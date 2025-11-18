Prva slovenska "sanjska ženska" je pri 44 letih povila deklico

"Moja princeska Elin se je danes odločila, da ima dovolj maminega trebuščka in da si želi čimprej v objem k svoji mamici, očiju in bratcu k svoji družinici v topel in ljubeč dom," je prek družbenih omrežij sporočila Katarina Hrestak Posavec, ki jo je slovenska javnost spoznala v šovu Sanjska ženska. V njem naj bi med izbranimi tekmovalci iskala ljubezen, a se je medtem zaljubila zunaj šova in ga predčasno zapustila, nadomestila pa jo je Nina Osenar.

Zdaj je že več let v srečni partnerski zvezi, pred petimi leti je postala mama sinu Kanu, zdaj se je družini pridružila še deklica. "Moje srce se bo kar razpočilo od sreče," je zapisala ob rojstvu hčerke, "končno imam svojo punčko, po kateri sem hrepenela, in končno imam dva otročka. Moje želje so izpolnjene, moje srce je celo."

