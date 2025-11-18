Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
18. 11. 2025,
11.34

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
otrok hči Katarina Hrestak Posavec

Torek, 18. 11. 2025, 11.34

1 ura, 22 minut

Prva slovenska "sanjska ženska" je pri 44 letih povila deklico

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Katarina Hrestak | Foto Facebook

Foto: Facebook

Nekdanja protagonistka šova Sanjska ženska je rodila drugega otroka, po sinu je dobila še hčerko.

"Moja princeska Elin se je danes odločila, da ima dovolj maminega trebuščka in da si želi čimprej v objem k svoji mamici, očiju in bratcu k svoji družinici v topel in ljubeč dom," je prek družbenih omrežij sporočila Katarina Hrestak Posavec, ki jo je slovenska javnost spoznala v šovu Sanjska ženska. V njem naj bi med izbranimi tekmovalci iskala ljubezen, a se je medtem zaljubila zunaj šova in ga predčasno zapustila, nadomestila pa jo je Nina Osenar.

Zdaj je že več let v srečni partnerski zvezi, pred petimi leti je postala mama sinu Kanu, zdaj se je družini pridružila še deklica. "Moje srce se bo kar razpočilo od sreče," je zapisala ob rojstvu hčerke, "končno imam svojo punčko, po kateri sem hrepenela, in končno imam dva otročka. Moje želje so izpolnjene, moje srce je celo."

Oglejte si še:

Iza in Anej Piletič
Trendi Anej Piletič je postal očka
Bojan Emeršič, igralec; Viktorija Bencik Emeršič, igralka
Trendi Bojan in Viktorija Emeršič tretjič postala starša
Sašo Avsenik
Trendi Sašo Avsenik na dopustu razkril sladko skrivnost: prišel je dojenček
otrok hči Katarina Hrestak Posavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.