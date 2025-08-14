Pekoče stopalo: od prvih znakov do dolgoročne rešitve

Predstavljajte si, da po napornem dnevu končno sedete in razbremenite noge. Namesto olajšanja vas preplavi neprijeten občutek vročine, kot bi stopala potopili v prevročo vodo. Sprva občutek morda pripišete utrujenosti ali neudobnim čevljem, a sčasoma opazite, da ne izgine – vse pogosteje je prisoten zvečer, medtem ko se čez dan nekoliko umiri. V večini primerov ne gre le za nedolžno nadlogo, ampak je lahko znak resnejšega stanja, imenovanega pekoče stopalo.

Pekoče stopalo se lahko kaže kot stalno prisotna toplota v podplatih ali kot pekoča bolečina, ki se seli po področju stopala. Omenjeno bolečino pogosto spremljajo mravljinčenje, občutek zbadanja drobnih iglic ali celo občasna otrplost.

Pri nekaterih se dodatno pojavi povečana razdražljivost kože, ki lahko postane tudi bolj suha ali spremeni barvo. Čeprav se simptomi najpogosteje pojavljajo na spodnji strani stopala, se lahko nelagodje pojavlja tudi na področju narta, zajame lahko gleženj in včasih celo spodnji del nog. V napredovalih primerih lahko stanje vpliva na sposobnost hoje in ravnotežje.

Ker je omenjeno stanje lahko znak globljih težav z živčnim sistemom, krvnim obtokom ali presnovo, ga ni dobro prezreti. Ob rednem pojavljanju znakov ali celo povečanju njihove intenzitete je potreben obisk specialista, ki bo ocenil vaše zdravstveno stanje. Pri obravnavanju pekočega stopala ima pomembno vlogo specializirana fizioterapija, saj omogoča učinkovito lajšanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja.

Zakaj se pojavi občutek pekočega stopala?

Sindrom pekočega stopala, kot je stanje pogosto poimenovano v kliničnem okolju, se najpogosteje pojavlja pri osebah, starejših od 50 let. Pekoč občutek na spodnji strani stopala, otrplost ali celo topa bolečina v stopalu so poleg občutka težkih nog tipični simptomi sindroma pekočega stopala.

Za razliko od številnih drugih stanj, ki lahko prizadenejo stopalo, se pri tem stanju ne izraža omejena gibljivost. Prav tako ni mogoče opaziti večjih odstopanj med nevrološkim pregledom. Skladno s tem je tudi mišična moč primerna, brez izražene atrofije oziroma upada mišične mase.

Foto: Medicofit

Obstaja več razlogov za pojav pekočega stopala, med katerimi je najpogostejši periferna nevropatija. Gre za poškodbo ali okvaro perifernih živcev, ki prenašajo signale med možgani in stopali. Ta se pogosto pojavi pri osebah s sladkorno boleznijo, lahko pa tudi zaradi pomanjkanja vitaminov ali kot posledica zdravljenja s kemoterapijo.

Drugi pogost vzrok je utesnitev živca. Pri težavah s stopali pogosto navajamo dva prominentna utesnitvena sindroma – sindrom tarzalnega kanala in Mortonov nevrom. Pri sindromu tarzalnega kanala gre za utesnitev tibialnega živca na notranji strani gležnja, kar povzroča pekočo bolečino, ki se širi v stopalo. Mortonov nevrom pa se pojavi med kostmi stopala, običajno med tretjo in četrto stopalnico, kjer pride do odebelitve živca. To stanje povzroča občutek vročine, zbadajoče bolečine in nelagodja pri hoji.

Med vzroki za pojav pekočega stopala najdemo tudi kompleksni regionalni bolečinski sindrom ali Sudeckovo atrofijo, ki se lahko pojavi po poškodbi ali operativnem posegu. Gre za relativno redko stanje, ki povzroča izrazito povečanje občutljivosti prizadetega področje, pekoč občutek in kožne spremembe. K pekočemu stopalu lahko prispevajo tudi presnovne motnje, kot sta sladkorna bolezen in hipotirodizem, pri katerem zmanjšano delovanje ščitnice vpliva na živčni sistem in cirkulacijo.

Kako odpraviti nelagodje in pekoče bolečine v stopalu?

Uspešna odprava težav s stopalom se prične s prepoznavanjem temeljnega vzroka. Za ustrezno diagnosticiranje vzroka težav se uporablja več postopkov. Temeljit pogovor s specialistom o vaših težavah in simptomih je začetni korak. Na podlagi prejetih informacij bo nato specialist (zdravnik ali fizioterapevt) opravil klinični pregled, ki vključuje testiranje refleksov, mišične moči, gibljivosti in podroben pregled stopala.

Za prepoznavanje prehranskih deficitov ali endokrinih motenj vas bo specialist usmeril na laboratorijsko testiranje, kjer bodo preverili vašo krvno sliko. Ob sumu na poškodbo živčevja je priporočena izvedba elektrodiagnostičnih testov, ki vključuje testiranje mišične aktivacije kot tudi prevodnosti živcev. Ta metoda se imenuje elektromiografija ali EMG.

Zdravljenje pekočega stopala skoraj vedno temelji na konzervativnem pristopu. Glede na vzrok težav vam lahko zdravnik predpiše uporabo protivnetnih zdravil in vas napoti k specialistu fizioterapije. Fizioterapija ima pomembno vlogo pri obravnavanju pekočega stopala, še posebej če simptomi izvirajo iz nevroloških ali mišično-skeletnih nepravilnosti.

Fizioterapija za pekoče stopalo

Fizioterapija je pri obravnavi pekočega stopala ključna, saj združuje učinkovite metode lajšanja simptomov in postopke, ki so usmerjeni v odpravo osnovnega vzroka. Z usmerjenim programom fizioterapevtskega zdravljenja je mogoče izboljšati funkcijo živcev in zmanjšati obremenitev stopal. S terapevtskimi vajami, mobilizacijo živcev in izboljšanjem biomehanike stopala lahko zmanjšamo pritisk na živčne strukture ter izboljšamo krvni obtok.

Foto: Medicofit

Specialne tehnike manualne terapije pomagajo sprostiti utesnjene živce, medtem ko ciljane krepitvene in raztezne vaje podpirajo stabilnost gležnja in izboljšujejo mobilnost stopala. Pomembno vlogo imajo tudi vaje za izboljšanje propriocepcije in ravnotežja, saj zmanjšujejo tveganje za padce, hkrati pa vračajo občutek varnosti pri hoji ali teku.

Za izboljšanje učinkov terapevtskih vaj in postopkov manualne terapije se dodatno uporabljajo tudi instrumentalne metode zdravljenja, ki neposredno vplivajo na izražanje in intenziteto bolečine, prav tako pa pomagajo sprostiti miofascialno napetost stopala. Med učinkovite in najpogosteje uporabljene postopke instrumentalnega zdravljenja sodijo terapija TECAR, visokoenergijski laser, radialni in fokusni udarni valovi ter protibolečinska elektroterapija.

Obravnava pekočega stopala v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit se obravnave pekočega stopala lotevajo celostno. Njihov pristop temelji na diagnostično-terapevtskem procesu, pri katerem najprej ugotovijo, kaj je v ozadju vaših težav. Na podlagi vaših težav in simptomov pripravijo individualno prilagojen program fizioterapevtskega zdravljenja, ki združuje sodobne instrumentalne postopke, manualne metode obravnave mehkih tkiv, mobilizacijo živčevja, ciljno usmerjene terapevtske vaje in strokovno svetovanje ter edukacijo o biomehaniki in obremenitvah stopal.

Foto: Medicofit

V sklopu diagnostičnega pregleda lahko pričakujete, da bo vaše težave ocenil specialist fizioterapevt za težave z gležnjem in stopali. Klinični pregled vključuje pogovor o simptomih ter fizični pregled stopala z oceno živčne funkcije in mišične integritete ter inspekcijo morfoloških značilnosti stopala. Na podlagi klinične slike vam bo specialist predstavil najprimernejšo pot zdravljenja in njegovo okvirno trajanje ter pojasnil pričakovane rezultate.

Temeljni cilj strokovnjakov klinike Medicofit ni zgolj zmanjšanje vaših simptomov, ampak predvsem povrnitev svobode gibanja brez nelagodja in strahu pred bolečino.

Program fizioterapije v kliniki Medicofit je vedno prilagojen vašim specifičnim potrebam in težavam. Pri težavah s pekočim stopalom so v proces zdravljenja vključene prebojne instrumentalne terapije, ki omogočajo učinkovito lajšanje bolečin in hkrati spodbujajo regenerativne procese mehkotkivnih struktur kot tudi živčnega sistema. Med te sodijo terapija TECAR Wintecare, visokoenergijski laser Summus, udarni valovi EMS DolorClast kot tudi diamagnetna terapija PERISO.

V kliniki Medicofit zagovarjajo aktiven pristop rehabilitacije. Zato ob prvem izboljšanju klinične slike takoj implementirajo najustreznejše terapevtske vaje, ki so progresivno zastavljene, kar pomeni, da se njihova težavnost in kompleksnost stopnjujeta glede na vaš napredek. V nadaljnji fazi zdravljenja vam zagotavljajo tudi sodelovanje s specialistom kineziologije, ki se bo dodatno posvetil morebitnim biomehanskim nepravilnostim in vas pripravil na vsakodnevne telesne ali športne aktivnosti.

Primer uspešnega zdravljenja pekočih bolečin v stopalu 56-letni gospod Mitja, po poklicu prodajalec, je obiskal kliniko Medicofit zaradi pekočih bolečin v sprednjem delu levega stopala, ki so se pojavljale po daljšem stanju in hoji. Ker so bile bolečine prisotne že dalj časa, je že pred prihodom na diagnostično terapijo gospod opravil magnetno resonanco. Diagnostično slikanje je pokazalo prisotnost Mortonovega nevroma med tretjo in četrto stopalnico. Med diagnostičnim pregledom je gospod opozoril na občasno prisotnost mravljinčenja kakor tudi povečano občutljivost na razteg plantarne fascije. Specialist fizioterapevt je med pregledom ugotovil prisotnost lokalne občutljivosti z delno omejeno gibljivostjo v smeri dorzalne fleksije. Na podlagi anamneze in klinične slike je bil pripravljen 12-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja, ki je v uvodni fazi vključeval delno razbremenitev stopala, protibolečinsko in protivnetno instrumentalno terapijo, manualno terapijo za sproščanje plantarne fascije ter osnovne vaje za raztezanje plantarne fascije in krepitev mišic stopala. V zadnji fazi zdravljenja so sledile še napredne kineziološke vaje. Nelagodje in bolečine so se z vsako obravnavo postopno zmanjševale, hoja pa je postajala udobnejša. Ob koncu zdravljenja je Mitja poročal o popolni odpravi simptomov in povrnitvi svobodnega občutka hoje.

Foto: Medicofit

Naredite prvi korak k lahkotnejšim stopalom

Pekoče stopalo je resen opozorilni signal, ki ga ne smemo prezreti. Ob postopnem slabšanju simptomov ali njihovi dolgotrajni prisotnosti je treba ukrepati. Prej kot ukrepate, učinkoviteje boste preprečili poslabšanje in hitreje dosegli izboljšanje.

Če vas vročina, mravljinčenje ali bolečina v stopalih spremljajo več kot nekaj dni, je že čas, da poiščete strokovno pomoč. S pravilno obravnavo lahko povrnete udobje pri vsakem koraku – to je občutek, ki si ga vaša stopala zagotovo zaslužijo.