nekdanji ameriški košarkar James Edwards

1956 – nekdanji portugalski nogometaš Fernando Gomes

1969 – nekdanji ameriški košarkar Byron Houston

1976 – nekdanji nemški nogometaš Torsten Frings

1980 – ruski atlet, skakalec v višino Jaroslav Ribakov

1982 – nigerijski nogometaš Jakubu Aijegbeni

1985 – ganski nogometaš Asamoah Gyan

1987 – estonska plavalka Martti Aljand

1987 – belgijski nogometaš Marouane Fellaini

1989 – angleški nogometaš Chris Smalling

1989 – romunski nogometaš Gabriel Torje